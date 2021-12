¿Javier Corral al gabinete de AMLO? Esto se sabe

El presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó la posibilidad de invitar a su gobierno al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, aunque reconoció que no tiene comunicación abierta con él en estos momentos.

En conferencia mañanera desde Chihuahua, López Obrador comentó que Corral es un político con el que simpatiza y es además un "rebelde". Agregó que también lo considera una persona inteligente con rectitud y con criterio propio.

"No descartamos que Javier Corral termine trabajando en el gobierno federal, tuvimos momentos de diferencias pero también reconozco una persona inteligente, con criterio, rectitud y rebelde y eso a mí me simpatiza bastante, pero no tenemos comunicación con él", dijo.

Por otra parte, comentó que darán a conocer en poco tiempo la incorporación al Servicio Exterior Mexicano a una serie de exgobernadores que representaren la pluralidad del país ante el mundo.

?? #EnLaMañanera | "No descartamos el que pueda acercarse a trabajar con el gobierno federal", AMLO sobre el exgobernador de Chihuahua Javier Corral. #yn https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/ze8sTR42sf — La Silla Rota (@lasillarota) December 10, 2021

LOS ROCES DE AMLO Y CORRAL

A finales de 2020, el presidente López Obrador y el entonces gobernador de Chihuahua, Javier Corral, tuvieron un rompimiento en su relación.

La relación entre el presidente y el gobernador de estado, venía con frecuentes enfrentamientos, principalmente por el conflicto del agua que se desató en la Presa La Boquilla.

El 24 de septiembre de 2020, durante la conferencia mañanera, el presidente acusó que el gobernador de Chihuahua se está oponiendo a cumplir el acuerdo firmado con Estados Unidos en 1944, el cual estipula que México debe entregarle un porcentaje de agua del Río Bravo.

Y señaló que Chihuahua solo ha entregado el 55 por ciento de agua, mientras que el resto de los estados ya cumplieron con entrega del 100 por ciento.

Por su parte, el gobernador Javier Corral señaló en una entrevista con Ciro Gómez Leyva que el presidente quiere a los gobernadores sometidos, callados y humillados, pero que con él, se topará con pared porque no lo va a intimidar ni callar.

A otros los podrá intimidar, en mi caso, el presidente se está equivocando. A mí ni me va a intimidar ni me va a mantener callado, como lo ha hecho con otros gobernadores. Nosotros vamos a responder con respeto y con firmeza".

El mandatario estatal comentó que el presidente nunca acepta su responsabilidad y siempre busca un culpable en otro lado y no donde debería encontrarlo.

Corral Jurado aseguró que el problema del agua que enfrenta el gobierno federal, no es por Chihuahua ni los productores, sino porque se lo ocasionaron actuales funcionarios de Conagua que dejaron de pagar e incumplir con el acuerdo.

El gobernador reiteró que Chihuahua ha entregado más del 55 por ciento del agua, por lo que desmiente lo dicho por el presidente López Obrador sobre la falta de envío de agua.

Además, el 23 de septiembre de 2020, el gobernador de Chihuahua exhibió la falta de coordinación que había entre el gobierno federal y el estado en temas de seguridad.

Javier Corral acusó que luego de los hechos recientes ocurridos en la Presa La Boquilla en protesta por el conflicto del agua, las fuerzas federales abandonaron la coordinación en materia de seguridad con el gobierno del Estado.

Explicó que el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, deslindó a las fuerzas federales de trabajar en conjunto con fuerzas del estado, y únicamente atenderán temas de su competencia.

En el Gabinete de Seguridad se acordó que los responsables de las fuerzas federales en el estado sesionen diariamente, por su lado, en la zona militar, atendiendo los temas de su ámbito de competencia", se lee en el comunicado presuntamente enviado por Alfonso Durazo.

El gobernador explicó que, desde hace dos semanas, los miembros de las fuerzas federales dejaron de asistir de forma consecutiva a las reuniones de seguridad con el gobierno estatal.

Esto es "una decisión que muestra un talante autoritario y vengativo contra el pueblo de Chihuahua, a quien finalmente se perjudica. Se incumple así el compromiso de hacer de la seguridad un campo de neutralidad política, y se usa como mecanismo de represalia", escribió el mandatario.