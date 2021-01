La azarosa agenda 2021 en México: elecciones, crisis covid y seguridad

La vacunación por la pandemia covid será el tema principal de la agenda política 2021, en el año electoral más grande de la historia de México en que se elegirán más de 20 mil cargos de elección popular donde destaca la elección de 15 gobernadores y la renovación (incluida reelección) de 500 diputados federales en la cámara baja.

La vacunación a personal de salud y a mexicanos de más de 40 años (incluidos adultos mayores), ocurrirá de manera paralela a las precampañas y campañas electorales en este primer semestre.

Así lo marca un cruce de información que realizó La Silla Rota con la calendarización que recién publicó el gobierno federal; los meses de abril y mayo destacarán, pues los políticos harán de todo por lograr el voto de 90 millones de electores.

Pero, ¿Podrá tener la vacunación un impacto electoral? Luis Carlos Ugalde, especialista en temas electorales y director de Integralia Consultores respondió "no lo sabemos aún, si el desempleo y el estancamiento económico se mantienen y no se logra la recuperación que López Obrador promete; y además el gobierno es torpe en ejecutar la vacunación, creo que eso podría tener un costo político sobre Morena".

Pero la vacunación no será el único tema en la agenda política de este año. Será relevante también medir los resultados de la alianza "Va por México" (conformada por los partidos PAN, PRI y PRD) contra el bloque oficialista de la coalición "Juntos haremos historia" (Morena, Encuentro Solidario, partidos Verde y del Trabajo).

Resultado de un análisis matemático en el que trabaja, Ugalde adelantó a La Silla Rota "desde un punto de vista aritmético es probable que esta coalición opositora logré quitarle y arrebatarle a Morena y sus aliados, entre 50 y 80 diputaciones federales, tal vez más". Si eso sucede, prosigue, el bloque de la 4T perdería en el Congreso la mayoría calificada, aunque conservarían la mayoría absoluta de 250 más uno. "Podrá seguir aprobando el presupuesto, tener el control del gobierno de ambas cámaras y algunas reformas legales sin tener que negociar con otros partidos; pero de comprobarse este resultado, perdería la posibilidad de enmendar la constitución".

Será relevante, aunque quizás secundario, atestiguar cómo impactará la pandemia en las principales promesas políticas para lograr el voto ciudadano, desde regalar cubrebocas y gel antibacterial hasta sanitización de espacios públicos, como hizo el diputado federal morenista Sergio Pérez, en Almoloya, Estado de México. "Por supuesto que lo harán partidos y candidatos, sin duda. Será oportunismo, pero ellos buscarán cualquier pretexto para ganar votos, aunque esto viole la ley".

LOS OTROS TEMAS

Son nueve y se estima que además de marcar agenda en este año, la mayor parte de ellos -como en todo año electoral- podrían tener repercusiones en la intención del voto.

1.- Qué pasará con la ciencia, sin fideicomisos

2.- Campañas electorales entre dos alianzas: Va x México VS Juntos haremos historia

3.- Cifras de inseguridad

4.- Movimientos feministas aborto y refugios

5.- Recuperación económica y desempleo

6.- Casos destacados: Emilio Lozoya, Rosario Robles, General Cienfuegos

7.- Gobierno EUA Joe Biden

8.- Consulta popular para juzgar a políticos (ex funcionarios, expresidentes)

9.- Aniversario Fundación Tenochtitlán y consumación Independencia

En un año en el que la pandemia destacó que la inversión en ciencia no debe ser subestimada si un virus (Sars Cov 2) modifica la vida del mundo en tan sólo dos meses, la ciencia en México carece de presupuesto y hasta de un proyecto propio de vacuna. La doctora Brenda Valderrama, titular de la Academia de Ciencias en Morelos así lo explicó, "para los científicos este es el tercer año sin recursos... Que México no haya invertido en sus propias vacunas para diseñarlas, desarrollarlas y producirlas, nos va a costar muy caro a largo plazo. Desafortunadamente había un tiempo para hacerlo, ahora ya no es tiempo de empezar, ya perdimos la carrera. Lo que están desarrollando esta vacuna en México son privados, y ellos van por recuperar su inversión".

Aunado a eso, señaló, el 2021 inició sin fideicomisos y con un declive en la inversión de proyectos en ciencia básica. "En año electoral siempre nos ha ido mal; los años electorales son complicados para las inversiones a largo plazo. Y se complica todavía más por la discusión de la ley general de Ciencia, Tecnología e Innovación que debió realizarse el año pasado, no se hizo y de la cual no han considerado nuestra opinión. La combinación de estos factores nos puede llevar a una parálisis profunda, quizás de bastante tiempo y eso nos tiene a todos muy preocupados", lamentó. Sin embargo, confiamos en que esto aún se puede revertir.

LA INSEGURIDAD Y LOS CASOS POLÉMICOS

Las mediciones respecto al avance o no, de la inseguridad en el país no puede faltar. Mientras el gobierno federal afirma que sus números van a la baja y reconoce alza estadística en la extorsión y secuestro, especialistas en materia de seguridad advierten otros escenarios.

Alejandro Hope, en su penúltima columna del 2020 en El Universal, prevé que los homicidios no disminuirán mayormente en 2021 "nada sugiere que lo hará cuando empiece a normalizarse la vida social y económica del país", dijo y anticipó -por el contrario- un repunte en la segunda mitad del año.

Advirtió que continuará el empoderamiento del Ejército con el visto bueno del Ejecutivo, con el detalle es que esto no será en temas de seguridad, sino en las principales obras de la 4T.

Los casos Lozoya, Robles y Cienfuegos también serán relevantes este año, aunque no se puede aún determinar si podrían o no incidir en los resultados electorales. En la misma situación se encuentra la consulta ciudadana para sancionar o no a exfuncionarios públicos, aunque el objetivo es buscar fincar responsabilidades penales contra los últimos ex presidentes, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto.

"Recordemos que no hay dinero para organizar la consulta, pero suponiendo que sí se lleve a cabo creo que su impacto electoral será limitado porque las elecciones son en junio y la consulta en agosto. En cuanto al caso Lozoya hasta ahora no ha dado ningún resultado, no parece haber claridad ni mucha solidez en ese proceso judicial. Pero de haberlo, mi impresión es que eso sí sería más relevante que la propia consulta", estimó Luis Carlos Ugalde.

En el caso del General Cienfuegos no va a ocurrir nada y eso no tendrá ningún impacto. Y el caso de Rosario Robles también está detenido, no se aprecia ningún resultado claro. Si estos casos siguen igual, lo que podría ocurrir es que el electorado diga que este gobierno promete más de lo que cumple. No hay nada que, por ahora, el presidente pueda presumir excepto que combate la corrupción

LA AGENDA FEMINISTA

Luego de que en 2020 aumentó el número de feminicidios y de violencia contra la mujer como resultado del confinamiento por la pandemia del coronavirus; y en el contexto de que al menos tres protestas destacaron cuando grupos feministas vandalizaron negocios, oficinas de gobierno y monumentos, con la petición de derrocar el patriarcado apolítico y político, este 2021 la agenda feminista podría dar un vuelco.

El conjunto de las legisladoras de la paridad confía en impulsar la aprobación del aborto a nivel nacional. La diputada morenista Lorena Villavicencio lo expuso hoy en la primera sesión virtual de la Cámara de Diputados, al exhortar a las comisiones de Salud, Justicia e Igualdad y Género, dar celeridad al dictamen de diversas iniciativas de este tema antes del mes de agosto, cuando concluya la actual legislatura.

"Es inaceptable que sólo las mujeres que vivimos en Oaxaca o la CDMX podamos ejercer libremente nuestro derecho a decidir sobre nuestra sexualidad reproductiva; y que tengamos la garantía de que, si decidimos no ser madres, tengamos los servicios de salud para que no corran riesgo nuestras propias vidas. Despenalizar el aborto, no obliga a ninguna mujer hacerlo". Y advirtió que evadir como legisladores el tema, "implica complicidad y violencia institucional". De lograrse, esto también conllevaría repercusiones electorales.

EL VÍNCULO BIDEN-LÓPEZ OBRADOR

El último tema clave en este 2021 y que impactará directamente a México, será el primer año de Biden en la Casa Blanca. ¿Cómo se vinculará el presidente mexicano con el rival de Donald Trump? Si hasta ahora su relación ha sido mayormente fría, desde tardar en reconocer su triunfo, mantenerse al margen de la toma del Capitolio por trumpistas y ofrecer asilo político a uno de sus principales enemigos de aquel país, Julián Assange.

El último tema que bien podría ser considerado más cultural que político, son las repercusiones mediáticas del aniversario de la fundación de Tenochtitlan y la consumación de la Independencia, en el contexto en el que el presidente López Obrador ha pedido en dos ocasiones al gobierno de España disculparse con por la conquista a México; y por otro lado exalta diversos personajes de la historia enmarcándolos como antecesores de lo que su gobierno denominó como "la cuarta transformación" en la historia de México.