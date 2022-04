La ciencia, fuente de desarrollo, mutilada; proyecto de ley, parado: expertos

Cuando en México las apuestas deberían estar dirigidas a la ciencia, vista como la principal fuente de desarrollo humano, se mutilan leyes o se crean nuevas propuestas a modo para justificar irregularidades y se estigmatiza y adjetiva al trabajo antecedido para restarle importancia a lo que ocurre actualmente, consideraron expertos en el tema para la Mesa de Opinión de El Heraldo de México y La Silla Rota.

"Poner adjetivos a la ciencia y descalificar el trabajo que se hacía o se venía haciendo es un grave problema que acorta el debate que deberíamos estar dando", dijo la investigadora del instituto de Biotecnología de la UNAM y presidenta de la academia de Ciencias de Morelos, Brenda Valderrama.

En eso coincide la investigadora del Cinestav, Alma Maldonado quien pidió dejar de lado las descalificaciones y poner en el debate si la Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación conviene puesto que para el desarrollo del país la ciencia, tecnología e innovación son fuentes del mismo.

Desde la perspectiva del doctor en ciencias e investigador de la UNAM, Javier Flores, este anteproyecto de ley está encaminado a justificar las medidas de control que se le han impuesto al Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide) y no en beneficio del país.

"Este proyecto es muy inmediatista, no es una política nacional de largo plazo, sino para justificar lo que ya ha venido haciendo el Conacyt de la Cuarta Transformación".

¿HACIA DÓNDE TENDRÍA QUE DIRIGIRSE LA DISCUSIÓN?

Brenda Valderrama explicó que a la ley que aún sigue vigente fue mutilada en noviembre de 2020 y se le retiró una sección completa, lo que pone en incertidumbre el manejo de recursos para la investigación.

Con esta modificación se le retiró la obligación al Conacyt para dar fondos y además cualquier forma de asignación de recursos es válida; las adjudicaciones directas son cada vez más recurrentes.

"Estamos en una disyuntiva, entre tener una ley mutilada o correr el riesgo de que entre una ley más retrógrada. Es un dilema, de cualquiera de las dos formas salimos perdiendo", puntualizó.

Por su parte el investigador de la UNAM extendió que con la nueva propuesta de ley no queda clara la dirección del presupuesto ya que no existe una meta, sino un "tope" para que los recursos no disminuyan, pero tampoco aumenten.

"El anteproyecto dice que el presupuesto no debe reducirse y si se puede aumentar, que se haga. Antes podíamos vislumbrar un horizonte pero ahora en materia presupuestaria está perdido", señaló Javier Flores.

Mientras que el proyecto lleva atorado dos años, los lineamientos internos y otras normas se han modificado por "debajo".

Valderrama acusa que esto forma parte de una estrategia puesto que en caso de que no se pueda modificar una ley, todos los demás instrumentos del sector lo harán; sin embargo esto genera ambigüedad en los procesos de selección.

MODIFICACIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES

Una de los cambios de reglamento del Conacyt fue para el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), señala que las instituciones privadas serán quienes paguen estímulos a sus miembros.

Javier Flores descalificó la modificación y manifestó que esto es una política discriminatoria y además contradictoria puesto que para acceder al financiamiento privado, las instituciones les evaluarán y decidirán si son acreedores al estímulo.

"Siempre y cuando resulten evaluados favorablemente por los criterios del SNI, es decir, por los criterios del Conacyt. No es posible que tú lo insultes y excluyas y le digas que cumpla con un lineamiento del cual lo has excluido. Es absurdo, eso no va a pasar".

EL DESCONTENTO DE LA COMUNIDAD

El investigador de la UNAM adelantó que existen amparos de investigadores privados para que esta medida no se apruebe.

Además indicó que tras lo ocurrido con la iniciativa de reforma eléctrica propuesta por el presidente, Andrés Manuel López Obrador que fue desechada y los perfiles de los votantes que eligieron que el ejecutivo dejara el cargo durante la revocación de mandato, finalmente tendrán que escuchar a la comunidad científica.

"Lo que ha pasado con la revocación de mandato y a la reforma eléctrica, obliga a que haya un cambio en la política del país si se quiere recuperar algo de lo que se ha perdido para las elecciones que vienen [...] hay un posibilidad de un cambio porque tiene que haber una rectificación de la política esta ley que se quiere imponer no es viable".

Los científicos cuentan que entre la comunidad les azota un ambiente de decepción, puesto que confiaron en las propuestas de campaña de López Obrador, quien como candidato dijo que habría más recursos para la investigación y no ha sido así.

"La mayor parte de la comunidad se siente defraudada".

Alma Flores le extendió una invitación a Álvarez Buylla para que se someta a un ejercicio de revocación de su puesto, así como a otros funcionarios de su gestión y aseguró que ella sería una de las peores calificadas.

Mientras que Javier pidió que presente su renuncia para que se abra el diálogo con la comunidad y no exista una postura autoritaria e ideologizada.

SI SE CAE LA INVESTIGACIÓN SE CAE EL PAÍS

Brenda Valderrama indicó que actualmente los jóvenes que cursan un posgrado se encuentran en un estado de salud mental depresivo debido a la falta de empleos, lo que a su vez puede provocar que en diez años no existan personas interesadas en estudiar un nivel más allá de la licenciatura.

"Y esto significa el colapso completo del sistema. Se pierde capital humano, se afecta a la industria, al conocimiento. No habrá medicamentos nacionales, sino importados y más costosos".

Acusó que la política actual es cerrada, retrógrada y con pocas posibilidades de generar desarrollo personal o de nación.

"El desarrollo de los países está directamente vinculado con su capacidad de generar conocimiento, mejora salud, educación, medio ambiente y mejora la calidad de vida y genera prosperidad", cerró.

