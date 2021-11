¿Jorge Alcocer renunció? Salud lo reporta en clausura de evento médico

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, habría presentado su renuncia al cargo que ocupa en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo al titular de Grupo Cantón, Miguel Cantón Zetina.

De acuerdo al tuit de este periodista, el doctor Alcocer tiene varias razones para renunciar a la Secretaría de Salud, entre ellas su edad y la falta de tiempo para estar con su familia.

Además, está el brillo del "alumno incómodo" que lo ha dejado a la sombra en su cargo, nos referimos al subsecretario Hugo López Gatell.

La otra causa sería la crítica airada del presidente López Obrador por el desabasto de medicamentos contra el cáncer en el país.

Luego de darse a conocer su posible renuncia, la Secretaría de Salud señaló en su cuenta de Twitter que Alcocer participó en la clausura del "Congreso internacional de Salud Mental y Prevención de las Adicciones en la Construcción de la Paz" en Acapulco, Guerrero, este miércoles, jueves y viernes

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, participó en la clausura del Congreso internacional #SaludMental y Prevención de las #Adicciones en la Construcción de la Paz que se realizó en Acapulco, Guerrero, este miércoles, jueves y viernes. pic.twitter.com/GiPwAkjh2A — SALUD México (@SSalud_mx) November 19, 2021





LOS TROPIEZOS DE ALCOCER





En los tres años de la actual administración, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, sufrió una serie de tropiezos que generaron controversia.

Uno de ellos fue cuando tuvo que ofrecer una disculpa a los padres de niños con cáncer por haber minimizado el tema del desabasto de oncológicos y el impacto en la salud de los menores.

El 27 de agosto de 2019, el secretario Alcocer declaró al salir de Palacio Nacional que si se retrasaba unos días el tratamiento de los menores no afectaba, por lo que no era urgente que lo recibieran.

"Si no se da una dosis, puede esperarse unos días, no hay ninguna urgencia. Ésta es opinión técnica médica, metotrexato tiene su función es un medicamento que se requiere, que ayuda al tratamiento central de cierto tipo de cáncer, pero se puede sustituir por otro y además está ayer desde las 3:00 o 4:00 (en los hospitales)", expresó.

Esta frase la dijo un día después de que los padres realizaron por primera vez un bloqueo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para denunciar el desabasto de medicamentos oncológicos y exigir que se resolviera el problema.

La declaración causó molestia en los padres de niños con cáncer, quienes alzaron la voz y solicitaron que el secretario de Salud se disculpara con ellos por minimizar el problema.

La disculpa llegó el 29 de agosto, cuando las familias fueron citadas en la Secretaría de Salud para dialogar sobre el desabasto que en aquel momento era de metotrexato.

Otro de los tropiezos de Alcocer Varela fue cuando en plena pandemia se le observó caminando en el parque sin cubrebocas, a pesar de que él por ser funcionario tendría que haber puesto el ejemplo.

La Silla Rota dio a conocer el 19 de junio de este año las fotografías del secretario, quien no portaba cubrebocas ni ningún otro tipo de protección contra el coronavirus, a pesar de que en ese lugar hay letreros color amarillo con el mensaje "¡Cuidado! Está usted entrando en zona de alto contagio".

Uno más de los tropiezos del secretario Alcocer fue el pasado 15 de octubre, cuando dijo ante el Senado que él no vacunaría a sus nietos contra covid, en respuesta al cuestionamiento por no inmunizar a menores de 18 años.

El secretario de Salud indicó que "no es que se quiera no vacunar. Si a mí me preguntan, a su nieto le vacuna, no, a esa edad, y esto lo vamos a empezar a definir, igual que la tercera dosis que también está en discusión, a partir del siguiente año, en el primer trimestre, se estima, de 2022.

"No es necedad ni otra cosa y desde luego pues tenemos que estar atentos a esa evolución", enfatizó Alcocer Varela, ante las críticas de que el gobierno no vacuna a los menores en ese rango de edad, a pesar de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios dio su autorización y que una jueza ordenó a las autoridades inmunizarlos.

El tropiezo más reciente fue el 10 de noviembre, cuando el presidente Andres Manuel López Obrador regañó a Alcocer y al titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer, por el desabasto de medicamentos.

"Tenemos que resolver el problema del abasto de los medicamentos, esto es para Juan Ferrer y esto es para el doctor Alcocer, ya no quiero escuchar que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo, no podemos dormir tranquilos si no hay medicamentos", enfatizó el presidente López Obrador durante su gira de trabajo en Colima.

"Esto se tiene que atender, lo tercero, las medicinas, no vamos a estar tranquilos hasta que no haya abasto suficiente de medicamentos, atención médica y medicamentos gratuitos, y no cuadro básico, todos los medicamentos, hasta los más difíciles de conseguir, por eso se abrió la posibilidad de comprar los medicamentos en el mundo, ya no hay excusas, además, ya no se permite la corrupción que existía de que 10 distribuidoras acaparaban toda la compra de medicamentos que hacía el gobierno, ni siquiera laboratorios, sino empresas intermediarias, distribuidoras", señaló López Obrador durante la presentación del Plan de Apoyo a Colima.