Jorge Hernández y Brenda Lozano, la "tormenta política" de ser agregado cultural

En las últimas semanas, la diplomacia cultural mexicana ha desatado una "tormenta política" más grande de lo esperada, describe el diario español El País.

Tanto en su edición mexicana como en la española, se resalta la crítica de si este puesto es para "un embajador cultural o un militante" así como la postura del presidente para legitimar el acoso en redes sociales.

EL CASO DE JORGE HERNÁNDEZ

El pasado 7 de agosto, días después de que Hernández publicara una columna criticando los dichos de Marx Arriaga, la dirección del área de diplomacia cultural en la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que Hernández sería cesado como agregado cultural de la Embajada de México en España.

Pese a que el cese fue justificado en dos confusos comunicados a "comportamientos poco dignos" del escritor como actitudes misóginas y ofensivas a la embajadora, el escritor se defendió y negó que su cese se tratara de eso.

Ayer fui cesado como Ministro para Asuntos Culturales de la Embajada de México en España. Mi aplauso y gratitud para el equipo ejemplar del Instituto Cultural de México en España y la Biblioteca Octavio Paz. pic.twitter.com/iDbbm4YgNV — Jorge F Hernández (@FJorgeFHdz) August 7, 2021

EL CASO DE BRENDA LOZANO

El lunes 16 de agosto, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó en un comunicado que la nueva agregada cultural sería Brenda Lozano.

??La Secretaría de Relaciones Exteriores anuncia la designación de la nueva agregada cultural en la Embajada de México en España. https://t.co/jZUbMoEQ3h pic.twitter.com/aa52Jleu0U — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 16, 2021

El anuncio de la Cancillería ocasionó una serie de críticas en redes sociales por parte de seguidores y militantes famosos del obradorismo.

¿Cuál fue la causa del revuelo? Que Lozano publicó en sus redes sociales memes del presidente y ha criticado abiertamente las políticas públicas de López Obrador en materia de género y feminismo.

Desde entonces, la escritora ha sido tendencia en redes sociales y los ataques han subido de tono, los cuales tuvieron un respaldo del presidente quien señaló que "si no se está de acuerdo con nuestro proyecto, ¿cómo nos va a representar?" por lo que propuso que el cargo sea ocupado por una mujer indígena poeta.

Sobre la escritora Brenda Lozano como agregada cultural, AMLO dice que es un asunto de congruencia y que si no está de acuerdo con el proyecto cómo lo va a representar. Dice tener diferencias con la monarquía de España y propone a Ebrard que nombre a mujer indígena poeta mexica. pic.twitter.com/7Ms8PuWqh1 — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) August 20, 2021

Al respecto, este viernes Lozano publicó una columna en el diario El País donde lamentó las agresiones misóginas y la falta de pluralidad dentro del Gobierno, asimismo negó que renunciará a su puesto.

"Aparte de los insultos, muchos afirman que mis posiciones críticas, el despido y la renuncia que ha ocurrido en la Secretaría de Relaciones Exteriores debieran llevarme a presentar mi renuncia. Pienso lo contrario. Si aceptar representar la cultura de mi país en la Embajada de México en España, como parte de una comunidad cultural y como parte de una nueva generación que defendemos la libertad de expresión, los feminismos, los grupos vulnerables y una postura no patriarcal y antirracista, ocasionó esta polémica no es mi función favorecer la idea de que la cultura mexicana debe requerir una afiliación ideológica. En cambio, sí podría participar en una política cultural abierta que represente la diversidad de la producción y por esta razón acepté el cargo que me extendieron en la Secretaría de Relaciones Exteriores", publicó Brenda Lozano en El País.

Sobre mi nombramiento - https://t.co/GxR7cD7Rw7 — Brenda Lozano (@heraclesmigato) August 21, 2021

LA RENUNCIA DE ENRIQUE MÁRQUEZ

Otro personaje involucrado en la polémica fue la del poeta y director ejecutivo de la diplomacia cultural Enrique Márquez quien tras publicar los comunicados sobre Jorge Hernández, se posicionó en favor de Brenda Lozano y señaló una "guerra sucia" llevada a cabo de un modo "bárbaro e injusto" por parte de Pedro Salmerón a quien calificó como un "furibundo militante" que halló un significativo eco y escucha del poder.

Les comparto esta reflexión sobre los últimos acontecimientos. pic.twitter.com/E10ar1SJU4 — Enrique Márquez (@emarquezj) August 19, 2021

Un día antes presentó su renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores por todos los hechos recientes.

La SRE informa que el canciller Marcelo Ebrard ha aceptado la renuncia del Dr. Enrique Márquez.



La Cancillería agradece su trabajo y dedicación para promover la cultura de México en el mundo a través de nuestra diplomacia, al tiempo que le desea éxito en sus próximos proyectos. — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 18, 2021

fmma