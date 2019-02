La carta de amor de Emma Coronel a "El Chapo"

REDACCIÓN 01/02/2019 02:35 p.m.

A unos días de que termine el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", su esposa Emma Coronel publicó una presunta carta dirigida al líder del Cártel de Sinaloa.

Para Coronel Aispuro la versión de Guzmán Loera presentada en el juicio está lejos de la realidad.

"Hablo de años de convivir con él. No me pueden vender otra versión de Joaquín y aunque hace mucho tiempo que no tenemos contacto, mi esposo sabe lo mucho que lo quiero y siempre contó, cuenta y contará conmigo"

Emma Coronel ha estado presente en prácticamente todo el juicio efectuado en Brooklyn, Nueva York, incluso cuando se reveló varias de las infidelidades de "El Chapo".

"Por encima de nuestra relación y amor, siempre estuvo nuestra gran amistad, la cual siempre fortalece nuestro amor porque sé que es mutuo".

En las últimas audiencias, Coronel Aispuro fue señalada de haber ayudado a escapar a Guzmán Loera de prisión en 2015 e intentar otro escape cuando "El Chapo" fue recapturado por tercera ocasión.

"Todo lo que se habló de Joaquín, bueno y malo, para mí no cambia de ninguna manera la forma que tengo de pensar de él ya que tengo años de conocerlo, de compartir, y esos años me dejan más que claro la persona que es, y eso nadie lo cambia"

En la misiva, la esposa de Guzmán Loera agradeció a los abogados que llevan el caso, así como a sus hijas, dos gemelas que tuvo con "El Chapo", por su comprensión.

Emma Coronel también refirió de dichas acusaciones en su contra: "De eso sólo puedo decir que no tengo nada de qué avergonzarme. No soy perfecta, pero me considero un buen ser humano que nunca he lastimado a nadie intencionalmente. Gracias por el respeto mostrado"

Se prevé que el lunes el jurado comience las deliberaciones que definirán el futuro de "El Chapo", el cual podría terminar con una cadena perpetua en contra de Guzmán Loera.

Con información de EFE

