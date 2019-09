La desaparición de "El Chapo" dos días que nadie ha explicado

Pasó ya mes y medio desde que Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera fue sentenciado a cadena perpetua, pero ninguna autoridad ha explicado por qué tuvo que "desaparecer" al narcotraficante durante dos días en su traslado hacia la Supermax de Colorado.

El martes 16 de julio, el líder del Cártel de Sinaloa llegó a la Corte del Distrito Este en Brooklyn, para que el 17 de julio escuchara su sentencia a temprana hora. Pasadas las 10:30 de la mañana la audiencia terminó. El juez Brian Cogan había recomendado mantener durante 60 días a Guzmán Loera en su celda en el Centro Correccional Metropolitano en Manhattan, pero no fue así.

Antes del mediodía de ese miércoles, "El Chapo" fue "desaparecido". Ni sus abogados supieron dónde se encontraba. La razón, se sospecha, es que la Oficina de Prisiones (BOP, en inglés), quería mantener en secreto el proceso de traslado del mexicano, dado su historial de fugas de prisiones mexicanas.

Aunque la defensa confirmó en ese entonces que sospechaba que su cliente estaba en la Supermax de Colorado, conocida como el Alcatraz de las Rocosas, la realidad es que fue hasta el viernes por la tarde cuando tuvo certeza de ello. Las autoridades del BOP reportaron que Guzmán Loera había ingresado a aquella cárcel de supermáxima seguridad.

Aquellos días fueron un misterio hasta para la defensa, a quien el personal de la prisión en Manhattan informó que su cliente no estaba más bajo su custodia, pero desconocía más información. La realidad es que fue clasificada, según un reporte obtenido por The New York Times, al que representantes de BOP dijeron que no revelarían dónde estaba Guzmán Loera hasta que estuviera en su nueva locación. Así ocurrió el viernes por la tarde.

Según datos de ese periódico, el avión de una empresa que ofrece servicios a autoridades del Gobierno de Estados Unidos salió del aeropuerto de La Guardia, Nueva York, a las 3:37 a.m. y aterrizó tres horas y media más tarde en Pueblo, Colorado, cerca de la Supermax de Florence.

El Times agregó entonces que la compañía que ofrece servicios a autoridades también tiene instalaciones donde pudo dormir "El Chapo" en espera de su traslado, pero esa información no fue confirmada.

JGM