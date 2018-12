Kate del Castillo pedirá indemnización de 60 mdd por vincularla con "El Chapo"

REDACCIÓN 20/12/2018 09:42 p.m.

La actriz Kate del Castillo pedirá indemnización al gobierno mexicano por 60 millones de dólares y acusó que la PGR simuló su calidad de testigo cuando en realidad era investigada por su vínculo con el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán.

"Fui atacada por el hecho de ser mujer. Fui víctima de una persecución penal, injustificada e ilegal. La PRG filtró información a los medios de comunicación juicio mediático que afectó mis derechos al presentarme ante la sociedad como delincuente violando mi presunción de inocencia".

No tengo nada que ocultar, no cometí ningún delito y fui víctima de una persecución política. El Estado me persiguió y me atacó.

Afirmó que durante este tiempo se vio seriamente dañada en su honor y reputación lo que impidió contratos artísticos, cuentas bancarias, impidiéndole viajar a su país por el miedo a ser detenida ilegalmente por el gobierno de México.

Estableció que el gobierno federal inició una "cortina de humo" que tenía como "propósito distraer la atención de los mexicanos de los problemas reales del país como la corrupción, el caso de Ayotzinapa y la baja popularidad de Peña Nieto".

"Si vengo a México hasta ahora es por la desconfianza que teníamos mis abogados y yo al anterior gobierno de México. Deseamos que le vaya bien al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De antemano le agradezco sus buenas intenciones sobre mi personas. En cuanto al juicio de Guzmán no he sido llamada a testificar ni por la defensa ni por el departamento de justicia. Sólo conozco la información difundida por los medios", dijo.

La actriz que regresó a México para pasar las fiestas decembrinas con su familia, descartó realizar el documental sobre la vida de Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo Guzmán". Asimismo, aseguró que no ha tenido contacto con Emma Coronel, esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán para negociar la producción de una película basada en la vida del capo.

Durante la conferencia de prensa aseguró también que el actor de Hollywood Sean Penn dio información a las autoridades para recapturar a "El Chapo", lo que, dice, provocó que se pusiera en riesgo su vida. Esta información dijo que fue corroborada por un fiscal de EU.

Afirmó que entre sus planes está hacer comedias más ligeras de lo que ha venido haciendo.

Cuando le preguntaron qué sintió al entrar a la casa de Guzmán Loera, aseguró que se quería morir, tenía mucho miedo, pero en cuanto estuvo con él se tranquilizó.

Al final de la conferencia Kate fue sorprendida con mariachis, a quienes recibió entre lágrimas y degustando su propio tequila, mismo que aprovechó para presentar en México.

LEA TAMBIEN Kate del Castillo vuelve a México por primera vez tras incidente con "El Chapo" Confía no tener problemas para entrar al país y disfrutar con sus padres las fiestas navideñas

LEA TAMBIEN Así sigue Emma Coronel a Kate del Castillo Recién estrenada en Twitter, la esposa de "El Chapo" sigue cuentas como la de la actriz, sitios noticiosos y todas las Kardashian

LEA TAMBIEN La razón por la que Kate del Castillo no testificará contra "El Chapo" La actriz mexicana reconoció que no ha tenido tiempo de seguir el juicio de "El Chapo", sin embargo, ha logrado enterar de algunas cosas

AJ