Juez concede prisión preventiva justificada contra Alonso Ancira

El juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte concedió la prisión preventiva justificada contra Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México. La medida fue impuesta luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) argumentara que Ancira tiene la capacidad económica para evadir la justicia por lo que hasta que determine el juez si es vinculado a proceso permanecerá en el Reclusorio Norte.

También se argumentó que nunca fue arraigado en la Ciudad de México y en Monclova, Coahuila, por la investigación que se sigue en su contra, y que fue detenido en España y extraditado a México, luego de que se solicitará una orden de búsqueda y localización a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés)

Durante la audiencia, la defensa de Ancira, solicitaró la duplicidad de término para que se defina si es vinculado a proceso hasta dentro de 144 horas, y que mientras, durante dure ese plazo, se le coloqué un brazalete electrónico para su localización, así como el entregar su pasaporte y documentos para evitar salir del país.

También ofreció 2 millones de dólares, la entrega de pasaportes, presentación periódica y que se le ponga brazalete electrónico para no ser recluido.

Ancira fue extraditado ayer, de España la Ciudad de México. Llegó en un avión de la Fiscalía General de la República a la Ciudad de México, poco después de las 17:00. Fue trasladado al Reclusorio Norte, donde inició la audiencia de la causa penal 211/2019, después de las 23:00

Sin embargo, a las 03:00 de la mañana, fue suspendida, porque Ancira presentó una descompensación en su salud, por lo que fue atendido por paramédicos. La audiencia se reanudo a las 14:20 de este jueves.

REINICIO DE AUDIENCIA

Poco después de la 13:00 se reanudó la audiencia inicial de Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA). La audiencia inició ayer, a las 23:20, sin embargo, cerca de las 03:00 el empresario tuvo una descompensación por la diabetes, lo que llevó al Consejo de Judicatura Federal (CJF) a suspender la audiencia. Ancira fue entregado a las autoridades mexicanas (ayer), poco después de la 02:00 (hora de México). Abordó la aeronave Bombardier Challenger 605, matrícula XB-NWD, para ser trasladado a México. El avión en el que viajaba el dueño de Altos Hornos de México, es el mismo en el que fue trasladado Emilio Ricardo Lozoya Austin en julio de 2019 de España a México.

Después de llegar a México, poco después de las 17:00, fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde es requerido por la causa penal 211/2019. La carpeta está relacionada con uno de los expedientes que se iniciaron contra Emilio Ricardo Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Las investigaciones son por lavado de dinero por la venta a un sobre precio de la empresa Agro Nitrogenados que compró Petróleos Mexicanos durante la administración de Emilio Ricardo Lozoya Austin, exdirector de Pemex.

El delito por el que es requerido Ancira no es grave, por lo que no amerita prisión; sin embargo, durante la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República (FGR) puede pedir al juez de control que se conceda la prisión preventiva justificada argumentando que Ancira se refugió en el extranjero para evitar ser detenido.

SUFRE DESCOMPENSACIÓN

Recién llegado a México y en plena audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), tuvo una descompensación cerca de las 3:00 horas de la madrugada de este jueves, por lo que el juez de control decretó un receso hasta el mediodía.

Dentro de la audiencia inicial de Ancira, quien fue extradito el miércoles desde España, la Fiscalía General de la República (FGR) le imputó el delito de lavado de dinero por el caso Agro Nitrogenados.

Se dio a conocer que el imputado padece de diabetes e hipertensión, sin embargo, al iniciar la audiencia Ancira manifestó estar bien de salud.

Los paramédicos determinaron que la descompensación se debió a una falta de descanso y alimentación en las últimas horas.





EL RETRASO EN LA AUDIENCIA





Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México, ya se encuentra en el Reclusorio Norte, donde se espera que, cerca de las 23:00 inicie la audiencia inicial por las investigaciones en su contra por el delito de recursos de procedencia ilícita.

Fuentes Ministeriales comentaron que, se estima que la audiencia programada a las 19:30, inicie a las a 23:00, sin embargo, no hay hora de inició, hasta el momento.

Duranta la sesión, el juez determinara si la detención de apegó a los protocolos de protección de derechos humanos y de procuración de justicia, y a partir de ello, en caso de que Ancira lo determine, le puede mencionar y decir por qué delitos es imputado.

El dueño de AHMSA aterrizó a las 17:11 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, procedente de España.

EL CASO

Veinte meses después de que un juez federal concediera una orden de captura contra Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), el gobierno mexicano puede presumir que Ancira va a ser juzgado por las investigaciones de lavado de dinero por la venta a un sobre precio de la empresa Agro Nitrogenados que compró Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la administración de Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El delito por el que es requerido Ancira no es grave, por lo que no amerita prisión, sin embargo, durante la audiencia inicial, en que caso de que se efectué hoy, porque hasta el momento la Fiscalía General de la República (FGR) no la ha solicitado al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el Ministerio Público puede pedir al juez que se conceda la prisión preventiva justificada argumentando que Ancira se refugió en el extranjero para evitar ser detenido.

Después de ser entregado a las autoridades mexicanas, poco después de la 02:00 (hora de México), Ancira abordó la aeronave Bombardier Challenger 605, matrícula XB-NWD, para ser trasladado a México. El avión en el que viajó el dueño de Altos Hornos de México, es la misma en la que fue trasladado Emilio Ricardo Lozaya Austin en julio de 2019 de España a México.

Fuentes Ministeriales informaron que al llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), médicos legistas de la FGR le efectuarán exámenes médicos a Alonso Ancira Elizondo, ya que su estado de salud es delicado. Dependiendo de los resultados, la FGR determinará si es trasladado a instalaciones de la FGR o es llevado a un hospital particular mientras mejora su salud. En caso de que el estado de salud de Ancira no sea adecuado, será trasladado a un hospital particular como lo fue en el caso de Emilio Ricardo Lozoya Austin. Una vez en ese lugar la FGR esperará que el juez autorice la audiencia a través de video conferencia, como fue el caso de Lozoya.

Según las investigaciones que ha llevado la Fiscalía General de la República, Ancira entregó sobornos por más de 34 millones de pesos a Emilio Ricardo Lozoya, dinero que el ex director de Pemex utilizó para la compra de una casa en Ladera 20, interior 11, en Lomas de Bezares, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

VUELO DE EXTRADICIÓN

Este miércoles, Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México, fue entregado en extradición por el gobierno de España a elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) para ser trasladado a México.

Ancira, quien fue detenido en mayo de 2019 en Mallorca, España es trasladado en una aeronave de la FGR, la cual se espera que aterrice en territorio nacional cerca de las 15:00 de este miércoles.

De acuerdo con fuentes Ministeriales, Ancira es requerido por las investigaciones relacionadas con la entrega de sobornos a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Según la causa penal 211/2019 Ancira entregó sobornos a Lozoya para que autorizara que Pemex adquiriera la planta de Agro Nitrogenados a un sobreprecio de más de 200 millones de dólares.

Una vez que llegue a México, será presentado ante un juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte.

Después de hacer una escala en el Aeropuerto Internacional de Halifax Stanfield, Canadá, el avión en el que vuela Alonso Ancira, se dirige al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Se espera que el avión de la Fiscalía General de la República (FGR) aterrice a las 17:46 horas. Ancira es trasladado en el mismo avión en el que llegó Emilio Ricardo Lozoya.





