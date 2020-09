Jesús Orta gana amparo; persiste orden de captura por delitos graves

Aunque le otorgaron una suspensión provisional contra delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa, Jesús Orta Martínez, exsecretario General de la extinta Policía Federal puede ser capturado en cualquier momento por la Fiscalía General de la República (FGR), ya que es requerido por dos delitos, uno de ellos, delincuencia organizada considerado como grave.

Un juzgado federal admitió a trámite la demanda de garantías y le otorgó la medida cautelar que únicamente es efectiva contra delitos que no son considerados graves o que no ameritan prisión preventiva oficiosa.

En caso de ser detenido, Jesús Orta Martínez, exsecretario General de la extinta Policía Federal, así como exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, debe ser inmediatamente trasladado al penal de máxima de seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde se encuentra radicada la orden de captura.

Jesús Orta Martínez es buscado por la Fiscalía General de la República, luego de una denuncia presentada por la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana (SSPC), relacionada con el desvío de dos mil 500 millones de pesos durante la administración del ex Presidente Enrique Peña Nieto.

Se emitieron 19 órdenes de aprehensión, entre ellas, una contra Frida Martínez Zamora, ex secretaria General de la extinta Policía Federal, cercana a Miguel Ángel Osorio Chong. Ex gobernador de Hidalgo, ex secretario de Gobernación, y actual jefe de bancada del PRI en el Senado.