La Corte abrió camino al presidente para dejar la LIE como estaba: expertos

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinaron que la Ley de Industria Eléctrica (LIE) se mantuviera como está sin declarar si es constitucional o inconstitucional. Así lo consideraron expertos en temas jurídicos consultados por La Silla Rota, quienes interpretaron que esto significó una estrategia para no verse en la necesidad de declarar su inconstitucionalidad total.

Sin embargo, perfilaron que, por la mayoría de ministros –aunque no los suficientes– que votó por la inconstitucionalidad, el Poder Ejecutivo necesitará con urgencia que se apruebe su reforma constitucional en el Congreso la próxima semana.

Raúl Mejía, académico del CIDE e investigador asociado del Instituto para el Fortalecimiento del Derecho, afirmó que "la Corte no resolvió de manera jurídica y clara el fondo del asunto ni el contento de la Constitución en esta materia".

"Es muy triste la aplicación de presión del Ejecutivo federal y lo vimos con la visita del secretario de Gobernación que fue ayer a litigar, a pesar de que el presidente dijo que no tiene mensajeros. Lo que vimos fue una sesión de acomodamiento político y entregacionista por parte de los ministros".

José Roldan Xopa, académico del CIDE, coincidió en que no se puede afirmar en este momento si la LIE es o no constitucional. Destacó que, para declarar su inconstitucionalidad, se requerían ocho votos; si el pleno de la Corte es de un total de 11 ministros, significa que tres deberían haber estado a favor. Sin embargo, fueron cuatro.

"Eso significa que se oponen a la votación mayoritaria porque tienen derecho de veto. Esto significa que, aunque son minoría, no se puede declarar la invalidez general del tema impugnado y por lo tanto la ley permanece como está".

Agregó que eso significa "que se presume que es constitucional, esa es la situación formal en la que queda la LIE. Es como si no se hubiese presentado una acción de inconstitucionalidad y la Corte no hubiera tomado ninguna acción. Lo correcto sería decir que las cosas siguen como antes".

Julio Jiménez, también constitucionalista, aseguró que con la discusión en particular de los artículos los ministros votaron por mayoría, el Poder Judicial determinó que la LIE "no vulnera el alcance y contenido de los tratados internacionales donde México es parte; tampoco violenta el derecho constitucional de respeto y conservación al medio ambiente; y mucho menos fomenta un desequilibrio en el sector de la industria eléctrica nacional o en perjuicio de las inversiones productivas de empresas extranjeras".

"En este contexto el presidente Andrés Manuel López Obrador necesitará con mayor urgencia la aprobación de la reforma constitucional que se debatirá en el Congreso la próxima semana para poder llevar a cabo los cambios que quiere a la industria eléctrica nacional".

LA ESTRATEGIA DE LOS MINISTROS: "SÍ... PERO NO"

Los expertos consultados detallaron que fue evidente la estrategia de la Corte para evitar llegar un posicionamiento general para sí encaminarse al particular, hecho que no debió ocurrir.

Mejía lo explicó así: "en general, no se declaró la invalidez o validez de la ley, porque no se reunieron los 8 votos necesarios, se abocaron exclusivamente a votar en lo individual artículo por artículo. Pero el proyecto sí tuvo una votación en contra por cuestiones de metodología. Eso debió ser suficiente para devolver el proyecto y pedir que se realizara uno nuevo".

"Pero el ministro presidente claramente dijo que la discusión se llevaría al fondo y presionó para que se votará en lo particular. Me parece que la racionalidad de la Corte, en vez de ser jurídica, terminó siendo política. No tendrían que haber pasado a las votaciones individuales".

Destacó que así la discusión de la LIE se llevó a votaciones cruzadas, artículo por artículo, sin una metodología clara que me permitiera concluir la votación del tema en lo general como debió ocurrir.

"Diluyeron la votación y personalizaron la votación de cada ministro. Es evidente que ningún ministro va a tener razones idénticas a otro. Entonces cada quien terminó votando por las razones, más que por la validez de los artículos. Vimos al final ministros malabareando para ver quién votaba qué para que no hubiera una invalidez general".

Mejía lamentó que finalmente todas las empresas se quedarán con sus amparos sin una resolución clara de Corte; y que esto permitirá al gobierno federal "seguir amagándolas en un intento de negociar".

Roldán Xopa agregó que los amparos continúan siendo válidos, aunque cada uno tendrá que ser resuelto en lo individual. "Los jueces o tribunales colegiados que tengan que resolver pueden llegar a determinar que los amparos tienen base y sustento", dijo.

Y destacó "rarezas" durante el debate de la Corte. "Todos vimos que el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, antes del receso, se pronunció por la constitucionalidad de alguno de los artículos. Pero después del receso, aseguró que era inconstitucional cuando estaban abordando el tema del medio ambiente".

"Eso género una serie de confusiones para el resto de los ministros y el presidente. Cabe mencionar que al inicio de la sesión se pensó que con el voto de Gutiérrez Ortiz Mena se conseguían los 8 votos para declarar ese voto inconstitucional, pero no fue así".

Julio Jiménez planteó al respecto que por el resultado de la votación no se emitirá jurisprudencia. "Por lo tanto esta circunstancia deja abierta la puerta para que sigan los juicios de amparo que presentaron más de 200 empresas que siguen reclamando su inconstitucionalidad, impugnando sus efectos jurídicos, económicos y medioambientales. Y las autoridades federales (Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados) podrán hacer un estudio de fondo y emitir libremente una resolución apegada a nuestra constitución".