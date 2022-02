KEI Partners niega website hecho al vapor; José Ramón, empleado desde 2020, dice

El reportero Edgar Muñoz, de Telemundo, resaltó que muchas veces las oficinas cambian empresa y no le cambian el nombre al directorio. (Especial)

La empresa KEI Partners confirmó que José Ramón López Beltrán ha sido su empleado desde 2020 y también afirmó que la empresa ha existido desde 2014 con convenio con Vaquero Strategy y opera en la misma oficina.

Sobre la página de internet, la cual fue creada apenas el fin de semana pasado, KEI Partners advirtió que la prensa mexicana "erróneamente ha afirmado que se creó este domingo, cuando el dominio se adquirió el 22 de enero de 2019 y la landing page con la leyenda "coming son" y un pequeño brief con la historia de la compañía fue colgado en la página con actualizaciones periódicas con nueva información".

A través de la plataforma Squarespace, afirmó KEI Partners, se puede demostrar que la página fue creada el 30 de septiembre de 2020.

La compañía pertenece a Érika e Iván Chávez, hijos de Daniel Chávez, quien es asesor honorífico del Tren Maya, uno de los proyectos turísticos del gobierno mexicano.

Sobre Iván Chávez, el comunicado de KEI Partners lo describe como un empresario que ha invertido los últimos 16 años en revolucionar el mercado turístico, tecnológico y de real estate con firmas como Royan Pines, Sweet Paris y Vaquero Strategy.

Firmas de empresario consentido de AMLO, ubicadas en corporativo de Houston

En el 4400 de Post Oak Parway se ubica el domicilio de la oficina del hijo del empresario Daniel Chávez, de Grupo Vidanta. con quien presuntamente trabaja el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán.

La suite 2250 del piso 22 de la torre no aparece con el registro de la razón social como KEI Partners, sino la firma Vaquero Strategy LLC.

El reportero Edgar Muñoz, de Telemundo, resaltó que al llegar a la torre de oficinas, se preguntó si existe la empresa y no quisieron confirmar.

EMPRESAS DE IVÁN CHÁVEZ

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) constató en el registro mercantil de Texas que KEI Partners LLC fue creada el 15 de octubre de 2018, dos meses antes de que López Obrador asumiera la presidencia, y tiene como directores a Iván y Ericka Chávez, así como a Karla Wiedemann.

MCCI destaca que en el domicilio 4400 Post Oak Parkway se ubican las firmas Interchavez Holding y Vaquero Strategy LLC, que han sido titulares de la marca Sweet París, que corresponde a una cadena de restaurantes en distintas ciudades de Texas, y que en México tiene una sucursal en el hotel de Vidanta en Nuevo Vallarta.

Vaquero Strategy –otra de las empresas de Iván Chávez en Houston- también ofrece servicios para el desarrollo de empresas de alimentos y bebidas; turismo y energía renovable.

JOSÉ RAMÓN TRABAJA PARA FIRMA DE HIJO DE DANIEL CHÁVEZ, CONFIRMA AMLO

Esto, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que su hijo José Ramón López Beltrán trabaja para una empresa de los hijos de Daniel Chávez, empresario que lo asesora gratuitamente en el Tren Maya.

En conferencia mañanera, el mandatario mexicano indicó que "en efecto es una empresa de los hijos de Daniel Chávez, quien me asesora gratuitamente en el Tren Maya y quien no tiene negocios en el gobierno, es de los empresarios que nos ayuda, José Ramón está trabajando en EU, su esposa lo mismo, no tienen nada que ver con Pemex ni con ninguna empresa vinculada al gobierno".

La empresa KEI Partners, donde la noche de este domingo José Ramón López Beltrán –hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador– aseguró que trabaja como asesor legal, se dedica a la construcción y diseño de interiores de negocios con giro de hospitalidad y servicios de lujo en los Estados Unidos, así lo asegura la empresa en su página de internet.

Además, la página oficial de KEI Partners, que compartió el mismo José Ramón López Beltrán en sus redes sociales, destaca como sus fundadores a Karla Wiedemann, Érika Chávez y a Iván Chávez. A decir del hijo del primer mandatario mexicano, él se desempeña como asesor legal de la firma de arquitectura.

De acuerdo con información que usuarios de redes sociales proporcionaron sobre la empresa, la página web de KEI Partners es de reciente creación, apenas el 23 de enero pasado. A pesar de eso, López Beltrán aseguró que trabaja en la firma desde 2020.

Incluso, en buscadores especializados no hay un registro previo de la página de internet de KEI Partners hasta el 14 de febrero de 2021, fecha para la que supuestamente López Beltrán ya trabajaba con ellos.

Es una página creada recientemente; no tiene información a detalle, domicilio fiscal, número telefónico ni nombre de algún contacto o responsable. Solamente el sitio web. No dudo y la inventó el corrupto de José Ramón. #JoseRamonLopezBeltranCorruptazo #AmloMoralmenteDerrotado pic.twitter.com/3e4ZtS61Im — Elena VA (@Elena_VA17) February 14, 2022

LOS DETALLES DE LA EMPRESA

Según los datos de la empresa, tiene como dirección principal la avenida Mowat 96 en Toronto. El domicilio, según se encuentra en Google, es el que se encuentra en la siguiente imagen.

Además, un perfil de Twitter que presuntamente pertenece a Karla Wiedemann, una de las fundadoras de KEI Partners, tiene el último tuit enviado en abril de 2016, precisamente, un retuit de Grupo Vidanta, empresa que se verá ampliamente beneficiada con el proyecto del Tren Maya, una de las obras insignia del gobierno de López Obrador.

A suma de ese detalle, que hicieron visibles usuarios de redes sociales, revelaron que Iván Chávez, fundador de KEI Partners, es vicepresidente de Grulo Vidanta, por lo que algunos lo catalogaron como "conflicto de interés".

La página de internet de KEI Partners surgió prácticamente a la par de la carta pública emitida la noche del domingo por José Ramón López Beltrán en su cuenta de Twitter.