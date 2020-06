Jóvenes mexicanos creen que se hace poco para prevenir covid

Seis de cada 10 jóvenes mexicanos creen que no se están tomando las medidas necesarias para prevenir el coronavirus o tiene dudas al respecto, así lo muestra una reciente encuesta que publicó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

De acuerdo con la muestra en la que participaron 2 mil 896 mexicanos, 45% de los jóvenes considera que no se están aplicando las acciones necesarias, mientras que el 15% no sabe o no está seguro, sólo en 39% dijo que sí se está actuando bien para hacer frente a la pandemia.

Un dato alarmante es que cuatro de cada 10 de ellos respondió que no cree que estar riesgo de contagiarse del virus Sars-CoV2, la mayoría de ellos son jóvenes de 15 a 19 años de edad y por sexo, el temor fue menor entre los hombres.

"Es importante conocer el virus, sus consecuencias y las medidas para evitar el contagio, es necesario dimensionar de manera correcta lo que ha estado sucediendo con el covid-19, solamente así superaremos la pandemia", comentó un joven mexicano de 23 años.

Mientras que una joven de 18 años indicó que "la salud de todos es responsabilidad de todos, quédate en casa y forma parte del grupo de personas que aportaron un acto de heroísmo para el país, no es fácil, pero juntos lo podemos lograr".

¿Cómo se informan los jóvenes sobre el covid?

Unicef aplicó la encuesta en 31 países de América Latina y el Caribe, participaron 10 mil 500 jóvenes. Al preguntarles a los 2 mil 896 mexicanos si conocían la plataforma que lanzó el gobierno para brindar información sobre coronavirus, 48% dijo que no y 52% que sí.

La mitad de los jóvenes dijo sentirse "algo informado" sobre el covid-19, 38% señaló que busca información en medios tradicionales, 34% lo hace en redes sociales, 15% en sitios de internet y 5% en plataformas de mensajería.

"En este momento, no conocer hechos reales sobre la pandemia pone en peligro la vida de los jóvenes y sus familias", dijo Bernt Aasen, director Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. "Pero no se debe culpar a los jóvenes por estar mal informados. Estos inquietantes hallazgos resaltan la importancia y la urgencia de llegar a los jóvenes de América Latina y el Caribe con la información correcta, especialmente a aquellos que no están bien conectados digitalmente".

Aasen resaltó que la participación de los jóvenes podría convertirse en un catalizador para la lucha contra la pandemia, por eso es fundamental hacer que la información confiable no solo sea accesible, sino que también los atraiga para que se sientan parte de la solución, no del problema.