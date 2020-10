Juez niega anulación de delito contra Rosario Robles

Un juez de Control adscrito al Reclusorio Sur determinó no anular el delito de Ejercicio indebido del servicio público, imputado contra Rosario Robles Berlanga, extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol), así como de Desarrollo Agrario y Territorial (Sedatu), por lo que continuará en prisión.

Al escuchar los alegatos de la defensa de Robles Berlanga, así como de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el juez dijo que el delito se cometió en dos momentos: cuando Rosario fue titular de Sedesol y Sedatu.

De acuerdo con fuentes judiciales, el juzgador rechazó la petición de la defensa de sobreseer el delito o el desechamiento de la causa penal, con el que Robles Berlanga busca obtener su libertad.

La defensa argumentó falta de pruebas por parte de las autoridades al momento de realizar la investigación.

En la audiencia que se sigue llevando en este momento, el impartidor de justicia determinó no acceder a la petición de la defensa de la ex secretaría, porque no se presentaron los alegatos en tiempo y forma.

"No se realizaron argumentos nuevos posteriores a la vinculación a proceso", y dos "las razones que lo sustentan deben hacerse en la correspondiente audiencia de juicio oral", mencionó el juez.

LA CARTA DE ROBLES

Esta mañana, Robles publicó una carta en su cuenta de Twitter en el que advertía que no delataría al gabinete de Enrique Peña Nieto.

"Yo no mentiré para obtener mi libertad. No quiero salir por la puerta de atrás. Seguiré luchando por las causas legales porque soy inocente, porque confío que alguien en el sistema judicial tendrá la valentía de aplicar la ley", advirtió.

Las palabras de Rosario hacen referencia a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien luego de ser extraditado a Estados Unidos, señaló a Peña Nieto y al excanciller Luis Videgaray en actos de corrupción. Hoy Lozoya sigue su proceso en libertad.

"La prueba más contundente es la confesión pública del propio fiscal general de que prácticamente me tienen como rehén "porque no he querido colaborar" para que obtengan la información que ellos quieren (no importa que no sea verdad) y completar así el guión que han fabricado y que nada tiene que ver con la justicia", detalló en la misiva que escribió desde la cárcel de Santa Martha.

Robles dijo tener información proporcionada por fuentes al interior de la FGR, particularmente del área de servidores públicos, sobre reuniones con excolaboradores ofreciendo impunidad, a cambio de que declaren lo que ellos necesitan.

Indicó que la FGR pretende dejarla libre a cambio de datos que involucren en delitos a excolegas de mayor jerarquía en el gabinete del sexenio pasado, con el objetivo de dirigir hacia ahí sus baterías.

"No quiero que se abran estas pesadas puertas con la mentira y la falsa delación disfrazada de testigo colaborador. Aspiro a que sea con la verdad y demostrando mi inocencia, lo que seguramente se logrará si prevalece el Estado de Derecho y se aplica la ley", dijo.