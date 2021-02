La crónica de la noche de Iguala, narrada desde los interrogatorios de la SEIDO

La lluvia de preguntas por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” fue incesante: ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?

Los peritos y personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) preguntaban al mismo tiempo.

En ocasiones, los cuestionamientos venían uno tras otro (de tres elementos a la vez), sin dar oportunidad de responder a las dos personas que interrogaban.

Incluso, algunas preguntas eran guiadas a contestar lo que los peritos y el personal de la SEIDO querían escuchar. También, se hicieron peticiones de “actuación” para fotografiar y filmar lo que deseaban registrar.

El escenario fue el basurero y el río San Juan, en Cocula, Guerrero. El motivo, la reconstrucción de los hechos de lo que “supuestamente” sucedió con los 43 estudiantes de Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

La diligencia que, se llevó a cabo el 28 de octubre de 2014, fue encabezada por Gualberto Ramírez Gutiérrez, extitular de la Unidad Especializada en Investigación de Delito en Materia de Secuestro (UEIDMS); el fiscal Jorge García Valentín y el Ministerio Público Luis Armando García Sánchez, todos adscritos a la SEIDO.

TAMBIÉN LEE: "ASÍ PASARON LAS COSAS" EN AYOTZINAPA: EL TESTIMONIO ÍNTEGRO DE "EL CHEREJE"

También participó Víctor Hugo Rodríguez Montiel defensor público asignado por la Procuraduría General de la República, hoy fiscalía General de la República (FGR) para defender a ambos detenidos.

El abogado de oficio porta una playera morada, lentes, pantalón y gorra del mismo color. Esta última con las iniciales “PGR”. Víctor Hugo Rodríguez Montiel, quien lleva una sobaquera con un arma de fuego, siempre permanece cerca de Jonathan, tomándolo de la fornitura de su pantalón. En ningún momento se aprecia que lo asista o le pregunte si se siente bien o si desea contestar o reservarse su declaración.

Parte de la reconstrucción fue grabada en un video inédito (29 minutos, con cortes de edición) en poder de LA SILLA ROTA.

El traslado de la Ciudad de México al basurero en el helicóptero BELL-412, matrícula XC-JBX de la PGR fue autorizado por la Ministerio Público Blanca Bernal Castilla y Jorge García Valentín, fiscal adscrito a la Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada (DGAJCMDO) de la SEIDO, según el oficio SEIDO/UEIDMS/FED//9941/2014.

Los resultados obtenidos fueron entregados al extitular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, quien, el 7 de noviembre de 2014, presentó la “verdad histórica” basada en las declaraciones y en la reconstrucción de los hechos al basurero y el río San Juan, en Cocula, en la cual participaron Jonathan Osorio Cortés, “El Jona” y Agustín García Reyes, “El Chereje”.

El reporte también llegó al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, hoy Coordinador de la bancada en el Senado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“El Jona” y “El Chereje” obtuvieron su libertad cuatro años después, el 26 de octubre de 2018, luego de que la PGR fue incapaz de comprobar los delitos de delincuencia organizada y secuestro que les imputaba, así como por la tortura, tratos degradantes e inhumanos a los que ambos fueron sometidos para dar su declaración.

Además, hubo contradicciones e inconsistencias en la relatoría del traslado de los alumnos al basureo de Cocula que el Ministerio Público presentó ante el juez para acreditar los ilícitos en contra de ellos y dos personas más, por lo que quedaron en libertad.

En el caso de Agustín García Reyes, “El Chereje”, el primer reporte del examen médico (23:15 del 27 de octubre de 2014) que le practicó el Teniente en Fragata, Javier Castro Sánchez de la Secretaría de la Marina (Semar) no registra ninguna lesión o huella de tortura en su contra.

Dos horas después, el parte, de una segunda revisión hecha por personal de la PGR certificó: “5 costras hemáticas puntiformes, en el ángulo extremo del ojo derecho, excoriaciones puntiformes de 2x1 cm en cara interna de codo derecho, 4 costras hemáticas de 1.3 cm y 3 puntiformes, en hipocondrio izquierdo y línea auxiliar anterior, 10 costras de 1,3 cm y 3 puntiformes, en hipocondrio izquierdo y línea axilar anterior, 10 costras hemáticas puntiformes rodeadas de eritema en un área de 4-15 cm en cara anterior proximal del muslo izquierdo, excoriación de 2x1 cm en cara interna tercio distal de pierna derecha, excoriaciones de 1x1 cm en maléolo interno derecho, así como una equimosis violácea pos sigilación (chupetón) de 2x0.8 cara lateral izquierda del cuello, costra seca lineal de 1 cm en región posterior del hombro derecho, tres costras lineales de 1.1.8 y 1.5 cm en región posterior de la base de cuello a la izquierda de la línea media”.

LA LLEGADA AL BASURERO

El vídeo inédito de la reconstrucción de los hechos sobre la “supuesta” forma en que fueron asesinados, calcinados y desaparecidos los restos de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzina, "Raúl Isidro Burgos”, en poder de LA SILLA ROTA, inicia con la voz de Gualberto Ramírez Gutiérrez, extitular de la Unidad Especializada en Investigación de Delito en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, quien fue destituido de su cargo a finales de junio pasado por irregularidades en su desempeño en diferentes investigaciones.

Gualberto, quien encabezó la diligencia y llevó a cabo la mayor parte del interrogatorio, porta un pantalón de mezclilla y una cachucha, ambos del mismo color negro que su playera, la cual lleva la leyenda: “México”.

TAMBIÉN LEE: “EL JONA” FIRMA Y NARRA LOS HORRORES DE IGUALA

Junto a él, está Agustín García Reyes, “El Chereje” y Jonathan Osorio Cortés, “El Jona”. El primero, de complexión delgada, lleva puesta una playera verde, pantalón de mezclilla azul y tenis de color negro. El segundo, de cuerpo robusto, viste una playera negra con un estampado de color blanco y en la parte posterior la leyenda: “Wilmmette Gymnastic”. También, usa un pantalón de mezclilla de color azul, el cual esta arremangado a la altura de sus tobillos. Sus tenis-zapatillas son del mismo color que su playera.

Gualberto pide a los detenidos que inicien la reconstrucción de los hechos, por lo que al lugar es trasladada una camioneta Ranger de color blanca, placas de circulación 122-ZGG. La secuencia de imágenes muestra a por lo menos ocho personas, todas con armas, cortas y largas, y algunos de ellos, con vestimenta en las que se aprecia las iniciales: PGR

INICIA EL INTERROGATORIO

Gualberto: Ok, entonces cuando llega primero, ¿qué camioneta llegó primero?

Agustín: La chica

Gualberto: ¿Ahí se pone la Nissan chica?

Agustín: La…

Jonathan: La Nissan chica.

Gualberto: Ahí se pone la Nissan chica. Si quieres, a ver caminamos así, caminamos. ¿Aquí se estaciona la Nissan chica?

Jonathan: Sí

Gualberto: Y ¿ustedes en qué parte venían de la Nissan? ¿adelante o en la caja?

Jonathan: En la caja

Gualberto: Y ¿ustedes se bajan? ¿cuánto tiempo después llega la camioneta grande?

Jonathan: (inaudible)

Gualberto: ¿En seguida? y ¿se estaciona aquí?

Jonathan: Sí

Gualberto: ¿Así, igual de frente?

Jonathan: Igual de frente

Gualberto: ¿Cómo empezamos a hacer la cuestión para bajar a los muchachos?, ¿qué es lo que pasa después?

Jonathan: Se abren las…

Gualberto: Ustedes, los de la estaquitas, ¿cómo fue?, se vienen…A la persona que venía herida ¿quién la bajó?

Jonathan: Yo la bajé de la esquitas, apoyándome con él –Chereje- y dejándolo aquí, en este…

Gualberto. Ahh...ustedes dos fueron los que bajaron de ahí

Agustín: De ahí nos quedamos…

Gualberto: ¿Aquí lo dejaron?

Agustín: Los cuerpos

Jonathan: Ya de ahí me subí a la de tres toneladas y ya des…

Gualberto: Y a los que estaban vivos ¿quién los bajo?

Jonathan: Solitos, ya nomás les dijimos que se…ya como había alrededor los demás chavos… solitos se fueron. Eso sí, no se les detonó

La primera parte del interrogatorio, la cual “reconstruye” la supuesta llegada al basurero de Cocula continúa por algunos minutos más. Los cuestionamientos y órdenes que reciben “El Jona” y “El Chereje”, ya no sólo son de Gualberto Ramírez Gutiérrez, porque, por momentos, son interrogados por dos elementos más (una mujer y un hombre)

“COMO QUE LO ACTÚAS”

En la segunda parte del video inédito en poder de LA SILLA ROTA, las autoridades a cargo buscan reconstruir la forma en que “supuestamente” fueron bajados los alumnos de las camionetas Nissan y de tres toneladas y media en las que fueron trasladados hasta el basurero de Cocula.

Gualberto Ramírez Gutiérrez continúa llevando la diligencia y el interrogatorio. La mayor parte de las preguntas son hechas a Jonathan Osorio Cortés, “El Jona”, quien poco a poco, va narrando lo que recuerda. En esta parte del vídeo, se escucha a mujeres perito pedir a “El Jona”, que “actúe”, e incluso, le ordenan que suba a una camioneta para que “simule” la forma en que fueron bajados los estudiantes.

El joven, rodeado de elementos con armas de fuego, no duda en obedecer las peticiones. Su compañero, “El Chereje”, sólo observa y emite sólo un par de declaraciones.

Perito Mujer (1): Como si bajaras de la camioneta y después ¿qué hiciste?

Jonathan: Este se jaló de los…

Perito Mujer (1): A ver, así. No me lo platiques, como que lo actúas para que me mi compañera pueda hacer…

Perito Hombre (1): A ver bájate de la camioneta, haz de cuenta que te bajas

Perito Mujer (1): Ajá, si, tú me dices, eh…

Gualberto: ¡Sí ayúdale!, sí ¡ayúdale!

Perito Mujer (1): Esta bien

Agustín: Son cuatro y ahí y me voy a donde está el...

Gualberto: A ver pásate a donde tú te fuiste.

Perito Mujer (1): Ahora tú. Tú, pera, pera tantito para que ella haga, la, la, la

Agustín: Yo me quedo cuidando esto, los cuatro

Perito Mujer (2): con permiso

Jonathan: Les dijimos que venían y venían dos esposados, un par con unas esposas. Y a esos dos les dijimos que se acostaran aquí con las manos en la cabeza boca abajo aquí…

Perito Mujer (2): Así por favor quédate

Jonathan: Ya al otro chavo se le habló de allá. Le dijo El Bimbo que se viniera y ya que le dije que se pusiera aquí.

Gualberto: Igual ¿con las manos?

Jonathan: Sí

Perito Hombre (1): Hazlo así. Detente un minuto ahí, dame un segundo, ya. Gracias

Jonathan: Y aquí. Y entonces él se quedó ahí.

Gualberto: Tú te quedas cuidando que allá están los cuatro

Jonathan: Sí y ya los demás estaban aquí. Entonces yo agarro…

Gualberto: Pa’ cuidar ¿tú traías un arma o qué?

Jonathan: Así nomás

Gualberto: A ti te avientan…un arma pa cuidar

Jonathan: Sí, una 9 milímetros, pero no sé…ya entonces yo agarre y me dirigí a la de tres toneladas

Gualberto: A ver ¿cómo nos fuimos a la de tres toneladas?

Gualberto: Tú ¿te quedaste a ayudar o todo el tiempo te quedaste ahí?

Agustín: Sí

Jonathan: Agarre y subí

Perito Mujer (1): Súbete, súbete

Perito Mujer (2): Súbete, amos, amos…

Jonathan: Estaba la puerta abierta…los chavos venían así

Gualberto: Así como venían, ¿así?

Jonathan: Ajá, así venían y ya venían de tres en tres hasta el frente. Entonces yo agarre y me subo

Perito Mujer (1): Súbete, súbete, hazlo como lo hiciste ahora

Jonathan: Me subí y puse de este lado

Perito Mujer (1): Tantito, tantito ahí espérate

Perito Mujer (2): Aguántate

Gualberto: Sí quieres simula, como que la bolsa fuera la persona

-Jonathan: Lo agarraba de los pies

Perito Mujer (2). Ajá

Jonathan: Y ya lo jalaba y los aventaba aquí. Entonces aquí se dejaba y el otro chavo que venía de chofer de la camioneta estaba de este lado, de este lado. y cuando los agarraba del pantalón y de la camisa. Y entonces los que estaban aquí, eran los que estaban abajo

Perito Hombre (2): ¿Quiénes?

Jonathan: Este…era el Terco, El Duba, La Rana, El Primo…este ¿quién más?...yo y El Memín estábamos aquí, El Chereje estaba del otro lado y El Oaxaco y El Pato. El Oaxaco estaba aquí y El Pato estaba allá. Entonces los que estaban recibiendo aquí era El Duba. El Duba estaba aquí, y ya los agarraba de aquí y los jalaba.

Perito Hombre (1): Jálala

Jonathan: Los voy a dejar ca…

Perito Mujer (1): Jálala

Jonathan: Ya los dejaba caer así y entonces cayéndose así, ya le dice a El Terco que El pato o La Rana los agarraban y a ver: ven para acá, ven para acá y los iban acomodando así.

Gualberto: Llévate si quieres…ocupamos estas como si fueran cuerpos. Quieres que te ayude algún, como que te ayude alguien.

UN INTERROGATORIO AL ESTILO NARCO

La secuencia de imágenes continúa por varios minutos más. En ellas se aprecia a ambos detenidos guiando al lugar donde “supuestamente” se montó una plancha donde calcinaron a los estudiantes. Jonathan Osorio Cortés narra el procedimiento que realizaron para aventar los cadáveres al fuego. Agustín García los lleva al lugar donde “supuestamente” arrojaron las ocho bolsas con los restos.

Por momentos, durante la diligencia Jonathan Osorio Cortés, “El Jona”, se ve absortó y en pánico. Es inducido por Gualberto Ramírez Gutiérrez a tocar una bolsa con evidencia. Después, es trasladado a un lugar donde se colocó una meza con “supuestos” restos de los alumnos. Ese momento, en el que Jonathan Osorio ve de reojo la “evidencia”, es aprovechado por los peritos para tomarle fotografías.

El interrogatorio continúa. Ahora es llevado a otro punto donde es rodeado por más de 10 personas, todos con armas de fuego y algunos con celulares y cámaras de video en las que graban su confesión.

Gualberto Ramírez Gutiérrez vuelve a realizar preguntas inducidas para que reconozca la camioneta de cuatro toneladas y media en la que “supuestamente” fueron trasladados los jóvenes al basurero. En seguida, inicia un interrogatorio más, semejante al que utilizan los narcotraficantes para obtener confesiones a modo.

Gualberto: Te voy a enseñar. ¿Esta es la camioneta a la qué te subes? ¿no?

Jonathan: Sí, sí

Gualberto: ¿Sí la reconoces perfectamente que esta es la camioneta a la que te subes?

Jonathan: Sí

Gualberto: En esa camioneta…

Perito (1): Cuéntame, ¿cómo…?

Gualberto: Esa camioneta la venía manejando ¿quién?

Jonathan: El Oaxaco

Gualberto: El Oxacaco, pero ¿quién más venía?

Jonathan: Veníamos abordo El Primo, El Bimbo, El Piercin, yo, El Pato, El Chereje y…ya

Gualberto: Se encuentra, ustedes salen de Cocula y van rumbo a Iguala. ¿A qué altura encuentran a los otros compañeros?

Jonathan: Adelantito de Ametlalpa

Gualberto: Metlalpa. ¿Cómo se conoce a esa zona?… ¿es dónde dicen que es Lomas Coyotes o tú no sabes?

Jonathan: Este…Lomas Coyotes está adelantito de Ametlalpa

Gualberto: Pero ¿está adelantito de ahí?

-Jonathan: Sí

Gualberto: ¿A esa altura?

Jonathan: Sí

Gualberto: ¿Ahí te encuentras?, ¿ahí se encuentran? ¿Qué es lo que pasa cuando se encuentran en la camioneta de tres toneladas y media?

Jonathan: Ya venían los chavos a bordo de la de tres toneladas y media

Gualberto: Pero se para y ¿a ustedes les entregan a cuántos? o ¿cómo?

Jonathan: A 4

Gualberto: Y ¿cómo se los entregan?, ¿qué es de lo que te acuerdas tú de los que les entregaron?

Jonathan: Este… uno ya venía muerto con una herida en la cabeza en la parte trasera y a los otros tres venían todavía con vida.

Gualberto: ¿Cómo los habían acomodado en la camioneta de tres toneladas y media?

Jonathan: Acostados, encimados

Perito (1): ¿Todos encimados?

Jonathan: Sí

Perito (1): Y, y, y ¿viste si gritaban, si decían algo? ¿venían vivos?, ¿muertos?

Jonathan: Lo único que gritaban es que: auxilio, que los chavos de abajo se venían asfixiando

Perito (1): ¿Los de debajo de la camioneta?

Jonathan: Sí

- Gualberto: ¿Esta es la camioneta de tres toneladas y media, se parece o es? o no

-Es esa, sí

Gualberto: ¿Es esa?

Jonathan: Sí

Perito (1): ¿Cómo la reconoces?

Jonathan: Por los tubulares de arriba y porque es la única este…

Perito (1): ¿Cuántos crees que quepan ahí?, ¿venían muchos?, ¿venían apilados unos sobre otros?

Jonathan: Sí

Perito (1): ¿Acostados ellos?

Jonathan: Sí

Gualberto: ¿A ellos los tienen acostados?… ¿a ellos ustedes les pasan otros? ¿se siguen todos derecho y se suben hasta el basurero?

Jonathan: Sí

Gualberto: Ahí en el basurero ¿quién es’, ¿cómo?, ¿quiénes es el?… ¿cuál es la primera camioneta que llega?

Jonathan: La de tres toneladas

Gualberto: Y ¿despuesito?

Jonathan: Este…venía la Nissan

Gualberto: Cuando…en la forma en que bajaron a los muchachos, de lo que tú acuerdas, ¿quién bajo primero: la Nissan o los de las tres toneladas?

Jonathan: Los de la Nissan se bajaron. Se bajaron, se bajó al que ya estaba muerto y se acomodaron de manera así

Perito (1): ¿Dónde los acomodaron?

Gualberto: Si quieres tiéndete pariente para que nos haga el…este ahí

Perito (1): A ver está el, el, el lugar donde llegan, ¿qué había ahí?, ahí, ¿qué era donde llegaron?

Jonathan: Es basurero, esta una parte alta y esta una barrana como de unos…

Gualberto: Si tú quieres rayar aquí o algo, como los…puedes poner aquí cómo los acomodaron, lo que tú quieras, si quieres…

Jonathan: Este aquí

Perito (1): Aja

Jonathan: Aquí ya es la barranca

Perito (1): Aja

Jonathan: Por acá abajo es el

Perito (1): ¿Es el basurero?, ¿el fondo?

Jonathan: Sí

Perito (1): Ajá

Jonathan: La camioneta de doble rodada se estacionó aquí, la estaquita aquí. Se bajaron los cuatro cuerpos

Perito (1): Ajá

Jonathan: Se acomodaron de esta manera

Perito (1): ¿Acostados?

Jonathan: Sí, en la de tres toneladas bajando los chavos de aquí, igual los acomodamos aquí

Perito (1): ¿Todos acostados?

Jonathan: Sí, todos iban acostados…

Perito (1): ¿Y?

Jonathan: De ahí ya era de manera que los acomodaban ellos, que como los iban acomodando El Terco, El Duba y La Rana y El Pato le detonaron…les disparaban como una 9 milímetros en la cabeza

Perito (1): ¿Por atrás o por adelante?

Jonathan: Los aventaban

Perito (1): Pero ¿dónde les disparaban?, ¿por atrás o por adelante?

Jonathan: Sí, de atrás hacia adelante

Perito (1): ¿Ellos boca abajo?

Jonathan: Sí, en el suelo ya

Perito (1): Y, y…¿había algunos muertos en la camioneta ya al momento de bajarlos?

Jonathan: Sí al momento en que yo le iba pasando a los chavos,

Perito (1): Ajá

Jonathan: Ya este…ya había muertos. Ya había, como aproximadamente como unos 15 muertos

Perito (1): ¿Muertos de bala? o ¿de qué?

Jonathan: Se ahogaron, se asfixiaron

Perito (1): ¿Por qué iban los otros arriba? o ¿por qué se asfixiaron?

Jonathan: Sí, porque los de arriba venían este…ahora sí que no les dejaban oxigeno de manera de respirar

Perito (1): Y luego, ¿cómo bajaron a esos que ya no venían con vida? ¿quién se subió a bajarlos?

Jonathan: Así, los pasaba yo de la camioneta de….

Perito (1): ¿Tú subiste por ellos?

Jonathan: Del frente a atrás y de ahí los jalaban los demás chavos y los tiraban ahí.

Perito (1): Ok y luego ¿qué pasó?,

Jonathan: Ya de ahí

Perito (1): Ya que bajaron a todos

Jonathan: Este uno de los chavos habló que él iba a decir todo lo que él sabía, pero que no le hicieran nada. Entonces se le dijo que comenzará a hablar. Y ya él puso al “Cochiloco”… todos iban pelones y el único que tenía el pelo largo era él…

Perito (1): El, él, él

Jonathan: “Cochiloco”

Perito (1): ¿Él, él es una de las personas que dice que vistes en las fotografías de los desaparecidos?

Jonathan: Sí

Perito (1): ¿Sabes, recuerdas cómo se llama?

Jonathan: No

Perito (1): ¿Cómo?, ¿él era el único que tiene el pelo largo?

Jonathan: Sí

Perito (1): ¿Todos los demás venían arrapa?

-Sí

Perito (1): Ok y luego

Jonathan: Y ya de ahí, este…él lo puso y puso a otro chavo que no recono…no, no lo recuerdo, peor lo único que recuerdo es que a ese chavo lo ponía porque supuestamente era un infiltrado

Perito (1): ¿Infiltrado de quién?

Jonathan: El, el chavo le preguntaron al momento y él dijo que era policía

Perito (1): Ok y luego. Y los otros de que grup…¿por qué matan a los otros?, a los que iban bajando de la camioneta.

Jonathan: Porque al momento en que los íbamos bajando se iban acomodando, los otros chavos los iban trasculcando

Gualberto: ¿Qué les encontraron en las bolsas a los muchachos?

Jonathan: Entre los boxers, entre los testículos se escondieron ocho capuchas y tres celulares

Perito (1): ¿Qué traían en las bolsas?

Jonathan: No traían pertenencias, nomás traían las capuchas y los celulares

Gualberto: ¿Nada más?, ¿nada de navajas?, ¿armas?

Jonathan: Nada. Uno traía una bala de un casquillo de 9 milímetros

Gualberto: Uhhju

Jonathan: Es lo único que se les encontró

Perito (1): Y ¿luego?

Jonathan: Y ya de ahí a los dos chavos que puso el chavito delgado

Gualberto: ¿Qué ya reconociste tú ya en la foto?, ¿vea?

Jonathan: Sí

Perito (1): De los que están…de los 43 desaparecidos, de los que te…las fotos, ¿de esos?

Jonathan: Sí

Perito (1): Y luego, él ¿qué pasó?

Jonathan: A ese chavo este, al momento que puso al “Cochiloco” y al otro, a los dos sujetos que se había puesto, se los jalaron como unos 10 metros de este lado,

Perito (1): Uhhju

Jonathan: Y ya lo que es El Terco, La Rana y El Duba, fueron los que los entrevistaron

Perito (1) Uhhju

Jonathan: Y ya nosotros…yo no alcancé a escuchar nada de la entrevista, y ya…