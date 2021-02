La carta de amor de Joaquín Guzmán a "Chapodiputada"

A medida que avanza el proceso judicial contra Joaquín “El Chapo” Guzmán se conoce la forma en que operaba el cártel de Sinaloa, su relación con autoridades de México y Estados Unidos, así como los crímenes que ordenaba, pero también destalles de su vida amorosa.

La semana pasada, las declaraciones de Lucero Guadalupe Sánchez, conocida como la “Chapodiputada”, destaparon la relación amorosa que el capo mantenía con la joven y cómo ella intervino para comprar mariguana para el cártel que lideraba Guzmán Loera.

Además, se reveló una carta que “El Chapo” supuestamente envió a Lucero Sánchez antes de que ella lo visitara en un penal federal con una identificación falsa.

Esta es la transcripción completa de la carta que “El Chapo” envió a Lucero Guadalupe Sánchez:





Para mi reyna may que es un amor

Con mucho gusto y con mucho amor te contesto tu carta deseando que al resibir mi carta te encuentres bien tu y toda la familia y nuestros hijos que son mis mejores deseos te cuento que me dio mucho gusto resibir tu carta amor y al leerla me puse muy felis al darme cuenta que nuestro hijo esta muy bien que alegria no dejes de cuidarte porque una afatigada te puede aser daño como aser fuerza o aser corajes por lo mismo no te comentare nada que no te paresca bien amor lo unico que quiero que me agas fabor es que cuando me escriban o cuando vengan me des la ficha de cuando estubistes en la clinica amor no creo que eso te desencomode.





Te cuento que tengo muchas ganas de verte no dejes de estarle hablando al Lic. para lo de la identificacion ya deve de estar lista amorcito cuando vengan a visitarme ablaremos corazon ya deseo verte y verte tu pansita nuestro y ermozo hijo si es niña le pondremos como la mamá si es niño como su abuelo o como su papa ya veremos que piensa la mamá ermoza que amo mucho y siempre te amare que linda eres amor en todos los aspectos.





por otro lado corazon me comentan que nuestro hijo esta sufriendo mucho por lo de su papa no es para menos llevalo a que tome una terapia con un sicologo le alludara mucho corazon y trata de que vaya cada 15 dias para que valla asimilando lo de su papa dile que el se fue al cielo que es un anjel y que de aya lo esta cuidando a el dale terapia tu tambien amor porque para nuestro hijo es muy dificil asimilar pero la terapia le serbira para que no sufra tanto corazon dile que lo mando saludar que lo quiero mucho saludos a toda la familia corazon se despide quien te ama Joaquin Guzman L.

Con información de Milenio