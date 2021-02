La crítica de ex general es "natural" porque fue subsecretario de Calderón: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que puede haber opiniones a favor y en contra de la actuación de su gobierno, particularmente en el caso del operativo para capturar al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, en Culiacán, Sinaloa, y que es respetuoso de esas posturas pues en la democracia hay divergencias.

“Puede ser que conservadores, los que no quieren el cambio estén descontentos y expresen nuestras fallas y critiquen, y es hasta legítimo, pero no pasa a más”, expresó luego de que un general de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) opinó que actualmente en México la sociedad está polarizada políticamente.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario federal indicó que el general Carlos Gaytán Ochoa, quien hizo esas declaraciones en días pasados en un desayuno encabezado por el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, puede expresarse al igual que cualquier persona.

“Está en su derecho de no estar de acuerdo y expresarse. No pasa de eso, de puntos de vista diferentes y lo demás entra en el terreno de las especulaciones”, dijo López Obrador y agregó que las divergencias son parte de los nuevos tiempos, donde incluso los expresidentes del país, que antes terminaban su mandato y se retiraban, “ahora hablan todos los días”.

“Ya es otra cosa, entonces no nos preocupa eso, lo más importantes es que ahora no dominan la cúpula de poder, ahora manda el pueblo, mandan los ciudadanos y cualquier persona, por importantes que sea, de alto rango en lo militar o político, no es más que otro ciudadano, ahora contamos todos”, enfatizó.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo federal indicó que ahora su gobierno apuesta a consolidar la democracia, para que en caso de que a los ciudadanos no les parezca la forma de gobernar se pueda aplicar la revocación de mandato, “pero mientras se lleva a cabo somos libres de expresarnos”, dijo.

Respecto al general, el mandatario federal refirió que éste fue subsecretario de la Secretaría de la Defensa en el gobierno del expresidente Felipe Calderón, por lo que consideró que su opinión es entendible.

“Es comprensible porque durante mucho tiempo se aplicó esa política de exterminio, de represión, que nosotros no vamos a llevar a cabo”, dijo sobre la postura del general Gaytán.

Señaló que antes les decían a los oficiales de los operativos: “ustedes hagan su trabajo y nosotros nos hacemos cargo de los derechos humanos”.

“No tengo desconfianza del Ejército, cuento con la lealtad del Ejército y sobre todo con la lealtad del Ejército al pueblo de México”, lanzó.

Destacó que está informado de la reunión, porque el secretario le informó en otros términos, pero por buscar la nota, destacan esto como algo extraordinario, porque ahora resulta que un general del gobierno de Calderón es motivo de exaltación de un periódico independiente, esto me sirve para recordarles que nosotros no tenemos boletines ni medios.

Agregó que es natural que este general y otros estén en contra, pero no comparte su punto de vista.

¿QUÉ DIJO EL GENERAL?

El General en retiro y exsubsecretario del Ejército, Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, manifestó el pasado 22 de octubre que las decisiones del Ejecutivo inquietan y eventualmente ofenden a los soldados.

De acuerdo a un documento en poder de La Silla Rota, Gaytán Ochoa manifestó en un desayuno de la fecha ya citada sus preocupaciones ante un grupo de militares sobre el México de hoy.

El militar subrayó que "nos inquieta, nos ofende eventualmente, pero sobre todo nos preocupa, toda vez que cada uno de los aquí presentes, fuimos formados con valores axiológicos sólidos, que chocan con las formas con que hoy se conduce al país".

Dijo esto tras señalar que no se puede soslayar que el hoy presidente, en referencia a Andrés Manuel López Obrador, ha realizado "decisiones estratégicas que no han convencido a todos, para decirlo con suavidad", esto derivado de los frágiles mecanismos de contrapeso existentes.

El pasado 23 de octubre, La Silla Rota publicó que en un desayuno en el que estuvo presente el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, generales en activo y en retiro de la institución expresaron su preocupación por la situación de seguridad del país, así como por los resultados del operativo del pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa.

El reclamo de las fuerzas armadas, primordiales en la llamada Guerra contra el narcotráfico que inició el 8 de diciembre el expresidente Felipe Calderón Hinojosa fue expresado a nombre de más de 800 asistentes por el General en retiro, Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, en el salón República de la sede de la Sedena.

En la columna de Jorge Ramos, del pasado 28 de octubre, se había adelantado que versiones confirmadas a este espacio señalan que los militares consideran que en el actual gobierno se vienen tomando decisiones estratégicas que no han convencido a todos. "Nos inquieta, nos ofende eventualmente, pero sobre todo nos preocupa", afirman.

lrc