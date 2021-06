Kamala reafirma "clara conexión" entre EU y México para invertir en migración

La Vicepresidenta de EU, Kamala Harris, dijo este viernes que su visita a El Paso, Texas, le sirvió para reafirmar lo que discutió con el Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, hace unas semanas.

Harris, que visitó un centro de procesamiento de la Patrulla Fronteriza donde se reunió con agentes y menores migrantes, afirmó que EU tenía una "responsabilidad" en atender las causas de la migración en el hemisferio occidental.

"Cuando pienso en lo que oí hoy, les diré que se reafirmó mucho de lo que escuché en Guatemala, de todo lo que discutí con el Presidente López Obrador sobre la cooperación entre EU y México para invertir en las causas de la migración", dijo Harris antes de abordar su avión de regreso a Washington.

"Hay una clara conexión".

Citó la violencia en general, la corrupción, la inseguridad alimentaria y la situación con los cárteles y las pandillas como algunas de las causas de la migración que pudo identificar durante su visita a México y Guatemala.

Pidió además no sólo centrar la vista en la frontera sino abordar el tema como un problema más amplio de todo el "vecindario", en referencia al hemisferio occidental.

Harris visitó la frontera luego de las críticas de republicanos por asistir primero a México y Guatemala como parte de su tarea diplomática de atender el tema de la migración.

Aseguró que el viaje también reafirmó su idea de que los migrantes no llegan a EU porque quieran, sino porque sus situaciones los obligan

"La mayoría de las personas no quieren dejar su hogar, y cuando lo hacen es porque huyen de un daño, o porque creen que quedarse no les brinda lo básico para su familia", dijo.

"Esa creencia se reafirmó durante nuestro día hoy, ya sea cuando me reuní con menores no acompañados, cuando me reuní con líderes que han estado en el terreno por muchos años".

Aprovechó para reconocer la labor del Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien estuvo con ella en El Paso, por su labor en acelerar los procesos migratorios.

Harris también estuvo acompañada por la congresista por Texas Veronica escobar y por el senador de Illinois Dick Durbin.

"Tenemos esta conversación sobre lo que pasa en la frontera. No perdamos de vista que estamos hablando de seres humanos", apeló Harris.

"Reconozcamos, con un sentido de humanidad, que los problemas se deben atender en una manera que esté informada por hechos y realidades".

Acusó además a la anterior Administración de causar el caos en la frontera con sus políticas antimigrantes. Harris fue a la frontera una semana antes de que el ex presidente Donald Trump también lo haga.

"Fue aquí en El Paso donde la política de retorno a México de la pasada Administración fue implementada.

"Estamos viendo el desastre que surgió de eso".

KAMALA HARRIS LLEGA A LA FRONTERA CON MÉXICO

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris ya se encuentra en El Paso, Texas, para realizar una serie de actividades entre las que incluye una visita a un centro de detención de inmigrantes que depende de la patrulla fronteriza.

Harris también se reunirá con la patrulla fronteriza con lo cual realizará un respaldo de la Casa Blanca a trabajadores que están en el territorio.

La vicepresidenta se encuentra acompañada en su recorrido por la frontera por el Secretario de Defensa Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas.

Además se reunirá con inmigrantes detenidos en esas instalaciones del centro, conocidas como Central Processing Center y que cuentan con más de 9 mil metros cuadrados.

Harris tiene programado un encuentro con activistas, abogados y varias ONG que ayudan a los inmigrantes.

Al concluir el recorrido de unas cuatro horas, la vicepresidenta junto con el secretario de Seguridad Nacional, Mayorkas, así como el senador Dick Durbin y la legisladora Verónica Escobar, dos de los demócratas más activos en el Congreso en temas de migración, ofrecerán una conferencia de prensa.





kach