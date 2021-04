"La Constitución no se amolda a los gobernantes o aspirantes": Ciro Murayama

"La Constitución es la Constitución", afirma el consejero electoral Ciro Murayama, quien votó a favor de no otorgar el registro como candidato a los aspirantes de Morena en Guerrero y Michoacán; así como de dictar medidas cautelares al presidente Andrés Manuel López Obrador, por no respetar la veda de propaganda gubernamental, en el proceso electoral 2020-2021.

"La Constitución sigue siendo vigente. Lo que no puede pretenderse es que la Constitución se amolde a los gobernantes. No. La actuación de los gobernantes debe adecuarse a la constitución y eso es lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) va a salvaguardar", asegura en entrevista con La Silla Rota.

Este lunes, la Comisión de Quejas y Denuncias, que preside Murayama, dictaminó sancionar al titular del Ejecutivo, por haber difundido en la conferencia matutina del viernes 16 de abril, los alcances y beneficios de los programas sociales de su gobierno.

El PRD y Movimiento Ciudadano interpusieron la queja al respecto, y la comisión determinó (por unanimidad) ordenarle al presidente que baje el material multimedia de su mensaje y que se abstenga de difundir estos contenidos.

Morena y el PT, en la Cámara de Diputados, pidieron su cabeza, al igual que la del consejero presidente, Lorenzo Córdova. Los acusan de actuar con parcialidad en la aplicación de la ley electoral. Pero el también académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se mantiene firme en sus resoluciones.

En términos jurídicos, veo esto del juicio político como algo sin pies ni cabeza. Es un tema al que no le concedo mucha atención

Contextualiza que López Obrador no es el primer sancionado por incumplir la veda de propaganda gubernamental, pues desde 2007, la Constitución indica que los gobernantes tienen la obligación de mantenerse neutrales en periodos electorales, con la finalidad de no afectar la equidad en las contiendas.

Hubo sanciones en distintos momentos, alguna a Felipe Calderón, a Peña Nieto se le mandató retirar el eslogan de su gobierno 'Mover a México', en la entrega de televisiones digitales, cuando el apagón analógico. La Constitución sigue siendo vigente y ha sido aplicable para distintos mandatarios

EL DISCURSO DE SIEMPRE

En términos de fiscalización, afirma Ciro Murayama, el INE se apega a la ley. Explica que todos los aspirantes a un cargo de elección popular están obligados a rendir cuentas de sus ingresos y gastos, como aprobó el Congreso desde 2014. "No son reglas que nosotros pusimos en los últimos días", hace ver.

En las últimas semanas, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado; así como los aspirantes del partido a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, Félix Salgado y Raúl Morón, respectivamente; iniciaron una guerra de declaraciones contra los consejeros que votaron en contra de su registro como candidatos a gobernador.

Los tres han argumentado que las sanciones en su contra fueron "drásticas" por montos de gastos que, dicen, oscilaron entre 10 mil y 20 mil pesos. Pero no marcan postura, respecto a si fue relevante o no, haber entregado en tiempo informa sus informes de fiscalización; así como negar haber sido precandidatos oficiales del partido.

Ciro Murayama considera que, si bien hoy se queja Morena, en años anteriores fueron otros partidos políticos. "Hemos aplicado sanciones fuertes en materia de fiscalización, en distintos momentos y, casi siempre, el actor político sancionado se queja y se dice inocente, responsabilizando a la autoridad electoral de hacerle un juego a sus adversarios. Es un discurso bastante usual".

La diferencia, ahora, dijo, es que "coincidió con que la mayoría de los precandidatos que no presentaron en tiempo sus informes, o que incluso no los presentaron, pertenecen al partido en el gobierno. Y el INE no puede dejar de sancionar sólo porque sean del partido en el gobierno", subraya.

Si lo hiciéramos así, ¿Qué mensaje estaríamos mandando? ¿Qué sólo vemos las faltas de los partidos pequeños? ¿O de la oposición? Para nosotros no hay partidos chicos ni grandes, sino actores políticos que tienen obligaciones. Y les damos el mismo trato, aunque tengan reacciones, a veces, un poco desproporcionadas

Sin citar nombres, se refirió a las amenazas de Félix Salgado Macedonio, mismas que Delgado calificó de "dicharacheras", pues el senador con licencia señaló que a los siete consejeros electorales que votaron contra su registro "los encontraría" hasta sus casas.

El hecho, registrado en videos, da cuenta de que el guerrerense sugirió acudir al domicilio particular de cada funcionario para ver cómo viven. Juristas y expertos interpretaron estas declaraciones como amenazas.

La noche de este lunes, Lorenzo Córdova, en entrevista para El Heraldo Televisión, precisó que, si bien hay temor por su integridad física, el INE continuará actuando en apego a la ley. Pero Ciro Murayama no flaquea, las amenazas no son motivo de temor.

La amenaza de reventar una elección constitucional equivale a decir que se van a violar los derechos político-electorales de millones de personas, y eso es un delito electoral que merece cárcel

"Las autoridades encargadas de procuración de justicia saben que, quién quema una casilla e impide el voto, a esa persona hay que reprenderla. No son válidas las amenazas de un actor político, eso fue un desatino".

AMENAZAS DE MAL GUSTO

Murayama califica como un acto de "mal gusto" las intimidaciones a los consejeros electorales, pero celebró "el blindaje solidario" que recibieron de la opinión pública. "Fue una ola solidaria, muy significativa y es de agradecer".

Murayama afirma que las reacciones, ante las amenazas de Salgado, confirman "colegiadamente la sanción a este personaje". "Lo dije en la sesión del Consejo: al INE no lo lograron cooptar para extirparle su autonomía, tampoco lo lograron doblegar para romper su independencia. Por lo tanto, lo único que les queda es respetarnos, si es que son demócratas".

De continuar la amenaza de desaparecer el órgano electoral, el consejero considera que el principal riesgo es que podría desaparecer la democracia mexicana. "Yo espero que eso no sea viable; y no me imagino una vida político-electoral-democrática sin un instituto electoral autónomo", refrenda.

El consejero Murayama considera que "hay un enorme consenso en la sociedad mexicana, alrededor de que la vía electoral y el respeto al voto", que "debe ser el camino para elegir a gobernantes y representantes".

"Así es como se construyen las mayorías, y las minorías pueden volverse mayorías. Así es como se llega al gobierno y se va de él. Por eso se requiere una autoridad independiente del gobierno", para garantizar la libertad de decidir.





