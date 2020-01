José Antonio Rodarte Leal, otro cercano a Ruiz Esparza, en la mira por corrupción

José Antonio Rodarte Leal, exdirector de los centros de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte durante la administración del secretario Ruiz Esparza, es otro de los funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, que se encuentra bajo investigación de la Unidad de Inteligencia y Financiera (que encabeza Santiago Nieto); y de la Fiscalía General de la República, por el probable delito de desvío de recursos públicos mismo que pudo ocurrir en dos vertientes: enriquecimiento ilícito para beneficio personal; y/o para financiar campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional. Así lo confirmaron a La Silla Rota fuentes gubernamentales de primer nivel.

En octubre LSR publicó la primera parte del caso en que la Secretaría de la Función Pública inició una investigación a la SCT para indagar quince empresas que fueron favorecidas durante la administración de Gerardo Ruiz Esparza, con diversos contratos de obra pública principalmente en el Estado de México y otras entidades.

Rodarte Leal, conocido por muchos como un funcionario público mexiquense, en realidad es originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y no fue el único que trabajó en la administración pública, pues sus hermanos Carlos Alberto y Arturo Gerardo también desempeñaron cargos en gobierno federal, según LSR constató en el registro de servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública, Declaranet.

"Vengo de la clase del esfuerzo"

José Antonio era conocido como un hombre de vestimenta impecable, siempre sonriente. Hubo quienes llegaron a catalogarle de metrosexual; no obstante, muchos de quienes lo trataron más de cerca, como funcionario, se percataron de su inexperiencia en el sector carretero aun cuando su responsabilidad era coordinar el desarrollo de los sistemas de comunicación y transporte en el país. Y eso implicó el manejo de miles de millones de pesos para inversión de carreteras y caminos. De hecho, él mismo reconoció en 2016 -en entrevista con una revista especializada en temas de transporte y turismo- que ese era el mejor empleo que había tenido a lo largo de su trayectoria profesional en 25 años.

No mintió. En efecto, lo fue. Rodarte Leal, señaló en sus declaraciones patrimoniales consultadas por LSR vía Declaranet, haber iniciado su carrera pública en 1991 como licenciado en Derecho; primero en la secretaría de Hacienda y luego en la Secretaría de Programación y Presupuesto, donde fungió (en ambas) como secretario particular.

En 1994 llegó con a la SCT, en la subsecretaría de transporte, con ese mismo cargo. Y ahí permaneció durante la administración del secretario Carlos Ruiz Sacristán y después con Pedro Cerisola, donde

cursó la maestría en Administración Pública a la par que ascendió a coordinador de desarrollo en esa misma subsecretaría. Para 2005 se integró al equipo del gobierno mexiquense junto a Gerardo Ruiz Esparza nombrado Secretario de Transporte estatal; se le nombró coordinador de estudios y proyectos especiales. Y en 2012, Ruiz Esparza se lo llevó consigo a la SCT federal donde le nombró coordinador de los 31 centros SCT en el país; y en ese sexenio estudió la maestría de Administración de la Construcción.

Ex funcionarios federales consultados por LSR, y quienes solicitaron reservar su nombre, coincidieron en describir a Rodarte Leal como un hombre discreto en cuanto a su perfil económico, gustos o lujos personales. Además, señalaron que no era amigo de Ruiz Esparza, sino más bien un colaborador incondicional. Nunca alcanzó el nivel de cercanía que tenía Eduardo Luque considerado por Ruiz Esparza casi como un familiar, según otra investigación de LSR en octubre.

"No, no tenía ese nivel", dijo una de las fuentes consultadas; "pero por eso mismo Rodarte Leal, pese a ser jefe del propio Luque quien era entonces director del centro SCT mexiquense, no se metía con él". Otra fuente agregó, "la única virtud de José Antonio fue pegarse a Ruiz Esparza quien lo consideró siempre como un incondicional".

Entrevistado en el Instituto Tecnológico de la Construcción en agosto de 2016, -pues ahí cursó su segunda maestría-, Rodarte Leal aconsejó a los alumnos. "Nada es regalado, nada es gratis. Para poder ser exitoso y tener logros en tu vida, es a base de esfuerzo; yo me catalogo de venir de la clase del esfuerzo. Ese es el factor más importante", les dijo.

"Honrado de representar al Secretario"

Dada la naturaleza de su cargo -que geográficamente le significaba viajar frecuentemente por todo el país-, Rodarte acudía a un sinnúmero de actos públicos en representación de su jefe. Generalmente todos sus discursos (siempre leídos, nunca improvisados) iniciaban con una frase "me siento honrado de venir en representación del Secretario".

"La realidad es que él nunca se metió a fondo en lo que realmente le correspondía: verificar el crecimiento y desarrollo de las vías de comunicación, verificar que las obras estuvieran bien y no mal hechas", relata otra de las fuentes consultadas. "Nunca se metió en eso porque no conocía el sector; solo hacía presencia física, se metía a las reuniones. Quería que lo vieran".

Rodarte, además de acudir en representación de su jefe, también era en ocasiones su acompañarte lo mismo a reuniones y/o comparecencias con legisladores, que a giras de trabajo. En su cuenta de la red social Facebook, el funcionario dejó constancia a través de posts y fotografías de los lugares donde estuvo al lado de Ruiz Esparza. No obstante, esta cercanía iría más allá del simple ego de dejarse ver junto a su jefe pues fuentes gubernamentales de primer nivel resumieron así una de las líneas de investigación, a LSR: "la clave está en los contratos federales que él otorgó".

Según esta información Rodarte decidía qué contratos de infraestructura dar a cada estado (a excepción de aquellos mexiquenses a cargo de Eduardo Luque) e incluso, según las fuentes consultadas, se extralimitaba indicando a sus subalternos -los directores estatales de SCT- a qué contratistas dar cada contrato y por qué montos de dinero. La investigación de la UIF precisa que otra de las líneas que se documenta es que cada contrato asignado por Rodarte, incluía una comisión económica que -está por determinarse-, si iba a parar a su bolsillo o bien, era desviado para financiar campañas electorales del PRI. Todo indica que dicha comisión, además de ser pagada en efectivo, debía entregarse a su hermano Gerardo Arturo y su padre XXXX, quien falleció en noviembre. INCLUIR AL PAPÁ YA MUERTO???

Las fuentes consultadas coinciden en que Ruiz Esparza tenía conocimiento de ello; y que pese a que alguno de los directores estatales de SCT le expusieron el conflicto que les significaba la imposición de contratos y montos financieros con determinados contratistas -fueran de buena o dudosa reputación- siempre recibieron por respuesta un gentil exhorto a trabajar juntos, en equipo y sin peleas.

Coincidencia o no, se dijo que Rodarte contaba con propiedades en Estados Unidos y en el Estado de México. Sin embargo, en las 16 declaraciones patrimoniales que presentó ante el Registro de Servidores Públicos -Declaranet- él solo precisó a detalle sus datos curriculares y experiencia laboral, nada más. En cuanto a bienes y propiedades, agregó una leyenda. "El servidor no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales. Declaración de posible conflicto de interés. No estoy de acuerdo en hacer público mi posible conflicto de interés", señaló.

LSR consultó el registro público de propiedades en Texas, estado norteamericano en el que las autoridades federales dan seguimiento al patrimonio de este ex funcionario; pero la base de datos no arroja ningún resultado. Al menos, no con su nombre.

"Infraestructura con transparencia"

En general Rodarte Leal utilizaba esta frase en sus discursos, según boletines y notas informativas emitidos por la entonces SCT Peña Nietista y consultados por LSR. En uno de ellos destacó, por ejemplo, la Certificación ISO 9001:2008 con que contaba la Coordinación de centros SCT, que avala capacidades por servicio, transparencia, rendición de cuentas, y combate a corrupción. Pero cuando ésta se obtuvo, él se encontraba en la SCT mexiquense.

En julio de 2015, en la reunión regional con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) subrayó la importancia de cumplir con el Plan Nacional de Infraestructura "para que el país se vea transformado y pueda crecer como una cadena logística", afirmó.

Y en otra reunión celebrada una semana después, informó que tan solo en el primer semestre de 2015 se habían celebrado mil 474 contratos de construcción por una inversión de 16 mil mdp. Este solo dato permite a cualquiera preguntarse: de confirmarse la línea de investigación de la FGR y UIF ¿qué cantidad de dinero era la comisión que Rodarte Leal recibía, ya fuera para él o terceros?

Un año después, a finales de 2016, el columnista en economía, Víctor Sánchez Baños publicó que en la cuarta reunión de directores de la SCT celebrada en Toluca, Estado de México, Ruiz Esparza "reconoció el mérito del coordinador general de Centros SCT, José Antonio Rodarte Leal, por armonizar el trabajo de todos los delegados de la dependencia en la ejecución del Programa Nacional de Infraestructura". Sí: el jefe reconoció el trabajo de su incondicional.

2017: del Paso Express al sismo en Oaxaca

En 11 de julio de 2017 la tragedia del Paso Express en Morelos (que al momento de ocurrir dejó como resultado dos muertos), cambió públicamente la suerte de Ruiz Esparza que, si bien se deslindó de cualquier responsabilidad, no pudo negar las posteriores irregularidades que se encontraron en esta obra federal. El boletín institucional de la SCT del 28 de julio refiere una reunión del Secretario con Rodarte Leal y los directores de centro SCT, excepto el de Morelos, quien ya había sido destituido.

Ahí el secretario volvió a respaldar a Rodarte. Y cita el boletín "Ruiz Esparza precisó que para evitar que una situación así se repita, dio indicaciones precisas al coordinador general de Centros SCT, José Antonio Rodarte Leal, para implementar a la brevedad las siguientes acciones: Primera, realizar una revisión integral de la red de centros SCT, a fin de mejorar procesos, hacer más eficiente y oportuna la toma de decisiones y la implementación de acciones. Segunda, establecer un nuevo esquema de evaluación de los directores generales de los Centros SCT y sus respectivos equipos... Tercera, realizar de la mano de las áreas sustantivas de la SCT y de manera conjunta con las representaciones estatales de Conagua y Protección Civil, una revisión integral a fin de dictaminar todas las carreteras y autopistas federales".

Un mes después, el sismo del 7 de septiembre de 2017 detonó el gasto extraordinario de miles de millones de pesos para la reconstrucción de zonas dañadas en Oaxaca y muchos de estos, se entregaron a diversos contratistas. Allí estuvo el director de centros SCT. Su cuenta de la red social Facebook deja huella de varios recorridos en aquella entidad a la que acude como acompañante de su jefe; y en otras como acompañante de Rosario Robles, ex secretaria de la ex Sedesol; o del gobernador priista, Alejandro Murat. Más adelante se habló también de su participación como funcionario, en la entrega de tarjetas con dinero para ayuda a familias de damnificados, hecho que posteriormente derivó en desvío millonario de recursos.

"Tengo el gusto de informarles que hoy acompañe al Secretario Gerardo Ruiz Esparza para entregar la reconstrucción de la Iglesia ? de los Pescadores en Juchitán #Oaxaca. La Iglesia quedó en muy malas condiciones a causa de los recientes sismos; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la reconstruyó junto con otros edificios públicos. Además, montamos un albergue y un comedor comunitario. Tengan la seguridad que seguiremos apoyando los municipios afectados en el estado de #Oaxaca hasta cumplir nuestro compromiso", posteó el funcionario el 14 de diciembre de ese año.

En otro post publicó fotografías donde se le mira en un recorrido en las obras del tren Interurbano Toluca, recién declarado por el gobierno federal como ejemplo de corrupción y mala planeación.

Renuncia inesperada

José Antonio Rodarte Leal renunció a su cargo entre agosto y septiembre de 2018, a la par de las reuniones de entrega recepción del gobierno saliente de Peña Nieto y el entrante de López Obrador. El hecho, que no se hizo público de manera institucional, fue interpretado dentro de la dependencia como una forma de evadir la entrega formal de su área, lo que quizás causó curiosidad en el gobierno morenista.

"Para nadie es un secreto", explica a LSR otra de las fuentes consultadas, "que esa área y ese cargo era muy proclive a la corrupción y desvío de recursos. Pasó con Peña Nieto, con Calderón, con Fox, solo que en esas administraciones el director tenía otro nombre y apellido. No es casualidad que el actual gobierno haya eliminado ese cargo o quizás lo tiene como vacante; hoy no hay un director de los Centros SCT, todo indica que ahora éstos rinden cuentas al subsecretario de Infraestructura".

Rodarte Leal tampoco anunció su renuncia en sus redes sociales. Solo dejó de postear actividades como funcionario público y en los últimos tres meses del sexenio anterior se limitó a retuitear las actividades de su jefe con su reporte de logros en la SCT. También retuiteó críticas al anuncio del cierre del proyecto del aeropuerto en Texcoco; y en este sexenio solo retuitea notas críticas a la actual administración y envía felicitaciones de cumpleaños a panistas y priistas. Además, cerró su cuenta en la red laboral Linkedin.

Pocos sabían en la SCT que José Antonio tenía (o tal vez aún conserva) un interés muy personal por los temas de coaching y superación. Prueba de ello es un libro del 2015 que reporta las actividades por entidad, de la dirección de Centros SCT. Por eso el mensaje final de la página 175, escrito por él, dice "todos son importantes en este equipo, que como maquinaria de reloj depende de todas y cada una de las piezas por pequeñas que parezcan... Estar a la altura de ellos y de ustedes es mi meta cotidiana, en la que pongo todo lo que soy y aun intento trascender mis propios límites... Fuimos capaces de MOVER A MÉXICO hacia más altos niveles de bienestar para todos los mexicanos".

(María José Pardo)