“La acusación en mi contra tiene fines políticos”: Alonso Ancira, sobre acusación de planta fertilizante

Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México, reafirmó ante el juez de la Audiencia Nacional española, en Madrid, su negativa de ser extraditado a México, pues asegura que es inocente y que es un perseguido político en México.

“No puedo hablar mucho más porque me dijeron que fuera cauto. La acusación que tengo no tiene fines jurídicos tiene fines políticos. Cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana”, dijo Ancira al diario Milenio, luego de salir de su encuentro con el magistrado.

Al ser cuestionado sobre si quería ser extraditado, durante una audiencia en el despacho del juez, Ancira afirmó que quiere enfrentar el juicio en Madrid, por lo que se negó a regresar a México donde es esperado para ser juzgado por presunta corrupción.

“Tuve una larga conversación (de unos 45 minutos) con el juez, seguirá el proceso aquí y confío en la justicia española”, dijo el empresario.

Sin entrar en detalles, explicó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador “está persiguiendo a gente y a veces hasta pagar a gente que nos salpica, producto de un daño colateral”.

“(En México) se está persiguiendo a gente que fue detenida por problemas con la justicia, que no fue clara y transparente, pero está contaminando a otros”.

Dijo no comprender las razones por las que se ha “atacado” a Altos Hornos de México.

“Yo no entiendo, por ejemplo, por qué atacó a mi empresa. Le ha causado daño a miles de trabajadores, está poniendo en riesgo las fuentes de trabajo. No lo sé”, dijo.

Con respecto a la planta de fertilizantes que le vendió al gobierno, Ancira pidió “que me las devuelva si no las quiere”.

“No fue como comprar naranjas, participaron valuadores internacionales, decenas de personas. Si no las quiere que me las devuelva y que me dé un tiempo para pagarle”.

En los próximos meses se determinará en un juicio en la sala de lo penal de la Audiencia Nacional de España si Alonso Ancira será extraditado o no.

