Jóvenes asesinados en Irapuato; omisión del Estado Mexicano: Reinserta

Los asesinatos de jóvenes en Irapuato, Guanajuato por parte del crimen organizado son causados por la omisión del Estado Mexicano, siendo una muestra cruel y tangible de la extrema violencia generada por la delincuencia organizada, de acuerdo con Reinserta.

La organización hizo un llamado urgente para coordinar esfuerzos desde los tres niveles de gobierno, para salvaguardar a las y los jóvenes, pues según REDIM, estima en 30 mil el número de niñas, niños y adolescentes cooptados por el crimen organizado.

La mayoría de ellos ha tenido experiencias previas en anexos, en las que lejos de favorecer su desintoxicación, han incrementado su consumo y estado expuestos a vulneraciones y maltratos

Los denominados "anexos" son refugios que les permitan encontrar el espacio que tanto necesitan para desintoxicarse y ponerse a salvo y lejos del alcance de la delincuencia organizada.

Testimonios de Marcos, Paola y Jonathan

"Pasé por varios anexos antes de caer en la grande; sólo me sirvieron para encontrar banda con quienes seguir consumiendo y delinquir. Mi familia me seguía anexando porque ya no sabía qué hacer conmigo, y creía que la próxima vez podía ser diferente", contó Marcos.

Mientras que Paola recordó: "Mi mamá me anexó porque me metía piedra, pero ahí adentro fue mi peor pesadilla, uno de los encargados me violó y salí embarazada".

"Los anexos son puro negocio; les cobran a nuestras familias por tenernos ahí, pero al llegar nos quitaban nuestras cosas, no teníamos agua, dormíamos amontonados en el piso, llenos de chinches", dijo Jonathan.

Para finalizar, Reinserta subrayó el fracaso del Estado al momento de llevar a cabo las estrategias de seguridad pública de manera efectiva y diligente.

(María José Pardo)