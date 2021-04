"La autonomía de la SCJN está en vilo": Enrique Krauze

La reforma al Poder Judicial aprobada la semana pasada en el senado de la República, en el que se permite ampliar dos años el periodo del ministro presidente Arturo Zaldivar, pone en vilo la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala el historiador y escritor Enrique Krauze.

En su columna de Reforma de este domingo, Krauze reconoce los más de 25 años de autonomía que tiene la más alta institución de justicia, por lo que señala el riesgo en la que se pone en tiempos de la Cuarta Transformación.

"Un presidente de la Corte dura en su puesto cuatro años, ni un día más", dice y recuerda los años en los que Plutarco Elías Calles puso también en vilo la autonomía de la Corte.

En su columna recuerda que, a principios de 1929 Calles consideró fácil "nombrar" a un licenciado amigo suyo como juez en el distrito de La Laguna. Esto provocó que El entonces ministro Alberto Vásquez del Mercado instó al presidente Portes Gil a reponer al juez original. Portes Gil persuadió a su jefe Calles, corrigió el error y ofreció personalmente disculpas a la Corte.

A principio de 1931, recuerda Krauze, Luis Cabrera, ideólogo del carrancismo, impartió en la Biblioteca Nacional unas polémicas conferencias tituladas ´El balance de la Revolución´. Esto provocó que Calles enfureciera y ordenó la deportación de Luis Cabrera a Guatemala.

El 13 de mayo, Alberto Vázquez presentó su dimisión al presidente, pues señaló que el poder ejecutivo reiteradamente presentaba "actos de violaciones a los derechos y garantías que asegura a las personas la Constitución de la República".

"Desgraciadamente los esfuerzos individuales desplegados han sido estériles para obtener el fin propuesto, y como juzgo que el puesto de ministro de la Suprema Corte de Justicia no puede desempeñarse íntegramente cuando no se logra que las resoluciones de los tribunales federales sean acatadas y obedecidas, vengo a renunciar el cargo que desempeño y a suplicar atentamente me sea aceptada la renuncia que formulo, y una vez admitida, se dé cuenta con ella para su aprobación al Senado, o, en su defecto, a la Comisión Permanente", dijo durante su renuncia.

La renuncia fue aceptada y los otros ministros de la Corte le estrecharon la mano y lo felicitaron, mientras que Luis Cabrera le envió desde su exilio una carta de agradecimiento y felicitación por negarse a sufrir "los diarios e incontables actos de condescendencia humillante", recuerda el escritor Enrique Krauze.

Este fue el comienzo del fin, de una búsqueda de autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el caso de Arturo Zaldívar que hoy mantiene una tensión entre los tres poderes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes estar "de acuerdo" con la reforma judicial aprobada en el Senado que amplía dos años más el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, aunque señaló ha puesto furiosos a los conservadores.

"Lo considero un hombre íntegro, una gente honesta y pienso que si se amplía el plazo con el propósito de que él encabece la reforma del Poder Judicial, estoy de acuerdo", expresó el mandatario en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

El Senado, con mayoría del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aprobó el jueves una reforma judicial, pendiente de ratificación en la Cámara de Diputados, que amplía dos años más el mandato de Zaldívar, del 2022 al 2024, año en que concluye la presidencia de López Obrador.