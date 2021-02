Justifican a mandos de Guardia Nacional por desconocer sus nuevas funciones

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dio a conocer que el mando y los integrantes de la coordinación de la Guardia Nacional supieron de su designación durante la noche del miércoles, por lo que se encuentran “en proceso de inmersión profunda” en los temas relacionados a la corporación.

Déjenme complementar, quiero informar a ustedes que el futuro comandante de la Guardia Nacional y la coordinación recibieron la invitación formal apenas antier en la noche, su primera participación fue ayer a las seis de la mañana, están en ese proceso de inmersión profunda en los temas inherentes en la Guardia Nacional", dijo en conferencia de prensa matutina.

En tanto, Luis Rodríguez Bucio, cuestionado por los representantes de los medios de comunicación sobre sus nuevas funciones como comandante de la Guardia Nacional, contesto que "no estoy totalmente enterado, ayer me empecé a informar de mi nueva función”, por lo que “pido su comprensión si en estos momentos no tuviera respuesta".

También afirmó que el gobierno federal respetará los tiempos y procesos legislativos para el análisis del paquete de las cuatro leyes complementarias de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, y aspira a que los consensos y la unanimidad sean los mismos que la hicieron posible.

Así lo expuso el secretario de Durazo Montaño, quien reconoció el interés de todos los legisladores por dinamizar el proceso de análisis del paquete, sin perder de vista la calidad de la norma.

En Palacio Nacional, señaló que es una “aspiración ambiciosa” luego de que en la reunión de ayer en la Junta de Coordinación Política del Senado, todos los coordinadores de los partidos mostraron su disposición y compromiso para avanzar en el tema de la seguridad.

Es una especie de zona de neutralidad política en la que se pueda hacer abstraccion de diferencias entendibles políticas e idelogicas para construir una propuesta o un marco complementario reglamentario de las modificaciones constitucionales”, anotó.

Presentó los documentos de trabajo para avanzar en el análisis del paquete de las cuatro leyes complementarias y que prevén como atribuciones de la Coordinación Operativa Institucional auxiliar al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en materia de dirección y disciplina de la Guardia Nacional y en la elaboración de programas operativos, políticas, estrategias y acciones.

Durazo Montaño indicó que la Coordinación también apoyará en la elaboración de planes y programas para la formación, capacitación, especialización y profesionalización de personal en los ámbitos policial, académico y axiológico, y en la capacitación permanente del personal en el uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos.

Además, abundó, establecerá la organización y funcionamiento de los lineamientos que emita mediante áreas especializadas en el manejo de recursos humanos, acopio y análisis de información, planeo y ejecución de operativos policiales y administración de recursos materiales y logísticos.

Recordó que la Guardia Nacional tendrá como obligaciones prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas que determinen las normas aplicables y salvaguardar la integridad de las personas; garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social, así como prevenir la comisión de delitos.

