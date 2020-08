Justifica AMLO venta de "cachitos" a burócratas en Pemex, Infonavit...

Como plan B para los "cachitos" que no se vendan, éstos serán entregados al Insabi. (Archivo)

Al negar que se obligue a burócratas comprar cachitos para la rifa del avión presidencial, luego de que ayer se difundieran imágenes de un puesto de boletos del sorteo de la Lotería Nacional del próximo 15 de septiembre en instalaciones del Ejército mexicano -como se hiciera antes en Pemex y el Infonavit-, Andrés Manuel López Obrador aseguró que la transacción es voluntaria.

En conferencia matutina de este lunes 31 de agosto, AMLO afirmó que como mínimo, se venderán 4 de los 6 millones de cachitos que se generaron para la rifa del TP01 "José María Morelos y Pavón".

"No es cierto que se le está obligando a los burócratas a comprar cachitos, no es cierto, no se obliga a nadie, es voluntario comprar. Que por cierto, aprovecho para decirles que va bien, hay compromisos por 1,075 millones y faltan 15 días... Con esto se cumplirían los premios", expuso el presidente.

Apuntó además, que el Insabi tendría 33% de ganar alguno de los premios, ya que el plan B es entregar a dicha institución de salud los cachitos que no alcancen a ser vendidos.

Durante el sorteo se entregarán cien premios, cada uno de 20 millones de pesos. El total de 2 mil 000 millones equivale al 66.66% del valor total de la emisión de esta rifa especial.

A MILITARES

Este domingo, la senadora Claudia Anaya acusó en sus redes sociales la venta de cachitos de lotería en instalaciones del Ejército.

La legisladora compartió una imagen donde se ve, en unas instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), una mesa promocionando la compra de billetes y cachitos de la rifa del avión presidencial.

EN PEMEX

El pasado día 12, La Silla Rota documentó que a través de correos electrónicos y la intranet de la empresa, Petróleos Mexicanos promueve entre sus trabajadores la compra de "cachitos".

"¡Que no se te vaya el avión! Participa en el Gran Sorteo Especial no. 235 equivalente al Avión Presidencial. El dinero que se recaude será destinado a equipar los hospitales del país y con ello reforzar la salud pública", señala la comunicación.



EN INFONAVIT

Para el 26 de este mes, se supo que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores inició la promoción, a través de sus canales internos de comunicación, para que sus trabajadores compren cachitos de lotería para el sorteo del avión presidencial, el 15 de septiembre.

En un correo electrónico que le hicieron llegar a trabajadores, la Subdirección General de Administración y Recursos Humanos incluso sugiere el número de cachitos que deba adquirir cada trabajador según su nivel salarial.

(djh)