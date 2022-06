Jesús, el presunto feminicida de altos vuelos portaba pistola de oro

Jesús Hernández Alcocer, de 79 años de edad, es el hombre que presuntamente mató de tres tiros a su esposa, la cantante Yrma Lydya, de 21 años, el pasado viernes en un restaurante de la Colonia del Valle de la Ciudad de México.

Periodistas y gente que conoce a Hernández Alcocer, abogado de profesión, da cuenta de que hacía alarde de riqueza y poder.

El periodista Paco Rodríguez, en una columna para el portal Índice Político, refiere que Hernández Alcocer, gustaba de portar una pistola de oro fajada en la cintura y presumía que era "proveedor de las dependencias del sector de seguridad".

Llegó a hacer alarde que la dependencia a cargo de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante la administración del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, le compró hasta 38 mil millones de pesos por asignación directa.

En tanto, el escritor Emiliano Ruiz Parra, a través de su cuenta de Twitter señala que tuvo un acercamiento a Hernández Alcocer, cuando quiso conocer datos Onésimo Cepeda, fallecido obispo de Ecatepec.

Lo anterior luego que Jesús Hernández, detenido el pasado viernes junto con uno de sus escoltas, fue asesor legal de Onésimo Cepeda, que en 2011 enfrentó un juicio por un fraude de 130 millones de pesos.

"Conocí a Jesús Hernández Alcocer —el hombre que disparó contra la cantante Yrma Lydya— en noviembre de 2013. Yo estaba escribiendo un perfil del obispo Onésimo Cepeda y me dijeron que él lo conocía bien", escribe Ruiz Parra.

Y añade que lo citó en un salón privado del restaurante Max Prime de Insurgentes Sur. Presumía que era un negocio suyo. Lo primero que me llamó la atención: las meseras usaban unas fajas que las hacían ver delgadísimas.

"Hernández Alcocer vestía una camisa blanca de seda. Tirantes. Traje gris a rayas. El reloj Audemars tenía brillantes hasta en la correa. Pero lo más ostentoso: una corbata también entretejida con brillantes".

Éramos seis personas en la reunión. Dos hombres le proponían un negocio que requería una inversión de 90 millones de pesos: una cadena de casas de empeño de automóviles.

Le ofrecían ganar el 36% anual. Estuvo cerca de cerrar ese negocio.

Le dije que me interesaba escribir sobre los jerarcas católicos. —Te van a matar. Al otro día de publicarlo te van a matar. Tendrías que usar un pseudónimo y esperar a que yo me muera —dijo.

"¿Quieres entrar a la política?", me preguntó, y me ofreció presentarme con políticos del PRI, PAN o PRD. Me negué. Yo quería su información, no sus favores. Nunca le quedó claro que mi interés era solamente periodístico.

Luego me ofreció ganarme una comisión por vender sus obras de arte. Presumió tener un Rubens: una pequeña escultura de marfil, y otra de Bernini: "un fauno metiéndole el dedo a una mujer".

Presumió un artículo de la revista "American Lawyer" donde venía una foto suya y lo identificaban como "the Godfather" mexicano.

Hernández Alcocer me dijo que se había casado seis veces y tenía dos hijos. En ese salón privado estaba también su novia de entonces, una joven veinteañera.

"El hombre aprovechó que su novia fue al baño para pedirle "un besito" a una mesera. Ella se negó de manera elegante.

Presumía: que era amigo del hombre más rico de Macao; que comía los domingos con La Quina (cuando era cacique petrolero). Que era amigo de obispos y arzobispos, y que se había reunido en privado con Juan Pablo II.

Me aburrí del encuentro y me quedó claro que no obtendría más que alardes de dinero y de poder. Me fui, hice apuntes de la reunión y no lo volví a buscar".

TRASLADO AL RECLUSORIO

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informa que la noche de este sábado fueron trasladados al Reclusorio Preventivo Varonil Norte dos hombres, investigados por su probable participación en el delito de feminicidio, perpetrado el jueves pasado en un restaurante de la alcaldía Benito Juárez.

La carpeta de investigación fue judicializada, derivado del trabajo coordinado entre el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Investigación del Delito de Feminicidio, de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, con elementos de la Policía de Investigación (PDI) y servicios periciales.

Los hombres fueron detenidos luego de que elementos policiales recibieron una alerta de que en el establecimiento, localizado en la colonia Del Valle Norte, se habían registrado detonaciones de arma de fuego y una mujer estaba lesionada.

Servicios de emergencia acudieron al lugar para dar atención médica a la víctima, pero ya no contaba con signos vitales.

De esta manera los detenidos quedaron a disposición del representante social y se inició la carpeta de investigación con base en el protocolo de feminicidio, que incluyó asistencia psicológica y jurídica a los familiares de la agraviada, por parte de una célula multidisciplinaria de la Dirección General de Atención a Víctimas.

Se espera que en las próximas horas los detenidos sean llevados ante un juez de control, para que se defina su situación jurídica.