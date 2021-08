¿La carta compromiso para regreso a clases es obligatoria? Esto dice AMLO

Tras el planteamiento de la SEP de que los padres deben firmar una carta compromiso de corresponsabilidad para que sus hijos puedan ser parte del regreso a clases presenciales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que de haber sido consultado sobre esta medida, la hubiera rechazado y aseguró que esta medida no es obligatoria.

"Acerca de la carta, pues también no es obligatoria, si van los niños a la escuela y no llevan la carta no le hace. Es que nosotros aquí tenemos todavía que enfrentar esta concepción burocrática, autoritaria, del periodo neoliberal, entonces, ustedes creen que yo tuve que ver con la carta, pues no, fue una decisión abajo.

"Si me hubiesen consultado hubiese dicho no, somos libres, prohibido prohibir. Pero todavía tenemos que ir limpiando el gobierno de estas concepciones burocráticas, autoritarias y, desde luego, terminar de limpiar el gobierno de corrupción y de ineficiencia, demoras", detalló.

¿QUÉ ES LA CARTA COMPROMISO DE CORRESPONSABILIDAD?

La Secretaría de Educación Pública informó que para que los alumnos puedan volver a las aulas de manera presencial, el próximo 30 de agosto, los padres deberán firmar una carta compromiso de corresponsabilidad y a continuación te decimos qué contiene ese documento.

La dependencia que encabeza Delfina Gómez presentó una sugerencia de las características de esta carta de corresponsabilidad, en la que los papás se comprometen a cumplir con cinco puntos para cuidar a sus hijos y no enviarlos si presentan signos de covid.

En la carta se indica que los padres se comprometen a "Revisar diariamente a mi hijo/hija para identificar la presencia de signos y síntomas relacionados con la enfermedad covid-19 como: malestar general, tos seca, estornudos, dolor de cabeza, fiebre o dificultad para respirar".

En el documento se indica que las familias deberán mantener a los menores en casa si presentan alguno de los síntomas mencionados, además, se señala que deben llevarlos a recibir atención médica si tienen signos de enfermedad respiratoria.

Los padres también se comprometen a notificar a la escuela, vía telefónica, si la niña o el niño tienen covid o algún otro padecimiento.

La SEP también pide a las familias de los alumnos que promuevan los hábitos de higiene y salud, con el objetivo de disminuir la propagación del virus Sars-CoV2.

En la carta se deben incluir también datos generales, como el nombre del alumno y el del tutor, el grado que cursa, en qué grupo está inscrito, la fecha y el lugar.

La propuesta de esta carta de corresponsabilidad ha generado controversia en redes sociales, pues algunos usuarios opinan que la dependencia busca deslindarse en caso de que los niños se infecten de covid.

"Tomen papás, toda la responsabilidad es para ustedes. Que aquí se lavan las manos a montones", escribió el doctor Hector Rossete en Instagram, junto con la imagen del documento.

"Checar temperatura tres veces cuando Delta no se manifiesta así. Cada niño lleva su gel porque la escuela no va a darlo (teniendo escuelas sin agua). Firmar carta compromiso para quitar responsabilidad a las autoridades. No se puede así", criticó Alma Maldonado, especialista en educación e investigadora del Cinvestav.

(Luis Ramos)