"Járkov está sitiado y no me puedo comunicar con mi hija": padre de menor en Ucrania

Héctor Escobedo, ha perdido toda comunicación con Margarita Escobedo, mexicana y menor de edad; también con su madre Anastasia, originaria de Ucrania. Ambas se encuentran en Járkov, Ucrania una de las ciudades que ha sido bombardeada por Rusia, dijo el hombre en entrevista con Salvador García Soto para El Heraldo Radio.

Desde agosto de 2020 ambas se mudaron de México para vivir en Ucrania y en medio de los bombardeos a Héctor le ha sido imposible comunicarse directamente con alguna de ellas. El único intercambio de información sucede a través de amigos o familiares que los conocen a ambos.

A Héctor le preocupa que eventualmente el daño a la ciudad no sea sólo estructural, sino en la instalación eléctrica, lo que terminaría por cortar cualquier posibilidad de enlace.

"La urgencia es salir de Járkov, pero no es posible porque está sitiada. En la comunicación que tuvimos dijo que ella está siendo colaboradora en cocinas comunitarias para alimentar a los soldados, pero las actividades se suspenden cuando empiezan a sonar las alarmas, entonces tienen que correr a los refugios en los que se van a salvaguardar".

A pesar de que ha intentado realizar las diligencias con la cancillería en Ucrania, o desde México con el área de Protección Consular de Mexicanos en el Extranjero, todo ha sido mediante oficios escritos, sin tener algo tangible o materializado para que tanto la madre de Margarita como su hija puedan llegar a Polonia.

"La intención es trasladarlas pero no pueden porque está sitiado (Járkov) [...] es llegar a los puntos fronterizos con Polonia, para que ya estén a salvo. Se lo he comunicado a la cancillería, pero no ha pasado de comunicados".

El padre señaló que de ser necesario se trasladará a Ucrania.

Este jueves, Ucrania y Rusia pactaron un alto al fuego temporal en las ciudades ucranianas que han sido atacadas para poder establecer corredores humanitarios y posteriormente evacuar a civiles de Ucrania.

Hasta el momento de la entrevista, Héctor denunció que ningún miembro de la cancillería se había contactado con él para hacerle saber esto; su único medio de información ha sido la prensa.

"Oficialmente a mí por ningún conducto a mí se me ha comunicado nada, mi temor es que la infraestructura urbana de la ciudad está sufriendo daños y con ellos la energía eléctrica, entonces pronto van a estar incomunicadas por obvias razones".

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, el alcalde de Izium, una región en Járkov, tras el bombardeo que azotó a la ciudad en la noche del miércoles murieron seis personas, dos de ellas menores de edad. El ataque alcanzó un edificio de departamentos. Hasta ahora van 2 mil civiles muertos en Ucrania.

Mientras que esta mañana -hora del centro de México- el Boeing 787-888 de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) finalmente despegó de Bucarest con 81 personas, la mayoría mexicanas y un perrito.

Formalmente inició la repatriación de los mexicanos que en días anteriores llegaron vía terrestre a Rumania, mediante un camión. Los ciudadanos pidieron ser evacuados tras la invasión rusa a Ucrania.

1a escala: Aeropuerto de Shannon, Irlanda



Se actualiza número de personas evacuadas (81)



40 hombres

41 mujeres

1 perrito !



De ellos:

44 mexicanos

28 ucranianos

7 ecuatorianos

1 australiano

En el vuelo viajan 44 mexicanos, 28 ucranianos, siete ecuatorianos, un australiano y un peruano.

Recientemente el titular del Instituto Nacional de Migración (INM) en México, Francisco Graduño informó que tanto ucranianos como rusos podrán tener refugio permanente en México debido al conflicto bélico.

