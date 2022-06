Jucopo pedirá prórroga a TEPJF para acatar sentencia sobre MC

La Junta de Coordinación Política informó que solicitará una prórroga al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para definir su postura sobre la sentencia en la que le ordena integrar a un legislador de Movimiento Ciudadano a la Comisión Permanente; y determinar quién tendrá que salir de esta para cumplir con esta disposición. El plazo para acatar dicha sentencia concluye hoy.

Su presidente Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI, informó "estamos buscando una solución para este tema y se va a solicitar una prórroga al Tribunal Electoral para que nos de espacio para esta resolución, esta es lo que tengo autorizado comentar".

La Jucopo se reunió esta tarde para resolver el tema, pero no alcanzó ningún acuerdo; de ahí que se haya pactado solo pedir un receso para que los próximos días el equipo legal de la Cámara revise alternativas con los coordinadores parlamentarios y así tomar una decisión final.

El lunes la presidencia de la Mesa Directiva que encabeza el morenista Sergio Gutiérrez, interpuso ante la Corte una controversia constitucional sobre el tema sin consultar ni informar a éstos.

Jorge Álvarez Máynez, coordinador de MC, declaró que las bancadas del PRI, PAN y PRD señalaron su inconformidad al respecto y él los respaldó.

Ha puesto en ridículo la investidura del presidente de la Cámara porque todo mundo sabe que las decisiones de los tribunales constitucionales son inatacables y que es improcedente la revisión de sus sentencias

Adelantó que esto "dejará en ridículo no a Gutiérrez Luna, sino a la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso que ha seguido mancillando con sus desvaríos y ocurrencias y con su absoluto desconocimiento del marco constitucional que dirige su actuar".

También afirmó que invitará a los coordinadores del partido del Trabajo y Verde a acatar la resolución del TEPJF en la que determinó que sí procede integrar un miembro más de la bancada emecista a la Comisión Permanente; además, el Tribunal Electoral ordenó a la Jucopo revisar quien de los actuales integrantes será retirado para sumar en su lugar a un legislador naranja.

Álvarez Máynez aseguró que no es menor el hecho de que no se pretendan respetar las resoluciones de un Tribunal constitucional. "Me parece que ya no es lo más relevante de la conformación de la Comisión Permanente, sino que dignifiquemos las atribuciones que tiene un Tribunal constitucional".

Por su parte el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, reiteró que el TEPJF se excedió en sus funciones y que en el fondo pretende que la Cámara de Diputados viole la constitución. Estos son los argumentos que expuso hace dos semanas cuando se inició el debate de este tema.

"El órgano jurisdiccional electoral está ordenando a este órgano de gobierno legislativo a cometer un acto ilícito, lo cual no solo violenta el orden constitucional, sino que pretende orillar a que los coordinadores parlamentarios incumplan la protesta de guardar y hacer guardar la Constitución", reiteró.

Cabe recordar que esta es la segunda ocasión en que el grupo parlamentario de la Cuarta Transformación deja sin representación a la bancada naranja en la Comisión Permanente. El primer hecho ocurrió en diciembre de 2021 cuando la excluyó bajo un argumentó numérico; y aunque MC llevó el tema al Tribunal Electoral éste resolvió de manera tardía, cuando estaba por iniciar ya el segundo periodo de sesiones.

La segunda vez fue el 29 de abril cuando en la integración de este órgano el voto mayoritario de los legisladores de la 4T dejó de nueva cuenta a un legislador naranja fuera de la Permanente.