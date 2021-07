Justifican millonarias campañas, ahora INE alista posibles sanciones

Los candidatos a algunos de los 15 gobiernos estatales, que se renovaron el 6 de junio pasado, contrataron a empresas de familiares, amigos o las favoritas de los gobiernos en turno, de cada entidad, para llevar sus estrategias de campaña, de acuerdo con una revisión hecha por La Silla Rota al sistema de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE).

También lee: Las mismas campañas de siempre

El pleno del Consejo General del INE votará, antes del 22 de julio, el informe de Fiscalización de Gastos que entregaron los candidatos a 15 gubernaturas en el país. Este medio hizo una revisión de dichos reportes y encontró que, además, se contrataron empresas con irregularidades fiscales, incluso, involucradas en delitos electorales.

Los candidatos, en general, sustituyeron los mítines masivos por visitas casa por casa, recorridos en mercados y vecindarios, también, algunos eventos públicos en salones privados, oficinas y parques, pero esto no fue impedimento para realizar compras de millones de pesos para manejar sus campañas.

En determinados casos la austeridad ni siquiera figuró, aunque ninguno de los candidatos reportó haber rebasado los topes de campaña que establece la ley. Ante ello, casos como el de San Luis Potosí ya tiene impugnaciones al respecto.

En sus informes de gastos, los candidatos dijeron que entre el 97 % y 99 % de sus recursos fue pagado a estas empresas vía transferencia; y que las aportaciones de simpatizantes y militantes no rebasaron entre el 0.5 % y 3 % del total de sus recursos.

CAMPAÑAS... CON AMIGOS CERCA

Sicre Yepiz Celaya y Asociados, principal proveedor del PRI y quien trabajó en la campaña presidencial de José Antonio Meade, en 2018, recibió varios contratos por parte de los candidatos del tricolor, durante 2021. Se trata de la empresa que en 2018 fue relacionada con la difusión de videos contra el entonces candidato del PAN Ricardo Anaya Cortés, según la investigación del INE.

En estas elecciones el aspirante al gobierno de Guerrero, el priista Mario Moreno, le pagó 2.1 millones a esta empresa; mientras que el candidato del PRI en Sonora, Ernesto Gándara, le pagó 6.3 millones por sus servicios. La empresa también proveedora de servicios en la Cámara de Diputados y algunos comités estatales del PRI.

Los candidatos de Movimiento Ciudadano en Campeche, Eliseo Montufar; en Nuevo León, Samuel García; y en Chihuahua, Alfredo Lozoya, contrataron a la empresa Indatcom, relacionada con la venta del padrón electoral en 2016. En esta segunda revisión, La Silla Rota encontró que los servicios de la empresa también fueron contratados por el aspirante de la coalición entre el PRI, PAN y PRD en Michoacán, Carlos Herrera Tello.

Herrera Tello también contrató a la agencia Rótula SA de CV, por cerca de 8 millones de pesos –también proveedora del IMSS–, así como a Massive Agency (agencia de marketing digital internacional), con poco más de un millón de pesos.

En San Luis Potosí la morenista Mónica Rangel también fue clienta de Massive Agency, a la que pagó 2 millones de pesos. Mientras que su contrincante del Partido Verde, Ricardo Gallardo, contrató a Ella Marketing, por 1.3 millones; misma empresa que, en 2018, contrató el panista candidato a la alcaldía de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar.

La consultora jalisciense Árbol Estrategias de Poder fue contratada por el gobernador electo en Baja California Sur, Víctor Castro Cossío, quien pagó 160 mil pesos por sus servicios. La gobernadora electa en Colima, Indira Vizcaíno, contrató a la misma empresa a la que pagó 300 mil pesos. Ambos ex diputados federales de Morena conocen su trabajo porque ésta brinda servicios de redes sociales a la Cámara de Diputados.

Víctor Castro Cossío estuvo en el ojo del huracán, durante su campaña al gobierno de Baja California Sur, por el apoyo que recibió del empresario Alonso Gutiérrez Martínez, expresidente de la Cámara Nacional de Comercio del estado y uno de los contratistas más beneficiados, desde 2017, con presupuesto público en la entidad.

El candidato del PRI en Campeche, Christian Bello, pagó 1.7 millones a Andrea Berenice Rivero Olivares, proveedora del gobierno de Campeche y del PRI estatal. También pagó 1.6 millones a Jorge Joaquín Lanz Buenfil, sobrino del secretario de Obras Edilberto Buenfil; su empresa es también proveedora del IMSS en el estado.

TODO QUEDA EN FAMILIA...

Jorge Alfredo Lozoya, ex alcalde de Parral, y candidato por Movimiento Ciudadano en Chihuahua contrató como proveedora a su hermana, Norma Leticia Lozoya Santillán, a quien pagó por 325 mil pesos. En su informe de gastos no precisó el rubro de sus servicios.

El candidato de MC en Campeche, Eliseo Montufar, pagó 30 mil pesos a Víctor Manuel Cruz Valladares, quien es hijo de la entonces candidata a diputada federal Claudia Valladares. Medios locales reportaron que Montufar también le entregó contratos como alcalde de la capital campechana.

La gobernadora electa en Campeche, Layda Sansores, de Morena, pagó 1.8 millones a Walter David Patrón Bacab, desarrollador web del portal de noticias Campeche.com cuyo propietario es Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la candidata.

En Colima, la candidata de la alianza entre PRI, PAN y PRD, Mely Romero, pagó 1.7 millones a la revista Sportbook en Colima, medio especializado en deportes que dice también brindar servicios de impresión y publicidad.

En Sinaloa el morenista Rubén Rocha pagó 3.6 millones a José Luis Montaño Sánchez, director de Impacto Visual y quien es proveedor de servicios del gobierno de Sinaloa. Además, pagó 2.7 millones a Joaquín Alberto Landeros Guicho, quien fue registrado como suplente a una diputación local de Morena.

En Querétaro la morenista Celia Maya pagó 3.1 millones a Arturo Emilio García Salim, quien, según la búsqueda de este medio, trabajó en años anteriores con Morena, incluso, estuvo involucrado en la publicación de un libro del senador Ricardo Monreal.

En Zacatecas, el morenista David Monreal contrató 2.1 millones a Oscar Federico Martínez Dolejal, publicista de Guerrero y quien también ha sido proveedor de ese gobierno estatal. Mientras que la priista Claudia Anaya pagó 1.5 millones a Iván López Verver y Vargas, proveedor del gobierno de Zacatecas dueño de la empresa Visuale Publicidad.

CAMPAÑAS SIN AUSTERIDAD

Pese a que ninguno de los candidatos admitió haber sobrepasado sus gastos de campaña, los números que reportaron al INE no cuadran. Varios candidatos que fueron punteros o, incluso, resultaron ganadores de la elección –incluidos morenistas– se mantuvieron al margen de la austeridad durante la competencia electoral.

La candidata de Morena al gobierno de Nuevo León, Clara Luz Flores, reportó el gasto de 22 millones de pesos a la agencia internacional Atelier Espora; 9.3 millones a Imagen S.A. de C.V. –a la que también contrató durante su campaña por la alcaldía de Escobedo–, y 7.9 millones a la empresa Gana Ya S.A. de C.V. cuyos datos generales no encontró este medio.

El panista Fernando Larrazabal, candidato al gobierno de la misma entidad, pagó 8.3 millones a Oscar Adrián Pérez Espinosa, quien también brindó servicios, en 2018, a Víctor Fuentes Solís, entonces aspirante al Senado. A César Octavio Rodríguez Herrera pagó 5.2 millones y 1.3 a JCDecaux Out of Home, una agencia de publicidad de talla internacional con oficinas en México. El candidato del PRI, Adrián de la Garza, no reportó proveedores.

En Sinaloa el priista Mario Zamora pagó 7.4 millones a Producciones Marcel y Asociados, empresa que, según su página de internet, es una consultora financiera que además maneja marketing digital. También pagó 3 millones a Corporativo Empresarial Mexiquense y Asociados, que fue proveedora de la campaña al gobierno del priista Alfredo del Mazo.

rst