La boda de “El Chapo” y Emma, historia que persigue a Alfredo Higuera Bernal

El nuevo titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Alfredo Higuera Bernal, fue vinculado por varios medios con Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, tras ser designado en ese entonces fiscal especial para el caso Iguala por la entonces procuradora Arely Gómez González.

Específicamente, se le identificó como “invitado de honor” a la boda de Guzmán Loera con Emma Coronel Aispuro en 2007.

Alfredo Higuera apareció en la luz pública durante el sexenio del exgobernador Juan S. Millán, quien lo designó subprocurador de Justicia en la Zona Sur del estado, puesto que ocupó de 2003 a 2005 y continuó con el entonces mandatario, Jesús Aguilar Padilla, quien le otorgó el mismo cargo, pero en la Zona Centro de 2005 a 2007.

De 2011 a 2014 fungió como director general adscrito a la Coordinación de Asesores de titular de la PGR, además de que en su trayectoria se encuentra actuar como director General de Control de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, y coordinador general de Investigación en la PGR.

En septiembre de 2007, la revista Proceso consignó en su número 1609 que Higuera Bernal asistió como invitado de honor a la fiesta.

“Ahí estaban, por supuesto, los padres de Emma: Blanca Estela Aispuro Aispuro e Inés Coronel Barrera. En La Angostura, Inés se dedica oficialmente a la ganadería, aunque quienes lo conocen saben que realmente su fuerte es la siembra de mariguana y amapola. Emma anunció ese día su matrimonio y, durante el bailongo, Coronel Barrera no disimuló su alegría por emparentar con un jefe tan poderoso”, estableció el semanario.

En 2016, Bussines Insider publicó: “Hubo pocas pero muy conocidas personas. Algunos de los asistentes se dice que han reconocido el exfiscal general adjunto de Sinaloa, Alfredo Higuera Bernal”.

Al respecto, Higuera Bernal respondió, sobre la publicación de Proceso.

“Nosotros estamos sometidos, nuestra vida personal y profesional, en el servicio público, al escrutinio de quien quiera revisarlo”, dijo en conferencia de prensa el 3 de septiembre de 2007.

“No conozco ni tengo además, ni he tenido en ninguna época, trato o contacto con las personas que son mencionadas en la publicación Además, tampoco me he relacionado de ninguna forma y en ningún tiempo con personas que se dediquen a realizar actividades al margen de la ley”, agregó.

El 7 de noviembre de 2008, Alfredo Higuera Bernal fue nombrado procurador de Sinaloa a propuesta del entonces gobernador Jesús Aguilar Padilla. Ese día, al ser cuestionado por la bancada panista sobre la publicación, aseguró no conocer al narcotraficante y rechazó tener nexos con él.

“Nunca estuvimos ahí, no conocemos a esa gente. Hoy lo reitero. Reitero además algo que tiene que ser considerado en estos casos: la objetividad, que tiene que ver con el análisis de cosas tan delicadas, hasta ahora, a un año de la publicación de esta nota, nosotros no hemos visto ningún elemento que de soporte a una imputación tan grande”.

Alfredo es hermano de Gilberto Higuera Bernal, quien en 2015 se desempeñó como subprocurador de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo, a petición de Arely Gómez González, entonces titular de la PGR.

Durante 1999 y 2000 fungió como subprocurador de Procedimientos Penales “A” de la PGR.

De 2000 a 2003, en el gabinete del expresidente Vicente Fox, durante el tiempo en que Rafael Macedo de la Concha se desempeñó como titular de la PGR, Gilberto Higuera fungió como subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR.

Los dos hermanos nacieron en Estación Colorada, Culiacancito, perteneciente al municipio sinaloense de Culiacán.

Igual que Alfredo, su hermano Gilberto Higuera Bernal, quien fue titular de la PGJE y subprocurador de Procedimientos Penales “A” de la PGR, también se vio vinculado con “El Chapo” Guzmán, situación que fue desechada por su jefe inmediato, José Luis Santiago Vasconcelos, entonces titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) de la PGR.

