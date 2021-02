La 4T admite desabasto de medicamentos para niños con cáncer

El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió un desabasto de medicamentos oncológicos, sin embargo, dijo que tiene la conciencia tranquila porque está luchando para conseguirlos

“Tengo mi conciencia tranquila, me acusan de que no tienen medicamentos los niños de cáncer. Yo estoy luchando para que tengan medicamento, pero no soy culpable. No tengo problemas en mi conciencia y yo me guió por el tribunal de mi conciencia”, comentó.

“Vamos a resolverlo, me canso ganso”, remató.

López Obrador reveló este miércoles que los medicamentos oncológicos robados en una bodega de Iztapalapa sí contaban con seguro.

“Sí estaban asegurados los medicamentos. Se compró un seguro, ya se está reponiendo, se están consiguiendo los medicamentos”, afirmó López Obrador.

Aseguró que la investigación sobre el robo de estas medicinas que requieren niñas y niños con cáncer está muy avanzada. “Ya habrá resultados de quiénes fueron los que robaron”, indicó.

Al ser cuestionado sobre la denuncia que presentaron en su contra bajo el argumento de que se trató de un autorrobo, el presidente dijo que este tipo de acusaciones son de “mala fe”.





CONFLICTO EN MORENA





El presidente López Obrador apuntó que existen diferencias en la designación de la dirigencia de Morena, pero aseguró que no se ha metido en el proceso.

“Todo esto está sucediendo porque antes el presidente era también el dirigente del partido y ahora no es así. No me meto, porque son parte de los cambios y se debe crear el hábito democrático. Habrá desajustes y confrontación, pero se debe de ir a la transformación”, dijo.

Resaltó que la mejor forma de definir la dirigencia de Morena es con una encuesta.

“La mejor forma es a través de encuestas. Si se hacen bien no hay errores, porque son muestra que tiene que ver con las matemáticas y la técnica. Hasta con mil 200 cuestionarios, bien hechos, se tiene una muestra. Lo malo es que sesgan el resultado o las cucharean”, detalló.

Llamó a Morena y a todos los partidos políticos que tomen en cuenta el sentir de la gente y de la militancia.

Por otra parte, recordó que para la elección de 2012 se realizó una encuesta entre él y Marcelo Ebrard para definir al candidato de la izquierda. Destacó que el ahora canciller asumió su responsabilidad de retirarse de la contienda.

“Se puso cera en los oídos para que no escuchara el canto de la sirenas, porque los adversarios querían que fuera Marcelo y andaban cucándolo”, comentó.





AMLO EXHIBE ANÁLISIS PARA VER QUÉ MEDIOS LO GOLPEAN MÁS





El presidente López Obrador señaló que el periodista Ciro Gómez Leyva empezó a hacer entrevistas para señalar que él no es el presidente más atacado de la historia. Destacó que en el mismo sentido se expresó Sergio Sarmiento en una entrevista con El Universal.

Para contrarrestar estas posturas, el presidente exhibió en las pantallas de la mañanera un estudio que lo coloca como más golpeado que los exmandatarios Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Al ser cuestionado sobre quién pagó el análisis, dijo que no fue el gobierno y que lo recogen de una empresa especialista.

#EnLaMañanera Presenta el presidente @lopezobrador_

un análisis sobre el comportamiento de los medios de comunicación comparado con los gobiernos anteriores, asegura que "sí es el presidente más golpeado" pic.twitter.com/dCtQElMV2R — La Silla Rota (@lasillarota) October 15, 2020

Aseguró que de acuerdo al estudio tiene “medalla de oro” entre los presidentes más atacados.

RESPONDE EL UNIVERSAL

En un editorial publicado este jueves, el diario El Universal respondió a AMLO sus críticas por entrevistar al columnista del Reforma, Sergio Sarmiento.

La casa editorial indicó que hace casi un mes dieron inicio a un ejercicio de pluralidad que los ha llevado a entrevistar a diferentes voces de la Cuarta Transformación.

Destacó que ha abierto sus páginas a un abanico muy grande de formas de pensar y ha entrevistado a intelectuales, académicos, periodistas, cartonistas, comunicadores y voceros del gobierno.

Indicó que entre las voces que han opinado están la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y personajes como John Ackerman.

Añadió que también han dado espacio a periodistas de diferentes visiones y diarios como Jornada, Reforma, Milenio, Nexos o Radio Fórmula.

COMBATE A CORRUPCIÓN

“Me siento orgulloso de lo que hago, es un timbre de orgullo estar encabezando un movimiento para desterrar la corrupción en México. Entre más me golpean, más digno me siento”, fue la declaración de López Obrador ante un reporte de Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, en el que señalan nulos resultados de México ante la corrupción transnacional.

Dijo que cabe recordar que en anteriores administraciones no se combatía la corrupción y expuso el caso en el que se destinaron mil millones de pesos a una organización que apoyaría a migrantes mexicanos y luego no se supo más de ese dinero. Hizo esta referencia a un caso vinculado a la excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota.

DICE NO A UNA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL

El presidente López Obrador manifestó que no comulga con la idea de establecer una segunda vuelta electoral en México, ya que esto llevaría a agruparse las fuerzas conservadoras y avanzar por ese camino.

Destacó que se decanta por el actual sistema de elección, pero siempre que se eviten los fraudes.

(LUIS RAMOS)