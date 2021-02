Krauze muestra pruebas para desmentir a Ricardo Sevilla

Me dijo: 'queremos conocerte'. Pregunté: '¿quiénes?'. Se refería a Krauze y a él, hablaba como una sola entidad. Me invitaron a desayunar a Maison Kayser de Oasis Coyoacán. Se pospuso el encuentro. Y me dijeron que nos reuniremos una tarde de septiembre de 2016 en el Maison Kayser de Oasis Coyoacán”, afirmó.