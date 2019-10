La aprobaron los diputados pero ¿de qué va la Ley de Austeridad?

En lo particular, la votación quedó 272 votos en pro, 154 en contra y tres abstenciones. (Cuartoscuro)

La noche de este martes el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley Federal de Austeridad Republicana, promovida por Morena y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La minuta a la que se le incluyeron modificaciones, alcanzó el aval en la cámara baja pese a los votos en contra de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática, por lo que será reenviada al Senado para una nueva votación.

Pero, ¿de qué va esta Ley de Austeridad?

DEFINICIÓN

El dictamen aprobado por los diputados define la austeridad republicana como una conducta política acatada por funcionarios de los tres poderes, así como por empresas productivas del Estado y sus subsidiarias, órganos constitucionales autónomos; cuyo fin es "combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, administrando los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados".

En este sentido, su aplicación refiere a una abstención de afectar negativamente los derechos sociales de los mexicanos; enfocar las medidas de austeridad preferentemente en el gasto corriente no prioritario, y evitar reducir la inversión en la atención a emergencias y desastres naturales o provenientes de la actividad humana.

PUNTOS CLAVE

Inhabilitación por 10 años: Entre las estipulaciones que emanan de dicha ley se encuentra la del artículo 24 y que prohíbe a quien funja como servidor público a ocupar un puesto jerárquico dentro de una empresa privada al menos hasta 10 años después de separarse del cargo público. Lo anterior, para evitar conflictos de interés o corrupción derivada de información privilegiada que pudiera obtener al desempeñarse en una instancia pública.

Seguros: Asimismo, la legislación de la autoridad establece la prohibición de contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilación, pensión y régimen especial de retiro, de separación individualizada o colectiva, así como seguros de gastos médicos privados, de vida o de pensiones que se otorguen en contravención a lo dispuesto en decreto o alguna disposición general, condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.

Seguridad social: Agrega que, por ningún motivo, se autorizarán pensiones de retiro al titular del Ejecutivo federal adicionales a la provista por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), correspondiente al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

"Partida secreta": uno de los puntos más criticados por la oposición es el artículo 61, en el que acusan a AMLO de garantizar "una partida secreta" para el jefe del ejecutivo.

"Por cuanto hace al Poder Ejecutivo," los ahorros generados a través de las medidas de austeridad "se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por decreto determine el titular", cita el artículo en cuestión.

Pensión de expresidentes: En su régimen transitorio se señala que se prohíbe y se cancela cualquier tipo de pensión que se hubiere creado exprofeso para el beneficio de los expresidentes de la República, así como la asignación para éstos de personal civil o de las Fuerzas Armadas, y de bienes muebles o inmuebles del patrimonio federal.

Quita bonos: otra de las medidas que se asientan en el documento es la que prohíbe a los funcionarios públicos a recibir bonos especiales, además de los que impiden el presentarse en estado de ebriedad, o bien, ingerir bebidas alcohólicas en horarios y centros de trabajo, por lo que se restringe la realización de fiestas en los congresos.

Escoltas: de igual manera, los servidores no podrán disponer de elementos de algún cuerpo de seguridad pública o de las fuerzas armadas con fines de seguridad personal, ya que estará cometiendo el delito de peculado. Asimismo, el uso de escoltas será únicamente en casos estrictamente necesarios.

OPOSICIÓN

Entre las opiniones en contra que se vertieron durante la discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados y que se reflejaron en los 124 votos en contra que recibió este martes 8 de octubre, se encuentra la de Ricardo Flores del PAN, quien aseguró que " la minuta que ahora nos manda la Cámara de Senadores para su aprobación rompe con los postulados de ustedes, de la autodenominada Cuarta T. El primero: No mentir. (...) No sean abusivos, no se excedan".

Por su parte, el priísta Fernando Galindo consideró que "lo único bueno de esta ley es su nombre" ya que "esta ley atenta contra los derechos de los trabajadores al servicio del Estado", en referencia al periodo que tendrían que esperar los funcionarios para participar en la iniciativa privada.



"La política de austericidio adoptada ha sido un factor importante en el colapso de nuestra economía. Hemos pasado de crecimientos de arriba del 2%, a una proyección de crecimiento apenas de 0.4%", expuso Antonio Ortega del PRD, quien dijo que la Ley de Austeridad Republicana carece de sentido.

