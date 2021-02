"La democracia se nos puede agotar"

Las elecciones del 2021 corren el riesgo de que la polarización ya raya en un peligroso contexto donde la democracia se puede agotar y pueden surgir pulsiones autoritarias, alerta Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).

En entrevista para la Mesa de Opinión El Heraldo-La Silla Rota aclara que el INE no pidió intervenir en la elección interna de Morena, donde ahora mismo hay mucho ruido, participantes que parecen no diferenciar qué es una encuesta, y que es el problema de origen radica en que la dirigencia de Morena debió renovarse hace dos años y no se ha podido hacer por sus conflictos internos.

Precisa que la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de México no costará, ni de lejos, ocho mil millones de pesos; pero, recalca, se llevará a cabo hasta agosto porque así lo marca la Constitución.

El próximo domingo habrá elecciones en dos entidades, ¿Cómo llegamos para esos comicios en Hidalgo y Coahuila?

Es importante porque son elecciones en tiempos de pandemia, los organismos electorales ponen en práctica medidas de prevención sanitaria para que los derechos de participación política no entren en contradicción con la protección y el derecho a la salud. Tanto los módulos de atención ciudadana, que ya funcionan en el país, pero en particular el trabajo de campo, de funcionarios del INE, y las campañas de candidatas y candidatos, pero también el domingo el funcionamiento de las casillas están sujetos a reglas y protocolos sanitarios muy estrictos para que se lleven a cabo sin poner en riesgo la salud de los funcionarios del INE, los funcionarios de casilla ni de la gente que acuda a votar.

Este es una especie de banco de pruebas de lo que será la elección más grande en nuestra historia el próximo año, porque de aquí podremos concluir cuáles son las buenas prácticas que se instrumentaron y que no son exclusivas de México, el INE las ha instrumentado tras dar seguimiento en países donde ya ha habido elecciones en tiempos de pandemia, pero el poder identificar qué cosas más podemos hacer el próximo año y este domingo y que las elecciones del domingo no sean una víctima más de covid-19.

Afortunadamente en este domingo no nos toma en el pico fuerte del invierno y la influenza estacional…

De hecho, nosotros tomamos a finales de marzo pasado la decisión de interrumpir el proceso electoral y es la primera vez que ocurre en el país, pero también es la primera vez que el país y el mundo enfrenta una pandemia de las proporciones que tiene covid-19 en más de un siglo. Estas elecciones debieron llevarse a cabo el 7 de junio pasado, pero se tomó la decisión de posponer tras la resolución del Consejo de Salubridad. Esta decisión se ha tomado con una comunicación muy cercana con las autoridades de salud.

En estos dos casos no ha habido especialmente algo escandaloso políticamente, como que ha ido más o menos terso, ¿Cómo avizoras el domingo?

Desde el punto de vista político-sanitario, hay que reconocer que en términos generales los partidos políticos, candidatas y candidatos, se han atenido a las recomendaciones sanitarias para actos de proselitismo. En términos generales ha habido mucha responsabilidad, lo cual hay que celebrar y eso ha permitido que no tengamos un disparo de la curva de contagios durante este periodo desde que el 5 de septiembre arrancaron las campañas hasta la fecha. Es una buena noticia. Y desde el punto de vista político no parece haber grandes sobresaltos, se han llevado a cabo ejercicios muy novedosos, como los debates en línea, que nunca antes habíamos tenido.

Ha habido algunas naturales confrontaciones, intensas en ocasiones, en el ámbito local, municipios y distritos. Y si acaso algunas tensiones al momento del registro de candidaturas y algunos pidieron suspender el proceso por ello, pero todo esto para encontrar un tema para responderte porque en términos generales se han conducido de manera bastante normal, dentro de la anormalidad y las novedades que impuso la pandemia.

Ojalá en ambos sentidos, tanto pandemia y político, ojalá así sea el año que entra, cuidarnos en términos sanitarios y en lo político…

Pues ojalá, sobre todo en lo de la pandemia creo que vamos a tener una enorme responsabilidad, nadie puede avizorar qué va a estar ocurriendo a lo largo de la primera mitad del próximo año, hasta llegar a la jornada electoral del 6 de junio.

Por cierto, ni siquiera en los dos meses siguientes para la consulta popular el 1 de agosto, porque eso es lo que fija la Constitución, no le demos vueltas, no se va a realizar el mismo día, no se puede realizar el mismo día porque así lo dice la Constitución. Pero habrá que estar atentos a cómo evoluciona la pandemia para poder tomar todas las medidas para evitar que los derechos de participación política, que la democracia, no entre en colisión con la salud de los mexicanos, no son principios incompatibles.

Y por la parte política, ojalá el próximo año, sí vamos a una disputa por el poder que no habíamos visto nunca antes en la historia del país, más de 20 mil 300 cargos en disputa, lo cual significa la lucha por el poder más grande de la historia porque en 2018, aunque estuvo en juego la Presidencia de la República, se disputaron, entre comillas, solo 18 mil cargos, ahora son tres mil cargos más y esto va a encender todas las pasiones políticas que supone una elección de medio término, que en muchos sentidos es vista, yo creo que de manera correcta, como una manera que se ratifica o no la confianza en los gobernantes y como suele ocurrir en las democracias, el voto no es nada más para elegir a nuestros representantes y a quienes gobierna, sino una manera de juzgar positiva o negativamente la acción de los gobiernos.

Habrá mucha tensión política, es natural, es parte del juego democrático. Lo importante es que exista la suficiente responsabilidad para que esa tensión no se traduzca en una polarización que raye en la intolerancia, porque cuando eso ocurre, cuando el adversario no lo ves como contendiente legítimo, como alguien que si bien piensa distinto a ti, plantea cosas distintas, tú le tienes ante todo un respeto y reconocimiento que tiene como derecho a participar, sino que lo empiezas a ver como tu enemigo al que hay que confrontar y eliminar, entonces esa polarización ya raya en un peligroso contexto donde la democracia se nos puede agotar y pueden surgir pulsiones autoritarias.

Ojalá haya mucha responsabilidad en el plano de cumplir medidas sanitarias y también en el plano de que, en democracia, quien gana no lo gana todo y quien pierde no lo pierde todo y, sobre todo, eso no ocurre de una vez y para siempre, pues que conduzcamos el proceso por las vías tolerantes.

¿Cuál es el estatus de la consulta? Y la pregunta, los mexicanos van a tener que leer y releer la interrogante de la Corte y, ¿Qué vela tiene el INE en ese entierro?

Tenemos tiempo de aquí a agosto para comprender y asimilar el significado de la pregunta que la Corte redactó, para poder dar una respuesta como tiene que ocurrir en las consultas. La respuesta en estos ejercicios es solamente “si o no”. Esa es una buena tarea entender y comprender lo que la Corte plantea.

Y es carísimo…

En el entendido de que no es un proceso electoral propiamente dicho, hay quien ha manejado una cifra de ocho mil millones, que es lo que nos va a costar la elección constitucional. Pero es una cifra que no tiene ni pies ni cabeza, ni de lejos va a costar la consulta popular eso. Pero como no se realiza el mismo día de la elección, muchas de las actividades del día de la elección se van a aprovechar y se van a transferir para la consulta dos meses después, son cosas que sería absurdo repetir. No aventuro una cifra, pero ni de lejos esa cifra de ocho mil millones y haremos un esfuerzo para que sea el menor costo…

A ver si no nos sale más caro el caldo que las albóndigas. Y anoche el Tribunal definió nuevos partidos, da la impresión que el INE dijo no, pero el Tribunal tenía otros datos y dijo sí a algunos. Algunos interpretan que se castigó a unos que son vistos como adversarios y se premia a los afines, leales o cercanos o que tienen proclividad al régimen, ¿Cuál es tu lectura?

Algunos dijimos que había irregularidades y dado que se trataba de organizaciones que se pretendían convertir en partidos políticos, y eso implica recibir mucho dinero público, acceso a radio y televisión, pues debía haber un comportamiento impecable en el proceso de creación de estos partidos. En lo particular voté por no dar el registro a ninguno por haber irregularidades de mayor o menor calado en todos los casos, al final el Consejo decidió dar un registro y fue convalidado por el Tribunal y negarlo a otras organizaciones. El próximo año la boleta electoral tendrá 10 partidos en las boletas. Lo demás son lecturas políticas, evidentemente habrá lecturas de un tipo y de otro, a unos deja satisfechos y a otros no, lo importante es que se lean y discutan.

Hay que tomárselas con un vasito de agua y ajo… pero bueno, el lío de Morena que ha abierto la puerta a que le tiren durísimo al INE…

Creo que buena parte de esas críticas provienen del desconocimiento y de la falta de comprensión del mandato del procedimiento que hizo el Tribunal al INE. Hay quien habla que tuvo más votos que los demás, en fin, en las encuestas previas. Pero en las encuestas no hay votos, si alguien dice que tuvo más votos está demostrando que no está entendiendo de qué se trata todo eso.

Insisto: el INE tuvo que intervenir por mandato del Tribunal, el INE no pidió participar en este proceso, mucho menos hacer encuestas. Por eso tuvimos que recurrir a casas encuestadoras que son quienes hacen estos ejercicios.

Me sorprendió ver cuántos militantes de Morena se inscribieron para ser presidente y secretario, eso explica, y cincuenta y tantos para un cargo, pero si sumas para los dos cargos son más de 100 aspirantes.

Esto te explica en gran medida por qué el partido no había podido en más de dos años ponerse de acuerdo en la decisión de su dirigencia, no hay que perder de vista ese es el problema de origen, la dirigencia de Morena debió renovarse hace dos años y no se ha podido por los conflictos internos, llamemos dinamismo de su vida interna, pues provocó que se inscribieran más de 100 aspirantes…

Qué culpa tiene el INE…

La encuesta está por levantarse y el 22 se terminará y se entrega al INE y si no hay empate, para el 24 definiremos quien será. Hay mucho ruido en el ambiente…