José Córdova Montoya, cercano a Salinas, tacha de injustas aseveraciones de Bartlett

No me parece correcto que se limite su capacidad (de la CFE) para competir en condiciones de plena igualdad en el nuevo mercado eléctrico. Pero esa situación no es consecuencia de la existencia de la inversión privada, sino de las ataduras presupuestales y regulatorias que le impone el propio gobierno a la CFE y que sólo éste puede cambiar. En ese sentido, hago votos para que su gestión como director general de esa gran empresa sea exitosa” finaliza el texto enviado a Manuel Bartlett.