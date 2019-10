Jueces carecen de legitimidad, critica Arturo Zaldívar

Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó este lunes que a los jueces les falta legitimidad y para ello deben acercarse a la sociedad mexicana.

Al inaugurar el XI Encuentro Universitario con el Poder Judicial de la Federación (PJF), Zaldívar recalcó que para lograr ser más cercanos a la gente se puede hacer uno de las nueva tecnologías.

"En un país donde la gente nos observa a los jueces alejados, ajenos al dolor de los ciudadanos, ajenos a los cambios sociales que requiere nuestro país, me parece que los jueces no podemos quedarnos estáticos y no podemos quedarnos encerrados y me parece que los ministros no podemos seguir viviendo en una esfera de cristal a la cual no puede acceder nadie", comentó el ministro de la Corte.

Destacó que el derecho no debe ser un obstáculo al cambio social, al tiempo que aseguró que están corriendo riesgos al combatir la corrupción y el nepotismo, al igual que al buscar la paridad de género.



También vio como un reto la realización de concursos exclusivos para juezas de Distrito y magistradas de Circuito.

"Se dice que los jueces debemos hablar solamente a través de nuestras sentencias, y esto me parece que era válido en el siglo pasado y puede seguir siéndolo en algunos países, pero en un país como México, en una coyuntura en la que vivimos, en un país en el cual los jueces no tenemos la legitimidad que deberíamos de tener", recalcó.

lrc