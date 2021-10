Juez reitera orden a Salud a modificar plan de vacunas y atender a menores de edad

El Juzgado Séptimo de Distrito en Naucalpan, Estado de México otorgó una nueva suspensión a la madre de un menor para que le apliquen la vacuna contra covid-19 de la empresa Pfizer-BioNTech y reiteró a la Secretaría de Salud Federal que la medida tiene alcance para todos los menores del país de entre 12 y 17 años.

Con la notificación hecha a Tania De la Garza Aguilar, en representación de su hijo, suman cuatro suspensiones que se han otorgado durante esta semana para que el gobierno aplique la vacuna a los menores y para que las autoridades sanitarias actualicen o modifiquen la Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-Cov-2, para la prevención de la COVID-19 en México en la que se consideren a todos los menores de ese grupo etario para que sean inoculados dentro de la temporalidad que establece el punto cinco.

El punto Cinco establece:

"la logística de la estrategia de vacunación (julio de 2021 a marzo de 2022), en el entendido de que, el biológico que deberá ser aplicado a ese grupo (menores de edad) deberá ser la vacuna Pfizer BioNTech, por ser la única que hasta el momento se ha autorizado su aplicación de emergencia, por las autoridades sanitarias en niños, niñas y adolescentes...lo anterior, hasta en tanto las autoridades de salud a nivel internacional o bien la Comisión Federal para la Protección contra riesgos Sanitarios, autoricen la aplicación de emergencia a menores de edad, de vacuna elaborada por diverso laboratorio".

La primera suspensión fue otorgada el 7 de octubre y la notificación hecha un día después. En el documento el juzgado dio un plazo de 48 horas para la aplicación de la vacuna, así como para hacer los cambios a la Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-Cov-2.

Sin embargo, hasta el momento el Gobierno Federal no ha hecho ninguna notificación en la cual puede solicitar una prórroga, mencionar que no puede cumplir con el mandato o incluso interponer un recurso contra la medida.

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Gobierno Federal impugnará la orden del juzgado Séptimo de Distrito de Amparo, en la cual se ordena a las autoridades vacunar a todas las personas de entre 12 y 17 años.

"Es una decisión de un juez, pero falta que se resuelva en otras instancias, no es definitivo y cuando se presenta un amparo se protege a la persona que lo solicita, no se puede hacer extensivo".

Durante la conferencia en Palacio Nacional comentó que, por el momento, no existen estudios que determinen si la vacuna puede ocasionar algún daño a los menores.

"No es que no se quiera aplicar la vacuna a los menores, es que no hay una recomendación médica en ese sentido, todavía no definen porque sí puede causar daño, entonces tenemos que esperarnos. Esto lo ha explicado el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell muchísimas veces".