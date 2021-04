Juez Gómez Fierro suma dos suspensiones definitivas vs Padrón de celulares

El juez Juan Pablo Gómez Fierro ya suma dos suspensiones definitivas en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), con lo cual ciudadanos podrían ampararse para no entregar sus datos personales y biométricos al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y poder conservar su línea telefónca.

La sentencia protege a dos ciudadanos inconformes con la decisión del Poder Legislativo de avalar la creación del padrón y obligar a la población a entregar su información personal.

Puedes leer: Presidencia impugna amparo vs padrón biométrico; otro juez niega demandas

Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, concedió la medida para el efecto de que no se aplique al quejoso la obligación de registrar su línea telefónica en el PANAUT.

El fallo del juez aún puede ser impugnado ante un Tribunal Colegiado, y en su caso, los magistrados también podrían solicitar la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se pronunciara sobre el asunto, en su calidad de tribunal constitucional.

El juez Gómez Fierro indicó que el PANAUT no disminuirá en automático la comisión de delitos ya que su objetivo no está relacionado con un beneficio directo e inmediato a la sociedad: "Por sí mismo el PANAUT no tiene como finalidad constituir un beneficio directo e inmediato para la colectividad, es decir, la implementación de dicho padrón no traerá como consecuencia inmediata, directa y necesaria, la disminución de la incidencia delictiva".

Se espera que en las próximas horas, el juez determinará si concede o no más suspensiones definitivas a usuarios de telefonía móvil.

Este martes, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) avaló presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).

Los consejeros del Inai votaron, por unanimidad, el acuerdo para impugnar, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ,la reforma avalada por el Congreso que expone los datos biométricos de los ciudadanos a las empresas de telefonía celular.

Una vez admitido el recurso, la Suprema Corte de Justicia deberá votar, con ocho votos a favor –por requerir mayoría calificada– la acción, y así se conseguiría echar atrás la reforma de telecomunicaciones.

El lunes, el Gobierno Federal presentó una queja para impugnar la suspensión la provisional que le fue concedida Gustavo Alejandro Uruchurtu Chavarín contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) con el que se busca que todos los usuarios de telefonía celular entreguen su información personal, así como datos biométricos.

¿QUÉ ES EL PANAUT?

El Senado aprobó la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, esta implica la creación de un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

Este padrón es un documento federal en el que aparecerán los datos biométricos de todos los usuarios de celular en el país. Las compañías de telefonía móvil serán los encargados de facilitar esta información al gobierno. De no hacerlo o hacer mal uso de ella, las empresas serán acreedoras a una multa.

El Diario Oficial de la Federación publicó el decreto. Parte de la información del usuario que almacenará el Panaut es:

-Número telefónico

-Fecha y hora de la activación de la línea telefónica

-Nombre completo

-Nacionalidad

-CURP

-Datos biométricos

-Domicilio

-Datos de la compañía telefónica

-Esquema de contratación

José Ramón Cossío, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia, predijo que esta reforma traería consigo solicitudes de aparo, y así fue, a pocos días de haberse aprobado ya van más de cinco, una de ellas es la del irapuatense Joan Antonio Ochoa Sada.





kach