Ken Salazar apoya a AMLO hasta en fraude de 2006, alertan funcionarios a NYT

Funcionarios estadounidenses consideran que existe un "patrón preocupante" de Ken Salazar, embajador de EU en México, al contradecir las políticas de su propio gobierno con el fin de alinearse con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo a información de The New York Times, un ejemplo de la conducta preocupante de Salazar se dio cuando autoridades electorales mexicanas lo alertaron sobre un asalto total del gobierno de López Obrador a la autoridad electoral nacional, sembrando dudas sobre un pilar de la democracia del país.

El diario de EU destacó que el embajador no expresó alarma por este hecho, sino que se unió a las líneas de ataque del presidente López Obrador, con el multi repetido caso del fraude de 2006 en el que le habrían robado la Presidencia al tabasqueño.

El embajador, Ken Salazar, dijo en una entrevista que no estaba convencido de que las elecciones fueran limpias, desafiando la postura de Estados Unidos en un momento en que la democracia está amenazada en casa y en todo el hemisferio.

Salazar, quien invitó al supervisor electoral a su residencia, le dijo a The New York Times que quería saber: "¿Hubo fraude?".

El asunto del presunto fraude se resolvió hace mucho tiempo, para el sistema judicial de México, la Unión Europea y el gobierno estadounidense.

AMLO DEFIENDE A "SU AMIGO" KEN SALAZAR

En la conferencia mañanera de este martes, el presidente López Obrador comentó que The New York Tomes se lanzó contra embajador Ken Salazar y puso la nota en la pantalla.

El mandatario mexicano recalcó que el embajador es su amigo y lo describió como un hombre bueno que también es amigo del presidente de EU, Joe Biden.

Recordó que a Salazar, quien, dijo, tiene origen mexicano, viene de abajo y es simpático, le contó la historia del corrido de Los Tigres del Norte donde los migrantes señalan que ellos no cruzaron la frontera, sino que la frontera los cruzó a ellos.

"Sí es mi amigo, es un hombre bueno, sensato, amigo del presidente Biden, un político muy responsable, colorado, que viene de abajo, de origen mexicano, además simpático, es muy amigo del presidente Biden, él es una gente buena y tenemos una extraordinaria relación", lanzó AMLO.

Agregó que los conservadores quisieran "un halcón" como embajador de EU en México.





LOS ENCARGOS DE SALAZAR EN MÉXICO





El embajador Ken Salazar asumió su cargo en septiembre de 2021 con el objetivo de priorizar la construcción de una relación sólida con López Obrador para buscar el avance de la agenda de la Casa Blanca.

Uno de los principales problemas entre México y Estados Unidos es la colaboración para amortiguar los flujos récord de migrantes.

Preservar la cooperación de México, dijeron los funcionarios de la administración al NYT, significaba evitar el conflicto con López Obrador, a quien consideran voluble, que tenía el poder de dañar el futuro político de Biden al negarse a controlar la migración.

En este asunto, Salazar ha logrado acercarse al presidente mexicano.

Pero existe una creciente preocupación dentro de la administración de que el embajador puede haber comprometido realmente los intereses de EU en el proceso, y no ha aprovechado la relación para ganar políticas cuando Biden más las necesita, según entrevistas del diario The New York Times con más de una docena de funcionarios actuales y anteriores, así como analistas.





LAS PREOCUPACIONES SOBRE KEN SALAZAR





Además de repetir las afirmaciones del presunto fraude de 2006 del que habría sido víctima AMLO, Salazar también cuestionó la integridad de una organización sin fines de lucro anticorrupción financiada por Estados Unidos que se había enfrentado al presidente.

También provocó una tormenta política al parecer que apoyaba una reforma energética a la que se oponía el gobierno de EU.

El embajador tampoco se ha pronunciado en contra de los ataques constantes de López Obrador contra periodistas de México y hasta contra medios estadounidenses.

Aunque el embajador insiste en que su "relación directa" con López Obrador beneficia a Estados Unidos, dentro del gobierno estadounidense cuestionan si el enfoque suave de la administración realmente está funcionando, o simplemente está envalentonando a López Obrador mientras desafía la influencia estadounidense y socava las salvaguardas democráticas, según altos funcionarios estadounidenses que no estaban autorizados a hablar en público.

"El embajador cree que está cerca de AMLO", dijo Duncan Wood, vicepresidente de estrategia del Wilson Center, usando el apodo del líder mexicano. "¿Hay algo que mostrar? No puedo encontrar nada. El gobierno de Biden, dijo Wood, está "siendo jugado por AMLO".









