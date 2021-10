Juez ordena a Gertz no emitir ningún comentario contra Rosario Robles

El juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal ordenó a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), no emitir ningún juicio de valor contra Rosario Robles Berlanga, ex secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), así como de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

El mandamiento del juez Augusto Octavio Mejía Ojeda, se presenta luego de Rosario Robles presentó datos de prueba para comprobar que el fiscal viola su derecho de inocencia a través de distintos comentarios que ha hecho Gertz Manero.

De acuerdo con el amparo que solicitó Rosario Robles, el 12 de agosto de 2020, Gertz Manero declaró durante un foro organizado por el Colegio de México (Colmex) que la ex funcionaria permanecía en prisión porque n había colaborado como lo hizo el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.

"Es muy sencillo. Este individuo (Emilio Lozoya) está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos (contra el ex presidente Enrique Peña Nieto y ex colaboradores del gabinete) de una circunstancia que ha generado un daño patrimonial de alrededor de 400 millones de pesos. Él lo está presentado, él está pidiendo eso. En el otro caso (Rosario Robles) no hay eso y es un daño por 15 mil millones de pesos donde están involucradas la mayor parte o una buena parte de las instituciones públicas de educación superior del país".

Al analizar la petición, el juez amparó a Rosario Robles para que el fiscal se abstenga de emitir cualquier comentario.

"Tome todas las medidas necesarias para que, en lo subsecuente, se abstenga de realizar manifestaciones o juicios de valor respecto de la culpabilidad o responsabilidad de la aquí quejosa, en los hechos materia de las investigaciones que se integran en su contra", menciona la resolución.

La Fiscalía General de la República (FGR) buscó echar abajo el mandamiento del juez, sin embargo, un Tribunal Colegiado en la Ciudad de México declaró que era infundado el recurso para que Alejandro Gertz Manero siguiera emitiendo comentarios.

Rosario Robles permanece presa desde el 13 de agosto de 2019, luego de ser vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público relacionado con más de cinco mil millones de pesos que fueron desviados de Sedesol y Sedatu cuando ella era la titular.









kach