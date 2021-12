Jorge Alcocer regresa de Acapulco porque "le caló el sol"

¡Caíste!

Nota del editor: Este material fue elaborado con motivo del Día de los Inocentes, celebrado el 28 de diciembre en México.

La quebrada, Acapulco.- A menos de dos meses de que se mudaron a su nueva sede en Acapulco, la Secretaría de Salud y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) anunciaron que echarán atrás la descentralización y regresarán a sus oficinas en la Ciudad de México.

Debajo de una palmera con cocos, para tratar de cubrirse un poco del rayo del sol, Jorge Alcocer, secretario de Salud, informó en "entrevista" con La Silla No Rota, que intentaron llevar ambas dependencias del Sector Salud hacia Guerrero, pero se dieron cuenta que la playa no es el lugar idóneo.

"Decidimos regresar la Secretaría de Salud a la Ciudad de México, honestamente aquí hace mucho calor, ahorita que es época decembrina se atasca la playa de gente que viene a vacacionar y ya van cinco veces que el mar se lleva mis chanclas, entonces yo no puedo seguir trabajando así", enfatizó Alcocer Varela mientras se untaba aceite de coco, como bronceador.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, lamentó que la dependencia vuelva a sus oficinas ubicadas en Lieja, ya que se mudaron apenas en octubre pasado, e incluso propuso como alternativa trasladarse a una playa de Oaxaca.

"La ropa sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve, por eso pienso que Zipolite, en Oaxaca, podría ser una buena sede para la Secretaría, está muy tranquilo y es una playa nudista, entonces todos nos vamos a sentir más libres al trabajar. Como recordarán, el Año Nuevo próximo pasado vacacioné ahí, hasta me sacaron fotos cuando estaba comiendo con algunos amigos, por eso la recomiendo", destacó el subsecretario.

Sentado en un camastro a unos metros del mar, Juan Antonio Ferrer, titular del Insabi, dijo que al ser tabasqueño está acostumbrado al clima cálido, por lo que le parece injusto que quieran regresar el instituto a la capital del país.

"A mí lo único que me desagrada de la nueva sede es que se me pega la camisa un poco por el calor y que se me mete la arena en mi traje de baño, pero de ahí en fuera estoy contento de que el Insabi funcione desde Acapulco, yo no me quisiera regresar", enfatizó.