Juez niega amparo a García Luna contra orden de aprehensión

El extitular de la extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, Genaro García Luna, solicitó un amparo contra la orden de aprehensión que se libró en su contra un juez en el Estado de México el 27 de noviembre de 2020 por el delito de enriquecimiento ilícito de 27 millones de pesos.

El recurso legal fue presentado el pasado 16 de febrero; sin embargo, el Juzgado Décimo Sexto de Distrito de Amparo en materia Penal no le concedió la protección de la justicia, porque García Luna, a través de sus abogados se les olvidó precisarlo en la petición.

De acuerdo con la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el juez, citó a audiencia el 29 de marzo y dio un plazo de 15 días para que las autoridades rindan su informe justificado.

"Se admite la demanda de amparo. No ha lugar a ordenar la tramitación del incidente de suspensión, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que éste no fue expresamente solicitado; ello, aunado a que no se está ante la presencia de las hipótesis previstas en el artículo 127 de la Ley de Amparo. Cítese a las partes a la audiencia constitucional, para cuya celebración se fijan las nueve horas con cinco minutos del veinte de marzo de dos mil veintiuno".

Según la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), García Luna aprovechó su puesto como titular de la extinta SSP para acumular riqueza.

Hasta el momento, las investigaciones del Ministerio Público de la federación, han llevado al aseguramiento de tres inmuebles relacionados con García Luna.

Uno en la colonia Jardines de la Montaña, alcaldía Tlalpan, que es la casa donde habitaba García Luna; el segundo en la colonia Paseos del Sur, alcaldía Xochimilco", ambos en la Ciudad de México.

El tercero se localiza en el fraccionamiento Pedregal de las Fuentes, en Jiutepec, municipio del estado de Morelos; según informó la Fiscalía General de la República.

Genaro García Luna fue uno de los promotores del combate contra el crimen organizado durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Fue detenido el 10 de diciembre de 2019 en Dallas, Texas, acusado por una corte de Nueva York de conspirar para traficar, por lo menos, 53 toneladas de cocaína a Estados Unidos, así como de otorgar protección al Cártel de Sinaloa durante el periodo de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo".

Hasta el momento, García Luna, espera la continuación de audiencia. Se encuentra recluido en una prisión de Nueva York.