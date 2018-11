Juan Díaz de la Torre solicita licencia como líder del SNTE

JOSÉ GUADERRAMA 22/11/2018 07:18 p.m.

Juan Díaz de la Torre, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), solicitó licencia ante Consejo General de la organización y le fue concedida.

En la dirigencia interina quedará Alfonso Cepeda, quien fungía como secretario general y tendrá como responsabilidad llamar a elecciones.

La licencia de Díaz de la Torre se da un día después de que Elba Esther Gordillo publicara un video donde exigía una elección democrática en la dirigencia del SNTE.

Ahora, el siguiente paso será la realización de un Congreso Nacional Extraordinario del SNTE donde se dará a conocer la convocatoria para la elección del nuevo presidente nacional.

Este miércoles, Elba Esther Gordillo aseguró en un video que tomándole la palabra al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, es tiempo de ir por nuevos liderazgos que surjan del voto libre en el SNTE.

Y remató: "Vamos unidos y sin miedo por el SNTE".

Para lograr la unidad de nuevo le tomamos la palabra al presidente electo, debemos ir por nuevos liderazgos surgidos del voto libre, incluyente, secreto y universal, de todos los trabajadores de la educación"





En la grabación publicada en Radio Fórmula, la maestra destacó que México ya cambió y también la forma de hacer política, pues ya se están yendo los que apostaron por la farsa y la simulación.

Además, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, cuestionado por Carmen Aristegui sobre lo que planteó en su libro "2018, la salida. Decadencia y renacimiento de México" de: "Solo espero pacientemente que hablen la maestra Elba Esther Gordillo y "El Chapo", quienes podrían revelar la verdad histórica" contestó que "ya están hablando, solo esperamos las pruebas para opinar objetivamente".

En agosto pasado durante una entrevista, Carlos Loret de Mola le preguntó a López Obrador si la consideraba una persona corrupta.

Y el presidente electo contestó: "Quienes usaron a La Maestra... o quienes tenían relación con ella, como suele pasar en estos casos, la convirtieron en un chivo expiatorio, porque así lo hacen".

-¿Es una víctima?, repreguntó Loret de Mola.

"Les ayudó... es una mafia; o sea, ya cuando no les sirven, los desechan... Y yo tengo una debilidad: no me gusta que se se ensañen con la gente", justificó.

Apenas el pasado 11 de noviembre, La Silla Rota dio a conocer un audio en el que Fernando González Sánchez, ex subsecretario de Educación Pública y yerno de Elba Esther Gordillo, arremete en contra de Juan Díaz de la Torre.

"Nunca tomó decisiones, era un títere y cuando se vuelve líder enloquece", anota. "Es incapaz", apunta González.

El político recalca que Díaz nunca supo tomar decisiones sino que siempre le decían qué debía hacer.

Fernando González envió una declaración a La Silla Rota donde expuso que la grabación está fuera de contexto y que sólo se da a conocer una parte editada de conversaciones privadas hechas en distintos momentos.

"Lamento que se filtre algo así porque llegué a apreciar a Juan Díaz. Aunque Juan está atrapado por su grupo, yo espero que salga de ese impasse y recupere su habilidad de conducción operativa que siempre ha tenido. Me quieren enfrentar con él", apuntó González, sin hacer referencia a otros temas.

El ascenso de Díaz de la Torre a la dirigencia nacional se derivó de la detención de Elba Esther Gordillo, un día después de que se promulgó la reforma educativa, el 26 de febrero de 2013, bajo acusaciones de lavado de dinero por 2 mil millones de pesos, todo proveniente del dinero del sindicato, utilizado para la compra de propiedades y productos de lujo.

El alejamiento de Gordillo y Enrique Peña Nieto se da cuando sale a la luz la iniciativa de reforma educativa. Y se agudiza cuando es aprobada por la Cámara de Diputados, en diciembre del 2012. La cúpula del SNTE notaba un serio golpe a sus intereses.

Para sacar adelante su proyecto de reforma educativa, Peña Nieto necesitaba tener el control del SNTE.

Juan Díaz de la Torre fue llamado a Los Pinos y dos días después de la detención de su jefa, en un congreso extraordinario al vapor, en Guadalajara, Jalisco, se decidía que ocupara el puesto vacío de la presidencia y, al mismo tiempo, conservaba la secretaría general. El gobierno de Peña Nieto daba el espaldarazo a un dirigente más dócil.

Elba Esther que un día traicionó a su padrino político, Carlos Jonguitud Barrios, 29 años después era traicionada por su alfil más cercano. El nuevo presidente del SNTE cambiaba de posición, y ahora se movía en favor de la reforma educativa.

En el VII Congreso Nacional Extraordinario, el 12 de febrero de 2018, en Puerto Vallarta, la planilla única encabezada por Juan Díaz de la Torre tomó nuevamente el control del sindicato magisterial, según los estatutos, por 6 años más.





QUIÉN ES ALFONSO CEPEDA





El maestro Alfonso Cepeda fue por muchos años miembro del círculo más cercano Elba Esther Gordillo, al que también pertenecieron otros coahuilenses: Humberto Dávila Esquivel, "La Liebre", y Carlos Moreira Valdés.

El hermano de dos ex gobernadores, Humberto Moreira y Rubén Moreira, es criticado dentro y fuera del magisterio por haber dirigido dos de las tres secciones sindicales de Coahuila, una acción condenada por maestros de todo el Estado.

Se dice que a muchos maestros, pero especialmente a Cepeda y Moreira, debió sorprenderles que después de cinco años y cinco meses, fuera absuelta a quien se acusó de delincuencia organizada.

