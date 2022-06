La 4T admite gasolina a casi 25 pesos; AMLO prometió precio de $10: Anaya

La semana pasada durante las verificaciones que realiza la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló que no se detectaron gasolineras con irregularidades, sin embargo detallaron que el precio de la gasolina tipo Magna cuenta con un costo de 24.99 pesos, mientras que la Premium llega a venderse hasta los 26.79 pesos por cada litro.

Por su parte, Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco, señaló que dicho organismo atendió a través de la app "Litro x litro", 166 denuncias a través de 148 visitas en las cuales no se encontraron irregularidades.

"Continuamos viendo en el mercado internacional una alza desde diciembre del año pasado continúa en el precio del petróleo. En la semana (se otorgó) incentivo fiscal en los tres tiopos de combustibles, quiere decir que no estamos pagando el Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios (IEPS)" señaló el funcionario público.

De igual forma la dependencia señaló que por medio de la ya señalada aplicación se determinó que no se toma en cuenta el margen de las gasolineras, de las cuales, las más caras son:

-Windstar a 24.99 pesos en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

-Total a 24.33 pesos, en Aguascalientes.

Mientras que la gasolina Premium más cara se ubica en 26.79 pesos de las gasolineras Shell en el municipio de Naucalpan, Estado de México y la de Pemex en Guadalajara, Jalisco que tiene un costo de 26.50 pesos por litro.

ANAYA REPROCHA A AMLO

Ricardo Anaya, excandidato a la presidencia, cuestionó a Andrés Manuel López Obrador por aún no haber cumplido su promesa de bajar el precio de la gasolina a 10 pesos el litro como lo había señalado antes de ser mandatario nacional.

"Yo quisiera que el presidente nos respondiera con un simple sí o no ¿Es cierto que le prometió que cuando Morena gobernara, la gasolina iba a costar 10 pesos el litro? ¿sí o no? Entonces, por qué cuesta 22 que es más del doble de lo que prometió y que no nos salga que gracias a lo que ha hecho no cuesta más y que hasta es la más barata del mundo, porque eso es mentira", señaló Anaya.

AMLO resultó mentiroso y necio:



-Mentiroso: Prometió la gasolina a 10 pesos y ahora lo niega (hay video).



-Necio: Obligar a las empresas a comprarle energía cara y sucia a la CFE ahuyenta la inversión y afecta a los jóvenes que buscan trabajo.



Urge corregir el rumbo. pic.twitter.com/YG9cUoPXV3 — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) June 20, 2022

Asimismo, el panista afirmó que si el presidente no ha cumplido con su palabra es porque desconocía el tema o simplemente lo hizo para ganar votos en las elecciones de 2018, además de que señaló que si bien el precio en otros países es más alto que en México, en naciones como Argentina y Colombia, el precio de este combustible es menor.

"¿Dónde quedó la superioridad moral que primero promete y luego lo niega?", cuestionó el excandidato quien también apuntó que las políticas respecto a la energía de la actual administración son malas pues pone trabas a las inversiones.

Anaya aseguró que hay factores que hacen en este momento a México una gran opción para invertir, sin embargo no se está aprovechando esa situación debido a las decisiones del gobierno en turno pues, por dar un ejemplo, Ricardo Anaya compartió que las actuales reformas obligan a las empresas a comprar energía "cara y sucia" a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

"Este gobierno se ha dedicado en poner todo tipo de trabas a que lleguen inversiones, las que generan trabajo para la gente. Uno de esos obstáculos, es que esas empresas más grandes del mundo ya se comprometieron a no usar energías que contaminan para hacer sus productos pero Bartlett y López Obrador no lo entienden", finalizó el panista.

CAO