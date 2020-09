La Conago se resquebraja; AMLO, el único beneficiado

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, hablaba tranquilo sobre su agenda, cuando lanzó el dardo que encendió las alarmas que propios y extraños veían venir: la posible desaparición de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

García Cabeza de Vaca aseguró que la Conago "ya perdió su esencia" y varios gobernadores analizan salir del pacto que "debe ser un órgano que nos permita tener opción de diálogo abierto e impulsar el federalismo".

"Pero si de lo único que va a servir es para que unos cuantos vayan ahí de comparsas con el presidente en turno, no este, cualquier otro, pues ¿cuál es el espíritu de la Conago? Vamos a valorar si le damos continuidad a través de la Alianza Federalista", dijo.

Vidal Fernando Romero, jefe del departamento de Ciencia Política del ITAM, consideró que la desaparición de la Conago beneficiará al presidente Andrés Manuel López Obrador, pese a que, por su conformación, no consiguiera muchos beneficios a los gobernadores.

"En el corto plazo va a beneficiar al Ejecutivo federal, a López Obrador, porque queda cerrado ese foro donde, de vez en cuando, surgía un esbozo de oposición", dijo en entrevista con La Silla Rota.

Lo mismo consideró Gustavo López Montiel, académico de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, quien afirma que la desarticulación de la Conferencia permitiría al presidente recapturar acuerdos a los que se cedió en el pasado.

"El presidente busca nuevamente centralizar los recursos, de hecho, en algún momento planteó la desaparición del acuerdo que permite que los estados operen la educación, obviamente la desaparición de la Conago favorecería a la federación y al presidente".

Ante el anuncio de salida del gobernador tamaulipeco y del único gobernador perredista que queda, Silvano Aureoles, en Michoacán, los Ejecutivos locales de Morena han mostrado distancia de la Conago, y hasta desprecio por sus integrantes.

El gobernador de Puebla y militante de Morena, Miguel Barbosa, criticó a los gobernadores que condicionan su permanencia en la Conago a la generación de un nuevo pacto fiscal federal, concretamente, los que forman la Alianza Federalista.

"(Dicen) ´y si no, nos salimos de la Conago; y si no, se extingue la Conago´. Ah pues que se salgan, que se salgan, ya regresará a la Conago el siguiente gobernador de su estado o no", dijo Barbosa cuando le preguntaron sobre el tema en una conferencia de prensa.

EL FEDERALISMO: ESENCIA DE LA CONAGO

Como en otras épocas, sin la ayuda de los tlaxcaltecas, no se hubiera podido doblegar al gobierno centralista mexicano. Fue Alfonso Sánchez Anaya, exgobernador de Tlaxcala y perredista, el principal impulsor de los esfuerzos para la conformación de la Conago.

Al llegar Vicente Fox -el primero del PAN- a la presidencia, Sánchez Anaya buscó aliarse con los gobernadores del PRI y hacerle frente al gobierno que, con dos años en el poder, parecía no lograr acuerdos financieros con los Ejecutivos locales.

"El objetivo principal es la elaboración del presupuesto y eventualmente de la reforma fiscal, pues los estados aspiramos a una mejor distribución de los recursos y a facultades fiscales que por el momento no se dan", dijo Sánchez Anaya en 2002.

A dos años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la autodenominada Alianza Federalista de gobernadores, pide lo mismo: cambiar el pacto fiscal que tiene más de 40 años de atraso, pero esa aspiración ha dividido a la Conago.

Los dos especialistas consultados por este medio prevén que, de desaparecer la Conago, en el futuro se podrían formar otras organizaciones, fragmentadas especialmente por intereses de cada partido político, como sucede ahora con la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN).

"La salida de algunos gobernadores no desaparecería la Conago, pero le restaría capacidad de articulación de política pública, quedarían, seguramente, mecanismos de gobernadores por partidos, habría que ver también cómo resultan las elecciones del año entrante", dijo Gustavo López.

"Puede dar lugar a que se cree algo más compacto y que sea un contrapeso más efectivo que la Conago. Como están las cosas en el país, en términos de polarización política, es lo que esperaría, que se crearan pequeñas instancias", advirtió Fernando Romero.

Ambos confluyeron también en que su desaparición sería un golpe al federalismo, pero no de un tamaño que genere preocupación, pues "tampoco era una instancia especialmente efectiva en oponerse al Poder Ejecutivo".