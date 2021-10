Juan Pablo Arroyo, funcionario de la 4T que implantó plan de estudios "neoliberal" en la UNAM

Juan Pablo Arroyo Ortiz, actualmente subsecretario de Educación Media y Superior del gobierno de Andrés Manuel López Obrador implantó un plan de estudios "neoliberal" en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Francisco Báez Rodríguez, economista y director editorial del diario Crónica así lo afirmó en su cuenta de Twitter, luego de que el presidente López Obrador criticara a la máxima casa de estudios por volver su formación "individualista y neoliberal".

¿Quién era el director de la Facultad cuando se implantó ese plan de estudios "neoliberal" (en comparación con la locura de 1974)?



Juan Pablo Arroyo Ortiz, actualmente Subsecretario de Educación Media y Superior, en el gobierno de López Obrador. — Francisco Báez Rodríguez (@franciscobaezr) October 21, 2021

En un hilo de la red social, el también periodista hace un recorrido de su paso como alumno y profesor por la Facultad.

Narra que en sus tiempos de estudiante el alumnado añoraba un enfoque abiertamente marxista en el programa de estudios, cuando Ifigenia Martínez era directora.

Como profesor, en contraste, el cambio en el plan en el año de 1974 trajo 7 semestres de marxismo, dos de Sociología y Política, "y quitaron valor a ´materias burguesas´", escribe Báez Rodríguez.

"Los profes no ortodoxos de marxismo teníamos muchos alumnos, pero los ultras, maoístas ellos, nos atacaban con dazebaos. A mí no me fue tan mal. El epíteto era "ecléctico". Otros eran "revisionistas", "reaccionarios" y hasta "priístas". Una líder de los ultras era Rosario Robles", recuerda el economista.

En 1994, no obstante, volvió a cambiar el plan de estudios. "El marxismo pasó de 7 a 5 semestres, la teoría tradicional creció a 5, desaparecieron las sociologías y se implantaron 6 semestres de taller de economía cuantitativa".

El director de la Facultad de Economía que tuvo dicho plan de estudios fue Juan Pablo Arroyo Ortiz, el actual funcionario de la SEP.

Dice AMLO que la UNAM se volvió individualista y neoliberal.

Va por ella.



Citó la formación de economistas.

Antes, recibió a Ifigenia Martínez y dijo que cuando ella fue directora, a fines de los 60, fue la última época en que Economía no fue neoliberal.



Tengo algo qué decir. — Francisco Báez Rodríguez (@franciscobaezr) October 21, 2021

En conferencia mañanera, el mandatario mexicano expuso que la UNAM perdió su esencia de la formación de cuadros de profesionales para servir al pueblo.

"Hasta la UNAM se volvió individualista, defensora de proyectos neoliberales. Perdió su esencia de formación de cuadros de profesionales para servir al pueblo. Ya no hay los economistas de antes; los sociólogos, los politólogos, los abogados, ya el derecho agrario es historia, todo es mercantil, civil, penal", afirmó López Obrador en Palacio Nacional.

