José Antonio Meade cumple años y se pone filosófico

El excandidato del PRI a la presidencia de México, José Antonio Meade cumple 53 años este domingo 27 de febrero, a través de las redes sociales su esposa Juana Cuevas y amigos lo felicitan.

"Muchísimas felicidades a mi cumpleañero favorito! A disfrutar la vida hoy y siempre! Que emoción acompañarte en los siguientes 53!!" escribió Cuevas en un tuit.

Mientras que Meade también publicó: "Ya llegando a la edad en la que en lugar de contar los años, hay que hacer que los años cuenten!"

Meade se ha mantenido alejado de la política, tras perder la contienda en 2018, en cambio, en diciembre pasado realizó una lista de las películas, juegos de mesa y series que marcaron el 2021 para él a través de su cuenta oficial de Twitter.

Dentro de las películas que el político mexicano señaló como las que más le gustaron están Luca, The Dig, Spider Man: No Way Home, The Father, Dune, No Time to Die, Justice League: Snyder Cut, Eternals, Judas and the Black Messiah y Stillwater.

El pasado 21 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador polemizó en la mañanera sobre quién puso a José Antonio Meade como candidato del PRI a la Presidencia en 2018, elección en la que el tabasqueño resultó ganador.

Aseguró que fue Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda en el sexenio pasado, quien decidió que Meade fuera el candidato presidencial, por lo que dijo esa elección no recayó ni en el PRI ni en el expresidente Enrique Peña Nieto.

