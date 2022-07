Ken Salazar, embajador 61 de EU en México: larga historia de claroscuros

Ante las críticas recientes al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, recordamos que ha existido un ir y venir de diversos nombres con historias distintas en la embajada norteamericana.

Antes de este hecho, el último en el puesto era Christopher Landau, quien se destacó por hacer visitas a distintos puntos representativos de México hasta convertirse en una especie de promotor turístico y hasta crítico de la cocina mexicana. Este personaje fue el número 60 en la historia de las relaciones diplomáticas entre las dos naciones.

Antes de Landau, los otros dos embajadores de EU han sido Earl Anthony Wayne y Roberta Jacobson, quienes no han presentado fricciones entre las autoridades nacionales.

Wayne se desempeñó en su cargo del 2 de agosto de 2011 al 2 de julio de 2015 y entró en sustitución de Carlos Pascual, quien tuvo ciertas problemáticas con la administración de Felipe Calderón respecto a los documentos difundidos de Wikileaks.

Por su parte Jacobson, la última embajadora, compró una casa en San Miguel de Allende, Guanajuato, quien estuvo en el puesto desde el 5 de mayo del 2016 hasta el 5 de mayo de 2018.

Asimismo, en el caso de Pascual, este tuvo una presencia que incomodaba en Los Pinos por lo cual decidió renunciar con el objetivo de no dañar las relaciones entre ambas naciones.

En torno a lo anterior, el expresidente Felipe Calderón en una entrevista con el periodista Roberto Rock, señaló que la forma en la que el mencionado embajador interpretaba ciertas acciones era motivo de problemas pues se distorsionaba lo que pasaba en el país.

"Habla de descoordinación entre nuestras dependencias. Yo no tengo por qué decirle cuantas veces me reúno con el gabinete de seguridad, no es un asunto de su incumbencia. Pero su ignorancia se traduce en una distorsión de lo que ocurre en México, y genera una afectación y una molestia en nuestro propio equipo", señaló Calderón.

De igual forma, de acuerdo a una columna del periodista Jorge Ramos Pérez, el expresidente panista continúo con sus declaraciones pero ahora ante el periódico norteamericano The Washington Post, horas antes de ser recibido por Barack Obama.

Fue así que Pascaual abandonó el cargo en donde dejó también una relación con la hija de Francisco Rojas quien era coordinador de los diputados del PRI.

Al contrario e esta situación, el embajador Landau mantuvo siempre una excelente relación con las personas. Contaba con diversas fotos en sus redes sociales en las que aparecía el funcionario con platillos típicos del país a la par de que hacía recorridos por lugares emblemáticos.

Por otro lado, el columnista Ramos Pérez, señaló que de acuerdo con el historiador, Lorenzo Meyer, las problemáticas entre embajadores y México se debe a que el país está desestabilizado, sin embargo, cuando la política se encuentra estable como con Porfirio Díaz o en la Revolución no hay problemas de este tipo.

OTROS EMBAJADORES Y PROBLEMAS CON EL PAÍS

Dentro de las relaciones entre los representantes de Estados Unidos y México aparece la de Henri Lane Wilson quien fungió en elcargo desde 1909 hasta 1013 y quien es recordado por permitir el acceso a las instalaciones de la embajada al general Félix Díaz el 18 de febrero y quien ecabezaba a los rebeldes en contra del gobierno de Francico I. Madero.

En el libro México frente a Estados Unidos, los escritores Lorenzo Meyer y Josefina Zoraida, señalaron que Wilson tacho de "apático, ineficaz, cínicamente indiferente o estupidamente optimista" al gobierno de Madero.

Por otro lado aparece Joel R. Poinset en el siglo XIX en la década de 1820 a quien le fue requerido retirarse del país ya que se consideró que tenía una actitud altamente injerencista

CAO