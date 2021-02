Jubilados de Banrural bloquean accesos a San Lázaro

“Cabe recordar que somos un grupo de adultos mayores todos, no sé si tengamos que traer a las personas enfermas aquí, en sillas de ruedas, con sus botes de suero, con sus bolsas de diálisis, es un porcentaje muy alto está en fase terminal y nos están dejando a la deriva como si no valiéramos nada, después de 30 o 35 años de trabajo y nos cortan totalmente porque no formamos parte de las prioridades que tiene el nuevo aparato legislativo. Nos parece totalmente injusto”, dijo.